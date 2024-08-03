В школе искусств происходит скандальный инцидент. Одна из старшеклассниц покончила с собой. Одноклассникам известна причина самоубийства, но они предпочитают хранить ее в тайне. Мать погибшей девушки Альбина намерена найти и наказать виновного. Одна из одноклассниц покойной, Алиса, чувствует свою вину и теряет голос. Подозрения падают на одного парня из класса, а его интересы берется защищать мать Алисы Виктория, одна из самых известных адвокатов города. Между матерью и дочерью назревает серьезный конфликт, когда Виктория вынуждена вызвать Алису на допрос.
|12 сентября 2024
|Россия
|Вольга