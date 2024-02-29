Каскадер, 2024

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Постер фильма Каскадеры
7.5
Каскадеры - Трейлер
Киноафиша Фильмы Каскадеры
7.5

Каскадеры

, 2024
The Fall Guy
США / боевик, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Каскадеры
7.5
Каскадеры - Трейлер
Каскадеры  Трейлер

О фильме

Потрёпанный жизнью каскадёр Колт нехотя возвращается в профессию, чтобы помочь бывшей девушке Джоди снять первый фильм — блокбастер с многомиллионным бюджетом. Ситуация осложняется пропажей исполнителя главной роли.

В ролях

Аарон Тейлор-Джонсон
Аарон Тейлор-Джонсон
Tom Ryder
Эмили Блант
Эмили Блант
Jody Moreno
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Colt Seavers
Стефани Сюй
Стефани Сюй
Alma Milan
Тереза Палмер
Тереза Палмер
Iggy Starr
Ханна Уэддингхэм
Ханна Уэддингхэм
Gail Meyer
Уинстон Дьюк
Уинстон Дьюк
Dan Tucker
Ben Knight
Dressler
Matuse
Doone
Адам Данн
Nigel
Режиссер Дэвид Литч
Сценарист Дрю Пирс, Глен А. Ларсон
Композитор Доминик Льюис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 20 мая 2024
Премьера в мире 29 февраля 2024
Дата выхода
4 мая 2024 Россия
29 февраля 2024 Австралия
1 мая 2024 Австрия
3 мая 2024 Азербайджан
26 апреля 2024 Андорра
2 мая 2024 Аргентина
24 апреля 2024 Бельгия
3 мая 2024 Болгария
3 мая 2024 Бразилия
2 мая 2024 Бруней
3 мая 2024 Великобритания
2 мая 2024 Венгрия 16
25 апреля 2024 Венесуэла
3 мая 2024 Вьетнам
3 мая 2024 Германия
25 апреля 2024 Гонконг
2 мая 2024 Грузия PG-13
1 мая 2024 Дания 11
3 мая 2024 Израиль
24 апреля 2024 Индонезия
2 мая 2024 Ирландия 12A
3 мая 2024 Исландия
3 мая 2024 Испания
1 мая 2024 Италия
2 мая 2024 Казахстан 14+
2 мая 2024 Камбоджа
3 мая 2024 Канада
30 апреля 2024 Китай
2 мая 2024 Кувейт
26 апреля 2024 Кыргызстан
3 мая 2024 Латвия N12
2 мая 2024 Ливан
3 мая 2024 Литва
2 мая 2024 Малайзия
1 мая 2024 Марокко
3 марта 2024 Мексика B
3 мая 2024 Молдавия
3 мая 2024 Непал
25 апреля 2024 Нидерланды
24 апреля 2024 Новая Зеландия M
3 мая 2024 Норвегия
2 мая 2024 ОАЭ TBC
2 мая 2024 Оман
24 апреля 2024 Перу
3 мая 2024 Польша
3 мая 2024 Португалия
2 мая 2024 Пуэрто-Рико PG-13
26 апреля 2024 Румыния o.A.
3 мая 2024 США
25 апреля 2024 Сербия o.A.
3 мая 2024 Сингапур
2 мая 2024 Словакия 12
25 апреля 2024 Словения
3 мая 2024 Таджикистан
2 мая 2024 Таиланд
26 апреля 2024 Тайвань 12+
26 апреля 2024 Турция
3 мая 2024 Узбекистан
3 мая 2024 Украина
1 мая 2024 Филиппины
3 мая 2024 Финляндия
3 мая 2024 Франция
25 апреля 2024 Хорватия 12
25 апреля 2024 Черногория
2 мая 2024 Чехия
1 мая 2024 Швейцария
26 апреля 2024 Швеция
25 апреля 2024 Эквадор
3 мая 2024 Эстония
3 мая 2024 Южная Корея
16 августа 2024 Япония
Бюджет $130 000 000
Сборы в мире $181 073 291
Производство 87North, Australian Government, Entertainment 360
Другие названия
The Fall Guy, Profesión peligro, Kaskader, Kaskadér, Kaskadyorlar, Каскадер, Каскадёры, 特技狂人, A kaszkadőr, Cascadorul, Dublör, El especialista, Ha'Kafill, Kaskadieris, Kaskadininkas, Kaskadöör, Kẻ Thế Thân, Le cascadeur, O Dublê, Profissão: Perigo, The Fall Guy., Ο κασκαντέρ, Каскадьорът, द फॉल गाय, フォールガイ, 坠落的人, 特技猎人, 特技玩家, The Fall Guy: The Extended Cut, Kaskadyor, L'homme qui tombe à pic

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 37 голосов
6.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  941 В жанре «боевик»  218 В жанре «драма»  435 В фильмах США  603 В фильмах 2024 года  46
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Каскадеры - Трейлер
Каскадеры Трейлер
Каскадеры - Тизер
Каскадеры Тизер
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Цитаты

[из трейлера]
Jody Moreno Я режиссёр. Ты каскадёр. Нужно держаться крайне профессионально.
Colt Seavers Профеш — моё второе имя.
Jody Moreno Ты говорил, что твоё второе имя — Danger.
Colt Seavers Это моё сценическое имя.

Наша рецензия

Райан Гослинг в оде каскадерам, которая забывает о других аспектах кино.&nbsp;
Райан Гослинг в оде каскадерам, которая забывает о других аспектах кино.  Режиссер Дэвид Литч — относительный новичок в карьере, посвятивший бо́льшую часть своей жизни работе каскадером. Целое десятилетие, начиная с «Бойцовского клуба», Литч помогал Брэду Питту отстреливаться от будущей жены и отправлять плохих парней в нокаут. Плюс еще десяток лет в дублерах Жан-Клода Ван Дамма, Мэтта Дэймона и в качестве главного постановщика трюков. Литч до безумия любит свою прошлую работу и поэтому, пересев в режиссерское кресло, продолжил петь ей оды. Его…

Отзывы зрителей о фильме Каскадеры

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Сильные стороны: динамичный темп, множество трюков, качественные визуальные эффекты и музыка, достойная работа каскадеров. Слабые стороны: незатейливый сюжет, неполная раскрутка персонажей; Эмили Блант не раскрыта, озвучка местами бросается в уши. Общая оценка зрителей — положительная, некоторые отмечают, что фильм не шедевр, но подходит для отдыха. Подойдёт любителям экшена и зрелищности, ищущим простое развлечение.
Саммари составлено ИИ на основе 4 отзывов.

Отзывы о фильме

Comon 17 мая 2024, 01:33
Отличный фильм, не самый выдающийся конечно, но хороший. И Дэвид Литч - уже культовый режиссёр с мозгами, хотя и бывший каскадер. Гослинг здесь на… Читать дальше…
old_falc 24 мая 2024, 21:50
Незатейливый сюжет. Масса трюков с взрывами, стрельбой, переварачивающимися и развивающимися вдребезги автомобилями. И много очень хорошей… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Интересные факты

Выполнив 8.5 переворотов автомобиля, называемых «cannon roll», и уже со второй попытки каскадёрская команда этого фильма побила рекорд Книги рекордов Гиннесса по наибольшему числу переворотов автомобилей (этот факт Гейл действительно упоминает в диалоге).

Новости о фильме

Райан Гослинг оказывается в эпицентре криминальных интриг в новом трейлере «Каскадеров»
21 марта 2024 10:32 Райан Гослинг оказывается в эпицентре криминальных интриг в новом трейлере «Каскадеров» Ролик длится три минуты, изобилуя экшен-сценами и шутками.
Экшен с сердцем: критики тепло приняли боевик «Каскадеры» с Райаном Гослингом и Эмили Блант
14 марта 2024 13:55 Экшен с сердцем: критики тепло приняли боевик «Каскадеры» с Райаном Гослингом и Эмили Блант Фильм хвалят за зрелищность и химию между главными героями.
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Каскадер Райан Гослинг становится Джейсоном Борном в трейлере боевика The Fall Guy
3 ноября 2023 10:23 Каскадер Райан Гослинг становится Джейсоном Борном в трейлере боевика The Fall Guy Ролик смонтирован под песню You Give Love A Bad Name рок-группы Bon Jovi.
Звезда «Теда Лассо» Ханна Уэддингхэм сыграет с Райаном Гослингом в фильме «Каскадер»
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7 ноября 2022 12:29 Звезда «Черной Пантеры» Уинстон Дьюк сыграет с Райаном Гослингом в фильме «Каскадер» Фильм о дублере-неудачнике, которому приходится искать пропавшую кинозвезду.
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