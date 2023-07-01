Оповещения от Киноафиши
6.5 Рейтинг IMDb: 7
Полночь с дьяволом

Полночь с дьяволом

Мистический хоррор о телеведущем, который вызвал дьявола в прямом эфире Late Night with the Devil 18+
О фильме

На Хэллоуин 1977 года ведущий популярного вечернего телешоу мистер Полночь готовит нечто особенное. Это будет сеанс паранормального в прямом эфире, и главной звездой вечера должна стать юная Лили – героиня книги «Разговоры с дьяволом». Гонящийся за рейтингами шоумен не подозревает, чем обернется для него и для всех зрителей попытка проникнуть с помощью девушки в потусторонний мир.

Полночь с дьяволом - дублированный трейлер
Полночь с дьяволом  дублированный трейлер
Страна Австралия / ОАЭ / США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 19 апреля 2024
Премьера в мире 1 июля 2023
Дата выхода
6 июня 2024 Россия Экспонента
11 апреля 2024 Австралия MA 15+
21 марта 2024 Американские Виргинские острова
11 июля 2024 Аргентина
4 июля 2024 Бразилия 16
22 марта 2024 Великобритания 15
30 мая 2024 Германия 16
19 сентября 2024 Доминиканская Республика
19 марта 2024 Ирландия 16
24 мая 2024 Испания 16
13 июня 2024 Казахстан 18+
1 августа 2024 Катар
12 сентября 2024 Колумбия
13 июня 2024 Кыргызстан
1 августа 2024 Мексика B-15
11 апреля 2024 Новая Зеландия R13
9 июля 2024 Норвегия 15
1 августа 2024 ОАЭ TBC
5 декабря 2024 Португалия
22 марта 2024 США R
1 августа 2024 Саудовская Аравия
18 апреля 2024 Сингапур M18
6 июня 2024 Таиланд 15
31 мая 2024 Турция
13 июня 2024 Узбекистан 18+
10 апреля 2024 Филиппины R-13
18 июля 2024 Чили 14
14 июня 2024 Швеция 15
22 марта 2024 Эквадор
4 октября 2024 Япония
Сборы в мире $15 469 415
Производство Future Pictures, IFC Films, Shudder
Другие названия
Late Night with the Devil, De noche con el diablo, A altas horas de la noche con el diablo, Ce soir avec le diable, Conversas com o Diabo, El último late night, Entrevista com o Demônio, Kasna noć s vragom, Late Night with the Devil: In onda con il diavolo, Ördögi különkiadás, Późna noc z diabłem, Şeytanla Bir Gece, Tard dans la nuit avec le diable, Trò Chuyện Đêm Khuya Với Quỷ Dữ, Στενές επαφές με το διάβολο, Ніч з дияволом, Поздний вечер с дьяволом, Полночь с дьяволом, 悪魔と夜ふかし, 與惡魔共度深夜
Режиссер
Камерон Кернс
Колин Кернс
В ролях
Давид Дастмалчян
Давид Дастмалчян
Иэн Блисс
Джош Квон Тарт
Джорджина Хэйг
Джорджина Хэйг
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.5
Оцените 34 голоса
7 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2670
Полночь с дьяволом - смотреть в онлайн-кинотеатре

Полночь с дьяволом

Трейлеры фильма
Все трейлеры
