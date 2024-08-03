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110

Драма с Елизаветой Боярской о расследовании самоубийства школьницы 110 18+
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О фильме

В школе искусств происходит скандальный инцидент. Одна из старшеклассниц покончила с собой. Одноклассникам известна причина самоубийства, но они предпочитают хранить ее в тайне. Мать погибшей девушки Альбина намерена найти и наказать виновного. Одна из одноклассниц покойной, Алиса, чувствует свою вину и теряет голос. Подозрения падают на одного парня из класса, а его интересы берется защищать мать Алисы Виктория, одна из самых известных адвокатов города. Между матерью и дочерью назревает серьезный конфликт, когда Виктория вынуждена вызвать Алису на допрос.

110 - трейлер
110  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 31 января 2025
Премьера в мире 3 августа 2024
Дата выхода
12 сентября 2024 Россия Вольга
Бюджет 59 940 000 RUR
Производство SPbGIKiT-Debyut, TVIN
Другие названия
110
Режиссер
Илья Михеев
В ролях
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Дмитрий Лысенков
Дмитрий Лысенков
Полина Цыганова
Алексей Розин
Алексей Розин
Даниил Колотов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 19 голосов
6.3 IMDb
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110
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Новости о фильме
Адвокат Елизавета Боярская конфликтует с дочерью Полиной Цыгановой в трейлере драмы «110»
Адвокат Елизавета Боярская конфликтует с дочерью Полиной Цыгановой в трейлере драмы «110» Фильм о школьной травле, в которой режиссер старался выстроить «равноценный диалог между взрослыми и детьми».
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3 сентября 2024 11:17
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