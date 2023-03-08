Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Человек-магнит
Постер фильма Человек-магнит
Рейтинги
5.2 Рейтинг IMDb: 4.9
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Человек-магнит

Человек-магнит

Комедийная драма о необычном мужчине, который отправляется в судьбоносное путешествие The Magnet Man 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Люсьен — настоящий магнит: все, что сделано из железа, притягивается к нему. Однажды он случайно садится в поезд, который увозит его далеко-далеко. Его магнетизм притягивает как хороших, так и плохих людей, часто меняя ход его судьбы. Это история о том, как наши величайшие достоинства могут стать нашими величайшими недостатками и насколько непредсказуемой может быть наша жизнь.

Человек-магнит - дублированный трейлер
Человек-магнит  дублированный трейлер
Страна Бельгия / Франция / Люксембург / Нидерланды
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 8 марта 2023
Дата выхода
22 августа 2024 Россия Must see magic film
11 июля 2024 Венгрия
Бюджет €3
Сборы в мире $1 680
Производство Minds Meet, Les Films Fauves, Lemming Film
Другие названия
The Magnet Man, A mágnesember, De magneet man, Magnetmees, Rain Away, Wees blij dat het regent, Человек-магнит
Режиссер
Густ Ван Ден Берхе
Густ Ван Ден Берхе
В ролях
Дэнни Роналдо
Изольда Дюшаук
Изольда Дюшаук
Бруно Ванден Бруке
Ян Бейвут
Ян Бейвут
Виллеке ван Аммельрой
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 11 голосов
4.9 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

birulevo-365 2 сентября 2024, 02:20
Посмотрел фильмец сегодня. Что могу сказать, если кратко это прям типичное европейское кино. Вот прям типичное. Сюжета особого нет, повествование… Читать дальше…
Трейлеры фильма Все трейлеры
Человек-магнит - дублированный трейлер
Человек-магнит Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Золотой дубль
Золотой дубль
2026, Россия, спорт, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше