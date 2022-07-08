Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Маленькая принцесса
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Маленькая принцесса

Маленькая принцесса

Осиротевшие брат и сестра скрываются от властей, чтобы их не разделили Pyali 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Зийя и Пьяли брат и сестра, они рано потеряли родителей, и Зийя заботится о Пьяли, как о маленькой принцессе. Им приходится много путешествовать, чтобы их не нашли городские власти, ведь тогда они разделят детей и не дадут им возможности больше встретиться. Зийя обещает Пьяли построить дом, который позволит им больше не скрываться, но для этого ему придется очень много работать...

Маленькая принцесса - trailer
Маленькая принцесса  trailer
Страна Индия
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 8 июля 2022
Дата выхода
12 сентября 2024 Россия СБ Фильм
8 июля 2022 Индия
12 сентября 2024 Кыргызстан
Сборы в мире $1 275
Производство NF Varghese Pictures
Другие названия
Pyali, Маленькая принцесса
Режиссер
Babitha Mathew
Rinn
В ролях
Barbiee Sharma
George Jacob
Arjun
Sanjay Chandran
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Маленькая принцесса - смотреть в онлайн-кинотеатре

Маленькая принцесса
Маленькая принцесса - trailer
Маленькая принцесса Trailer
Кадры из фильма
