birulevo-365 2 сентября 2024, 02:20
Посмотрел фильмец сегодня. Что могу сказать, если кратко это прям типичное европейское кино. Вот прям типичное. Сюжета особого нет, повествование… Читать дальше…
Люсьен — настоящий магнит: все, что сделано из железа, притягивается к нему. Однажды он случайно садится в поезд, который увозит его далеко-далеко. Его магнетизм притягивает как хороших, так и плохих людей, часто меняя ход его судьбы. Это история о том, как наши величайшие достоинства могут стать нашими величайшими недостатками и насколько непредсказуемой может быть наша жизнь.
