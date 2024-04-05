Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Пожиратель грехов
Рейтинги
5.2 Рейтинг IMDb: 4.9
3 постера
Киноафиша Фильмы Пожиратель грехов

Пожиратель грехов

Жуткая сделка с умирающим миллиардером меняет жизнь простого рабочего Curse of the Sin Eater 18+
О фильме

Рику Малоуну, работающему на стройке, явно улыбнулась удача. Умирающий магнат Джордж Дрейтон предложил ему сделку всей жизни. Рик должен будет съесть еду с трупа Дрейтона, когда тот умрёт. И тогда многомиллиардная империя перейдёт Малоуну. Согласившись, вчерашний строитель не знал, что вместе с богатством и роскошной жизнью, он получит и ужасные грехи, которые совершил миллиардер ради получения своего состояния.

Пожиратель грехов - trailer
Пожиратель грехов  trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 23 декабря 2024
Премьера в мире 5 апреля 2024
Дата выхода
21 ноября 2024 Россия МВК
21 ноября 2024 Казахстан
21 ноября 2024 Кыргызстан 16+
31 января 2025 Турция
21 ноября 2024 Узбекистан
14 ноября 2024 Украина 18+
Сборы в мире $20 138
Производство Feared Features, The Line Film Company
Другие названия
Curse of the Sin Eater, Ruh Yiyici, Steinn borðar syndir sínar, Пожиратель грехов, Прокляття пожирача гріхів
Режиссер
Justin Denton
В ролях
Carter Shimp
Марика Энгельхардт
Elizabeth Laidlaw
Marcelo Wright
Shaina Schrooten
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 15 голосов
4.9 IMDb
Пожиратель грехов - смотреть в онлайн-кинотеатре

Пожиратель грехов
Пожиратель грехов - trailer
Пожиратель грехов Trailer
Кадры из фильма
