Популярные блогерши отправляются на место самой массовой в истории казни ведьм. В 17 веке местный викарий проводил здесь самосуд над женщинами, считая, что они потомки самых первых ведьм. Но одна из жертв действительно была ведьмой и, умирая, прокляла священника и здешние земли. Прибыв на место, девушки сталкиваются с жуткими и необъяснимыми явлениями. Чтобы остановить зло, им нужно разгадать тайну первых ведьм.
|21 ноября 2024
|Россия
|Экспонента
|27 ноября 2025
|Гватемала
|21 ноября 2024
|Казахстан
|21 ноября 2024
|Кыргызстан
|16+
|28 ноября 2024
|Узбекистан
|18+
|6 сентября 2024
|Швеция
|15