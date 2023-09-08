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Постер фильма Паутина страха
6.6
Паутина страха - Трейлер
Киноафиша Фильмы Паутина страха
6.6

Паутина страха

, 2023
Vermines
Франция / ужасы / 18+
Французский хоррор о пауках-убийцах
Трейлеры
Постер фильма Паутина страха
6.6
Паутина страха - Трейлер
Паутина страха  Трейлер

О фильме

Калеб без ума от экзотических созданий. Его квартиру населяют насекомые со всех концов света, что страшно бесит его девушку и пугает соседей. Однажды в коллекции появляется необычный паук — неприхотливый хищник, способный одним укусом свалить слона. Улучив момент, особь сбегает в вентиляцию, где начинает неистово размножаться. Спустя считанные дни, парижская панелька превращается в смертельную западню, где из каждого угла на жертву глядят десятки крошечных безжалостных глаз.

 

В ролях

Финнегэн Олдфилд
Финнегэн Олдфилд
Jordy
Тео Кристин
Kaleb
Жером Нил
Mathys
Лиза Ньярко
Manon
София Лезафр
Lila
Marie-Philomène Nga
Claudia
Mahamadou Sangaré
Moussa
Абдалла Мунди
M. Benzaoui
Ике Зачонго
Toumani
Emmanuel Bonami
Gilles
Режиссер Себастьян Ваничек
Сценарист Себастьян Ваничек, Florent Bernard
Композитор Xavier Caux, Douglas Cavanna
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 26 апреля 2024
Премьера в мире 8 сентября 2023
Дата выхода
18 апреля 2024 Россия Атмосфера Кино
18 апреля 2024 Азербайджан
25 апреля 2024 Аргентина +16
27 декабря 2023 Бельгия 16
18 апреля 2024 Болгария
10 октября 2024 Бразилия 14
28 марта 2024 Венгрия
10 мая 2024 Вьетнам
21 ноября 2024 Германия 16
2 мая 2024 Греция
25 апреля 2024 Доминиканская Республика
2 февраля 2024 Испания
18 апреля 2024 Казахстан 18+
21 марта 2024 Колумбия
18 апреля 2024 Кыргызстан
21 марта 2024 Мексика B-15
18 апреля 2024 Молдавия
2 февраля 2024 Норвегия 15
6 февраля 2025 ОАЭ 18TC
14 марта 2024 Португалия M/16
29 августа 2024 Сингапур NC16
23 мая 2024 Словакия 18
18 апреля 2024 Таджикистан
12 декабря 2024 Таиланд 15
3 апреля 2026 Турция
18 апреля 2024 Узбекистан
11 апреля 2024 Украина
5 апреля 2024 Филиппины R-13
27 декабря 2023 Франция 12
23 мая 2024 Чехия
8 марта 2024 Швеция 15
Сборы в мире $2 424 627
Производство My Box Productions, Tandem, Netflix
Другие названия
Vermines, Infested, Arácnidos, Vermin, Spiders - Ihr Biss ist der Tod, Vermin: La plaga, Arácnidos: La plaga, Havěť, Infestação, Ổ Nhện, Pókok, Robactwo, Vermin - A Praga, Vermin. La plaga, Στον ιστό του τρόμου, Павуче лігво, Паутина страха, スパイダー 増殖, 害虫, 蛛杀, 蛛殺, Vermines: la plaga, مورد هجوم قرار گرفته, Vermin La plaga, جانوران موذی, 인페스티드

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 33 голоса
6.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2667 В жанре «ужасы»  238 В фильмах Франции  188 В фильмах 2023 года  152
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Паутина страха - Трейлер
Паутина страха Трейлер
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Отзывы о фильме

Nata Li 30 апреля 2024, 21:34
Начало заинтересовало , а потом интерес к просмотру пропал , не то что бы страшно было, и молчу, забыла что ужастик. В заключении просто фантазии не хватило на концовку... Жаль.
21 апреля 2024, 18:22
Начало хорошее, на конец как буд то фантазии не хватило.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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