Паутина страха, 2023

Калеб без ума от экзотических созданий. Его квартиру населяют насекомые со всех концов света, что страшно бесит его девушку и пугает соседей. Однажды в коллекции появляется необычный паук — неприхотливый хищник, способный одним укусом свалить слона. Улучив момент, особь сбегает в вентиляцию, где начинает неистово размножаться. Спустя считанные дни, парижская панелька превращается в смертельную западню, где из каждого угла на жертву глядят десятки крошечных безжалостных глаз.
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