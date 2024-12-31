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Киноафиша Фильмы Небриллиантовая рука

Небриллиантовая рука

Nebrilliantovaya ruka 18+
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О фильме

Действия «Небриллиантовой руки» развернутся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Семёнович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь Семёну Семёновичу контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими «параллельноимпортными» товарами, ввозимыми в страну в обход государства.

Контрабандисты Геша и Лелик по заданию Шефа будут пытаться снять гипс с Горбункова, а сам главный герой из скромного экономиста превратится в настоящего спецагента под кодовым именем «007-ён Семёнович».
 

Небриллиантовая рука - тизер
Небриллиантовая рука  тизер
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 31 декабря 2024
Премьера в мире 31 декабря 2024
Дата выхода
31 декабря 2024 Россия 18+
Производство Gen Studio
Другие названия
Nebrilliantovaya ruka, Небриллиантовая рука
Режиссер
Роман Ким
Миша Семичев
В ролях
Тимур Батрутдинов
Тимур Батрутдинов
Алексей Воробьев
Алексей Воробьев
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Ольга Картункова
Ольга Картункова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 14 голосов
4.1 IMDb
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Небриллиантовая рука
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