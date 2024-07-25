«Юность» — легендарный журнал. Легендарные главреды. Легендарные авторы. Всё ли было так, как мы привыкли думать? Документальный фильм, снятый к 70-летию журнала «Юность» рассказывает о славном прошлом уникального издания и о его благородном настоящем. Кто и почему придумал «Юность»? Неожиданные темы на страницах журнала. Пристанище диссидентов или витрина «социализма с человеческим лицом»? О наиболее ярких или, напротив, неизвестных моментах истории журнала, а главное - об удивительных людях, создававших «Юность» зритель узнает из фильма. Интервью со свидетелями эпохи и сегодняшней командой «Юности», полная доброй иронии рисованная анимация, уникальная кинохроника, запечатлевшая Валентина Катаева и Бориса Полевого, Василия Аксенова и Евгения Евтушенко, Беллу Ахмадулину, Стасиса Красаускаса и Анатолия Гладилина - всё это мы увидим на киноэкране.