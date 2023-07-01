На Хэллоуин 1977 года ведущий популярного вечернего телешоу мистер Полночь готовит нечто особенное. Это будет сеанс паранормального в прямом эфире, и главной звездой вечера должна стать юная Лили – героиня книги «Разговоры с дьяволом». Гонящийся за рейтингами шоумен не подозревает, чем обернется для него и для всех зрителей попытка проникнуть с помощью девушки в потусторонний мир.