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Постер фильма Онегин
7.4
Онегин - Трейлер
Киноафиша Фильмы Онегин
7.4

Онегин

, 2024
Onegin
Россия / мелодрама / 18+
Экранизация знаменитой поэмы Пушкина с Виктором Добронравовым в главной роли
Трейлеры
Постер фильма Онегин
7.4
Онегин - Трейлер
Онегин  Трейлер

О фильме

Евгений Онегин живет на широкую ногу: балы, приемы, театральные премьеры и прочие развлечения, которые может предложить молодому человеку столица. Но светская жизнь давно утомила его, потому известие о болезни живущего в деревни дяди, он воспринимает, как возможность сбежать от опостылевшего света. Он приезжает в деревню, но дядю застает уже мертвым. Впрочем, известие о кончине родственника не сильно расстраивает Евгения. Его финансовые дела весьма печальны, а дядя богат и других наследников кроме Евгения у него нет. Евгений запирается в имении, сторонится соседей, которые очень скоро начинают называть его между собой чудаком. В бесцельном одиночестве он живет до тех пор, пока в соседнем имении не объявляется вернувшийся из-за границы хозяин – юный восторженный не пресыщенный жизнью Ленский…

В ролях

Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Evgeniy Onegin
Денис Прытков
Денис Прытков
Vladimir Lenskiy
Лиза Моряк
Лиза Моряк
Tatyana Larina
Таня Сабинова
Olga Larina
Алёна Хмельницкая
Алёна Хмельницкая
Larina
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Rasskazchik
Александр Яцко
Александр Яцко
Knyaz
Khristina Blokhina
Devushka
Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева
Alina
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Nyanya
Вадим Андреев
Вадим Андреев
Pustyakov
Евгения Образцова
Евгения Образцова
Istomina
Режиссер Сарик Андреасян
Сценарист Алексей Гравицкий, Александр Сергеевич Пушкин
Композитор Георгий Владимирович Жеряков
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 9 мая 2024
Премьера в мире 5 марта 2024
Дата выхода
7 марта 2024 Россия Атмосфера Кино
7 марта 2024 Азербайджан
7 марта 2024 Болгария
14 марта 2024 Казахстан 12+
7 марта 2024 Кыргызстан
7 марта 2024 Молдавия
7 марта 2024 Таджикистан
7 марта 2024 Узбекистан

Где посмотреть фильм

START
Бюджет 500 000 000 RUR
Сборы в мире $9 203 399
Производство K.B.A.
Другие названия
Onegin, Онегин

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 295 голосов
6.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1210 В жанре «мелодрама»  159 В фильмах России  83 В фильмах 2024 года  64
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Онегин - Трейлер
Онегин Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Онегин

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
Отзывы зрителей в целом положительные. Сильные стороны: качественные визуальные эффекты, красивая постановка, музыка, костюмы, природа и операторская работа; Добронравов и Моряк выразительно сыграли роли, удачное сочетание стихов Пушкина с прозой. Слабые стороны: возраст героев вызывает разногласия, местами темп затянут. Общая оценка: фильм вызывает интерес к классике. Подойдёт поклонникам Пушкина и ценителям эстетики эпохи.
Саммари составлено ИИ на основе 170 отзывов.

Отзывы о фильме

Кристина Чалдаева 24 февраля 2024, 22:36
Чем смотрели когда выбирали актёров... Это же трешь, очень расстроена, что испортили такую прекрасную картину.

Евгений Онегин - молодой красивый… Читать дальше…
kuzminaka1993 7 марта 2024, 13:22
Фильм на самом деле интересный. Даже если вы знаете «Евгения Онегина» практически наизусть, я советую посмотреть новый фильм, потому что он является… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Онегин - смотреть в онлайн-кинотеатре

Онегин

Новости о фильме

Виктор Добронравов предстает в образе великого русского персонажа в первом трейлере «Онегина»
28 ноября 2023 12:43 Виктор Добронравов предстает в образе великого русского персонажа в первом трейлере «Онегина» Новая киноадаптация бессмертного шедевра Александра Пушкина.
Сарик Андреасян приступил к съемкам экранизации «Евгения Онегина»
29 августа 2023 14:44 Сарик Андреасян приступил к съемкам экранизации «Евгения Онегина» Создатели уверяют, что фильм будет верен оригинальному произведению.
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