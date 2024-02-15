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Vermines

Паутина страха, 2023

2023 / Франция
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Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в России 15 февраля 2024
Премьера в мире 15 февраля 2024
Возраст 18+
Прокатчик Атмосфера Кино
Режиссер
Себастьян Ваничек
В ролях
Финнегэн Олдфилд
Финнегэн Олдфилд
София Лезаффр
Тео Кристин
Жером Нил
Лиза Ньярко
Все актеры и съемочная группа
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