Постер фильма Первые ведьмы. Потомство
5.7 Рейтинг IMDb: 4.6
Первые ведьмы. Потомство

Хоррор о блогерах, которые сталкиваются с древним проклятием Äkta Skräck 18+
О фильме

Популярные блогерши отправляются на место самой массовой в истории казни ведьм. В 17 веке местный викарий проводил здесь самосуд над женщинами, считая, что они потомки самых первых ведьм. Но одна из жертв действительно была ведьмой и, умирая, прокляла священника и здешние земли. Прибыв на место, девушки сталкиваются с жуткими и необъяснимыми явлениями. Чтобы остановить зло, им нужно разгадать тайну первых ведьм.

Первые ведьмы. Потомство - дублированный трейлер
Первые ведьмы. Потомство  дублированный трейлер
Страна Швеция
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 6 сентября 2024
Дата выхода
21 ноября 2024 Россия Экспонента
27 ноября 2025 Гватемала
21 ноября 2024 Казахстан
21 ноября 2024 Кыргызстан 16+
28 ноября 2024 Узбекистан 18+
6 сентября 2024 Швеция 15
Сборы в мире $91 274
Производство FLX
Другие названия
Äkta skräck, True Fear, Aitoa kauhua, Ekte skrekk, Prawdziwy strach, Неподдельный ужас, Первые ведьмы. Потомство
Режиссер
Даниель ди Градо
В ролях
Ava Nikodell
Rebecka Enholm
Johan Ehn
Oliver Dagher
Rasmus Sintorn Nystedt
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.7
16 голосов
4.6 IMDb
Первые ведьмы. Потомство - смотреть в онлайн-кинотеатре

Первые ведьмы. Потомство

Отзывы о фильме

Первые ведьмы. Потомство - дублированный трейлер
Первые ведьмы. Потомство Дублированный трейлер
Кадры из фильма
