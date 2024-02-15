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Скоро в прокате "Молчание ангелов"
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Паутина страха
Vermines
Паутина страха, 2023
2023 / Франция
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Жанр:
ужасы
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о выходе в прокат
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в России
15 февраля 2024
Премьера в мире
15 февраля 2024
Возраст
18+
Прокатчик
Атмосфера Кино
Режиссер
Себастьян Ваничек
В ролях
Финнегэн Олдфилд
София Лезаффр
Тео Кристин
Жером Нил
Лиза Ньярко
Все актеры и съемочная группа
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