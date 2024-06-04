Гадкий я 4, 2024

Gru Не думай об этом как о лжи. Воспринимай это как притворство с большими ставками.

Agnes Ну и не буду.

Gru Ах, всего лишь маленькая белая ложь.

Agnes Нет!

Gru Агнес! Я, твой отец, велю тебе соврать.

Agnes Нет!

Gru Да! Лги!

Agnes Мм-м.

Gru Ты идёшь по тонкому льду, малышка.

[Агнес стонет, ударяя вилкой и ложкой по столу. Грю-младший хватает кусок бекона с вилки и съедает его.]

Gru Почему ты не можешь быть как твоя сестра Эдит? Она лжет всё время.

Edith Нет, не лгу.