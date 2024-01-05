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Постер мультфильма Звериный рейс
5.2
Звериный рейс - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Звериный рейс
5.2

Звериный рейс

, 2023
Noah's Ark
Бразилия, Индия / приключения, анимация, мюзикл / 18+
Мультфильм о весёлых мышатах, которые пробираются на Ноев ковчег
Трейлеры
Постер мультфильма Звериный рейс
5.2
Звериный рейс - Дублированный трейлер
Звериный рейс  Дублированный трейлер

О фильме

Вини и Том — два невероятно веселых мышонка-музыканта, которые обожают выступать на публике. Однажды они оказываются в доме Ноя накануне всемирного потопа и узнают о ковчеге, места в котором строго ограничены. Братьям предстоит придумать хитрый план, чтобы отправиться в невероятное путешествие полное приключений вместе и… не утонуть. Правда, пробраться на ковчег — это лишь полдела. Смогут ли они ужиться с новыми соседями и не стать обедом для хищников?

В ролях

Марсело Аднет
Tom
Алисе Брага
Алисе Брага
Nina
Кит Силверштейн
Кит Силверштейн
Дебра Уилсон
Дебра Уилсон
Родриго Санторо
Родриго Санторо
Vini
Лазаро Рамос
Лазаро Рамос
Baruk
Хулио Андраде
Noé
Бруно Гаглиассо
Kilgore
Rihanna Barbosa
Susana
Эдвана Карвальо
Ruth
Грегориу Дювивьер
Грегориу Дювивьер
Alfonso
Ингрид Гимараес
Sonia
Режиссер Сержиу Машадо, Alois Di Leo
Сценарист Сержиу Машадо, Элоиза Периссе, Ингрид Гимараес, Vinicius de Moraes
Композитор Fil Pinheiro, Roberto Schilling, Érico Theobaldo
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Бразилия / Индия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 2 августа 2024
Премьера в мире 5 января 2024
Дата выхода
8 февраля 2024 Россия Наше кино
20 февраля 2025 Австралия G
8 февраля 2024 Азербайджан
27 марта 2024 Бельгия AL
25 января 2024 Болгария
7 ноября 2024 Бразилия L
23 августа 2024 Великобритания U
10 февраля 2024 Вьетнам
28 апреля 2025 Дания
25 июля 2024 Израиль
19 января 2024 Испания
11 апреля 2024 Италия
8 февраля 2024 Казахстан 6+
8 февраля 2024 Кыргызстан
8 февраля 2024 Молдавия
14 февраля 2024 Нидерланды 6
20 февраля 2025 Новая Зеландия G
6 июня 2025 Норвегия 6
21 июня 2024 Польша
19 июля 2024 Румыния N/A
18 апреля 2024 Сербия
8 февраля 2024 Таджикистан
11 апреля 2024 Турция
8 февраля 2024 Узбекистан
25 января 2024 Украина
10 апреля 2024 Франция
21 марта 2024 Хорватия
18 апреля 2024 Черногория
8 февраля 2024 Чехия
15 августа 2025 Швеция
5 января 2024 ЮАР
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $4 371 956
Производство Gullane, VideoFilmes, Symbiosys Technologies
Другие названия
Arca de Noé, Noah's Ark, Звериный рейс, A Arca de Noé, A Arca de Noé - A Aventura, Arka Noego. Ahoj przygodo!, Beestenboel aan boord, Det svänger om Noas ark, El arca de Noé, El arca de Noé. Una aventura musical, Ha'Tei'va shel No'akh, Les aventuriers de l'arche de Noé, Noah's Ark: A Musical Adventure, Noahs ark, Noas ark, Noé bárkája, Noemova Archa, Nuh'un Gemisi, Tito e Vinni - A tutto ritmo, Η κιβωτός του Νώε, Історія Тіто та Вінні, Ноевата арка: Музичка авантура, نوح کی کشتی, 诺亚方舟, 诺亚方舟历险记

Рейтинг мультфильма

5.2
Оцените 27 голосов
4.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3755 В жанре «приключения»  706 В жанре «анимация»  412 В жанре «мюзикл»  109 В фильмах Бразилии  5 В фильмах Индии  10 В фильмах 2023 года  248
Обновлено 9 августа 2026

Трейлеры мультфильма

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Звериный рейс - Дублированный трейлер
Звериный рейс Дублированный трейлер
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Цитаты

Terri the Tiger Я Терри. Терри, бенгальский тигр. Я муж своей жены. После конкурса пения у меня мирный договор.
Terri the Tiger [кричит] БАРУК! ГДЕ ТЫ? Он снова убежал!
Terri the Tiger Барук, пожалуйста, иди со своей львицей. Мне жену надо поймать!

Отзывы зрителей о мультфильме Звериный рейс

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
Сильные стороны: нейтральная визуальная подача. Слабые стороны: скучный и медленный темп, часть зрителей не досмотрела до конца. Общая оценка зрителей: в целом отрицательная из‑за темпа, но для детей встречаются положительные сигналы. Кому подходит: детям; взрослым стоит учитывать медлительность сюжета.
Саммари составлено ИИ на основе 9 отзывов.
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