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Постер мультфильма Гадкий я 4
7.4
Гадкий я 4 - Дублированный трейлер
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7.4

Гадкий я 4

, 2024
Despicable Me 4
США / приключения, анимация, комедия / 18+
Новые приключения Грю и желтых миньонов
Трейлеры
Постер мультфильма Гадкий я 4
7.4
Гадкий я 4 - Дублированный трейлер
Гадкий я 4  Дублированный трейлер

О фильме

Грю, всемирно любимый суперзлодей, ставший агентом Антизлодейской лиги, отправляется в новую захватывающую историю о хаосе Миньонов вместе со своей женой и коллегой Люси, тремя приёмными девочками — Марго, Эдит и Агнес — и новым членом семьи Грю, Грю-младшим, вознамерившимся помучить своего отца. Семья вынуждена пуститься в бега, став мишенью для беглого преступника Максима Ле Маля и его возлюбленной Валентины.

В ролях

Стив Карелл
Стив Карелл
Gru
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Lucy
Миранда Косгров
Миранда Косгров
Margo
Стив Куган
Стив Куган
Пьер Коффин
Пьер Коффин
Minions
Джои Кинг
Джои Кинг
Poppy Prescott
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Maxime
София Вергара
София Вергара
Valentina
Крис Рено
Крис Рено
Principal Übelschlecht
Дэна Гайер
Дэна Гайер
Edith
Madison Skyy Polan
Agnes
Режиссер Крис Рено
Сценарист Майк Уайт, Кен Даурио
Композитор Эйтор Перейра
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 5 августа 2024
Премьера в мире 4 июня 2024
Дата выхода
6 июля 2024 Россия
20 июня 2024 Австралия PG
4 июля 2024 Азербайджан 6+
22 июня 2024 Бельгия
3 июля 2024 Болгария
4 июля 2024 Бразилия
4 июня 2024 Бруней
5 июля 2024 Великобритания
5 июля 2024 Вьетнам
11 июля 2024 Германия
4 июля 2024 Гонконг
22 августа 2024 Греция
4 июля 2024 Грузия PG
4 июля 2024 Дания
27 июня 2024 Израиль
3 июля 2024 Индия
3 июля 2024 Индонезия
12 июля 2024 Ирландия G
3 июля 2024 Исландия Allowed
11 июля 2024 Испания
22 августа 2024 Италия
4 июля 2024 Казахстан 6+
12 июля 2024 Китай
3 июля 2024 Кыргызстан
5 июля 2024 Латвия 7+
5 июля 2024 Литва
29 июня 2024 Макао A
4 июля 2024 Малайзия
27 июня 2024 Мексика
5 июля 2024 Молдавия
3 июля 2024 Нидерланды 6
20 июня 2024 Новая Зеландия PG
3 июля 2024 Норвегия 6
4 июля 2024 ОАЭ TBC
5 июля 2024 Польша
4 июля 2024 Португалия
3 июля 2024 Пуэрто-Рико PG
5 июля 2024 Румыния N/A
3 июля 2024 США
27 июня 2024 Сербия
4 июля 2024 Сингапур
4 июля 2024 Словакия U
3 августа 2024 Словения
3 июля 2024 Таджикистан
4 июля 2024 Таиланд
5 июля 2024 Тайвань 0+
5 июля 2024 Турция
3 июля 2024 Узбекистан
3 июля 2024 Украина
3 июля 2024 Финляндия
3 июля 2024 Франция
4 июля 2024 Хорватия o.A.
27 июня 2024 Черногория o.A.
4 июля 2024 Чехия U
3 июля 2024 Швеция 7
3 июля 2024 Эстония
28 июня 2024 ЮАР
24 июля 2024 Южная Корея
19 июля 2024 Япония
Бюджет $100 000 000
Сборы в мире $972 021 410
Производство Universal Pictures, Illumination Entertainment
Другие названия
Despicable Me 4, Mi villano favorito 4, Cattivissimo me 4, Гадкий я 4, 神偷奶爸4, Bjaurusis aš 4, Çılgın Hırsız 4, Détestable moi 4, Dumma mej 4, Ganouv al Ha'Kha'yim, Grozan ja 4, Gru - O Maldisposto 4, Gru 4, Gru 4: Mi villano favorito, Gru i Malci: Neustrašivi špijuni, Gru i Minionki: Pod przykrywką, Grusomme meg 4, Grusomme mig 4, Ich - Einfach Unverbesserlich 4, Ich, Einfach Unverbesserlich 4, Ich: Einfach unverbesserlich 4, Itse ilkimys 4, İyrənc mən 4, Ja zloduch 4, Já, padouch 4, Jaz, baraba 4, Kẻ Trộm Mặt Trăng 4, Man-e nefrat angiz 4, Meu Malvado Favorito 4, Mina, Supervaras 4, Moi, moche et méchant 4, Nejaukais es 4, Verschrikkelijke Ikke 4, Εγώ, ο απαισιότατος 4, Гадкае я 4, Нікчемний Я 4, 卑鄙的我4, 壞蛋獎門人4, 怪盗グルーのミニオン超変身, Aulinn ég 4, 坏蛋奖门人4, Gru 4. Mi villano favorito, Yaramaz Mən 4, من نفرت‌انگیز ۴

Рейтинг мультфильма

7.4
Оцените 144 голоса
6.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1252 В жанре «приключения»  289 В жанре «анимация»  206 В жанре «комедия»  271 В фильмах США  765 В фильмах 2024 года  67
Обновлено 31 августа 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Гадкий я 4 - Дублированный трейлер
Гадкий я 4 Дублированный трейлер
Гадкий я 4 - Трейлер 2
Гадкий я 4 Трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Gru Не думай об этом как о лжи. Воспринимай это как притворство с большими ставками.
Agnes Ну и не буду.
Gru Ах, всего лишь маленькая белая ложь.
Agnes Нет!
Gru Агнес! Я, твой отец, велю тебе соврать.
Agnes Нет!
Gru Да! Лги!
Agnes Мм-м.
Gru Ты идёшь по тонкому льду, малышка.
[Агнес стонет, ударяя вилкой и ложкой по столу. Грю-младший хватает кусок бекона с вилки и съедает его.]
Gru Почему ты не можешь быть как твоя сестра Эдит? Она лжет всё время.
Edith Нет, не лгу.
Gru Видишь? Видишь? Она лжёт прямо сейчас. Прекрасно, стоит отметить.

Отзывы зрителей о мультфильме Гадкий я 4

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Зрители в целом оценивают мультфильм на уровне предыдущих частей: смотреть можно, но есть повторения и нехватка юмора. Сильные моменты отмечают начало и конец, упоминается песня BTS. Некоторые считают фильм для одного просмотра и хуже прошлых частей. Рейтинг в среднем высокий, рекомендации частые. Подойдет семьям и зрителям, ищущим лёгкое развлечение; возрастной вопрос 18+ вызывает обсуждение.
Саммари составлено ИИ на основе 37 отзывов.

Отзывы о мультфильме

Жендос Гъе 6 июля 2024, 17:47
когда в прокат поступит? обещали сегодня, но нифига
User 28 июля 2024, 23:47
мультфильм потрясающий, я в восторге. он все остается таким же интересным и захватывающим. всем соаетую посмотреть🔥
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

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