Зийя и Пьяли брат и сестра, они рано потеряли родителей, и Зийя заботится о Пьяли, как о маленькой принцессе. Им приходится много путешествовать, чтобы их не нашли городские власти, ведь тогда они разделят детей и не дадут им возможности больше встретиться. Зийя обещает Пьяли построить дом, который позволит им больше не скрываться, но для этого ему придется очень много работать...