Онегин, 2024

Евгений Онегин живет на широкую ногу: балы, приемы, театральные премьеры и прочие развлечения, которые может предложить молодому человеку столица. Но светская жизнь давно утомила его, потому известие о болезни живущего в деревни дяди, он воспринимает, как возможность сбежать от опостылевшего света. Он приезжает в деревню, но дядю застает уже мертвым. Впрочем, известие о кончине родственника не сильно расстраивает Евгения. Его финансовые дела весьма печальны, а дядя богат и других наследников кроме Евгения у него нет. Евгений запирается в имении, сторонится соседей, которые очень скоро начинают называть его между собой чудаком. В бесцельном одиночестве он живет до тех пор, пока в соседнем имении не объявляется вернувшийся из-за границы хозяин – юный восторженный не пресыщенный жизнью Ленский…