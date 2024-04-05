Отзывы о фильме
Maxim Alexandrovich 5 ноября 2024, 16:22
какое отношения имела лорен саррин женщина в фильме что то не понятно
Рику Малоуну, работающему на стройке, явно улыбнулась удача. Умирающий магнат Джордж Дрейтон предложил ему сделку всей жизни. Рик должен будет съесть еду с трупа Дрейтона, когда тот умрёт. И тогда многомиллиардная империя перейдёт Малоуну. Согласившись, вчерашний строитель не знал, что вместе с богатством и роскошной жизнью, он получит и ужасные грехи, которые совершил миллиардер ради получения своего состояния.
|21 ноября 2024
|Россия
|МВК
|21 ноября 2024
|Казахстан
|21 ноября 2024
|Кыргызстан
|16+
|31 января 2025
|Турция
|21 ноября 2024
|Узбекистан
|14 ноября 2024
|Украина
|18+