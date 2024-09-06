Популярные блогерши отправляются на место самой массовой в истории казни ведьм. В 17 веке местный викарий проводил здесь самосуд над женщинами, считая, что они потомки самых первых ведьм. Но одна из жертв действительно была ведьмой и, умирая, прокляла священника и здешние земли. Прибыв на место, девушки сталкиваются с жуткими и необъяснимыми явлениями. Чтобы остановить зло, им нужно разгадать тайну первых ведьм.