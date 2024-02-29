Каскадер, 2024

Потрёпанный жизнью каскадёр Колт нехотя возвращается в профессию, чтобы помочь бывшей девушке Джоди снять первый фильм — блокбастер с многомиллионным бюджетом. Ситуация осложняется пропажей исполнителя главной роли.
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Выполнив 8.5 переворотов автомобиля, называемых «cannon roll», и уже со второй попытки каскадёрская команда этого фильма побила рекорд Книги рекордов Гиннесса по наибольшему числу переворотов автомобилей (этот факт Гейл действительно упоминает в диалоге).