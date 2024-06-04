Гадкий я 4, 2024

Грю, всемирно любимый суперзлодей, ставший агентом Антизлодейской лиги, отправляется в новую захватывающую историю о хаосе Миньонов вместе со своей женой и коллегой Люси, тремя приёмными девочками — Марго, Эдит и Агнес — и новым членом семьи Грю, Грю-младшим, вознамерившимся помучить своего отца. Семья вынуждена пуститься в бега, став мишенью для беглого преступника Максима Ле Маля и его возлюбленной Валентины.
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