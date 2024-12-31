Действия «Небриллиантовой руки» развернутся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Семёнович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь Семёну Семёновичу контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими «параллельноимпортными» товарами, ввозимыми в страну в обход государства.
Контрабандисты Геша и Лелик по заданию Шефа будут пытаться снять гипс с Горбункова, а сам главный герой из скромного экономиста превратится в настоящего спецагента под кодовым именем «007-ён Семёнович».
|31 декабря 2024
|Россия
|18+