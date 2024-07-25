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Постер фильма «Юность» - журнал, устремленный в будущее
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Киноафиша Фильмы «Юность» - журнал, устремленный в будущее

«Юность» - журнал, устремленный в будущее

«Yunost». Zhurnal, ustremlennyy v budushchee 18+
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О фильме

«Юность» — легендарный журнал. Легендарные главреды. Легендарные авторы. Всё ли было так, как мы привыкли думать?  Документальный фильм, снятый к 70-летию журнала «Юность» рассказывает о славном прошлом уникального издания и о его благородном настоящем. Кто и почему придумал «Юность»? Неожиданные темы на страницах журнала. Пристанище диссидентов или витрина «социализма с человеческим лицом»? О наиболее ярких или, напротив, неизвестных моментах истории журнала, а главное - об удивительных людях, создававших «Юность» зритель узнает из фильма. Интервью со свидетелями эпохи и сегодняшней командой «Юности», полная доброй иронии рисованная анимация, уникальная кинохроника, запечатлевшая Валентина Катаева и Бориса Полевого, Василия Аксенова и Евгения Евтушенко, Беллу Ахмадулину, Стасиса Красаускаса и Анатолия Гладилина - всё это мы увидим на киноэкране.

«Юность» - журнал, устремленный в будущее - трейлер
«Юность» - журнал, устремленный в будущее  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2024
Премьера в мире 25 июля 2024
Дата выхода
25 июля 2024 Россия Кинотайм
Сборы в мире $228
Другие названия
«Yunost». Zhurnal, ustremlennyy v budushchee, «Юность». Журнал, устремленный в будущее
Режиссер
Даниил Духовской
Все актеры и съемочная группа

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«Юность» - журнал, устремленный в будущее - трейлер
«Юность» - журнал, устремленный в будущее Трейлер
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