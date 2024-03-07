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Онегин, 2024

2024 / Россия
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О фильме

Евгений Онегин живет на широкую ногу: балы, приемы, театральные премьеры и прочие развлечения, которые может предложить молодому человеку столица. Но светская жизнь давно утомила его, потому известие о болезни живущего в деревни дяди, он воспринимает, как возможность сбежать от опостылевшего света. Он приезжает в деревню, но дядю застает уже мертвым. Впрочем, известие о кончине родственника не сильно расстраивает Евгения. Его финансовые дела весьма печальны, а дядя богат и других наследников кроме Евгения у него нет. Евгений запирается в имении, сторонится соседей, которые очень скоро начинают называть его между собой чудаком. В бесцельном одиночестве он живет до тех пор, пока в соседнем имении не объявляется вернувшийся из-за границы хозяин – юный восторженный не пресыщенный жизнью Ленский…

Год выпуска 2024
Премьера в России 7 марта 2024
Премьера в мире 7 марта 2024
Возраст 18+
Прокатчик Атмосфера Кино
Режиссер
Сарик Андреасян
Сарик Андреасян
Все актеры и съемочная группа
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Сарик Андреасян приступил к съемкам экранизации «Евгения Онегина» Создатели уверяют, что фильм будет верен оригинальному произведению.
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29 августа 2023 14:44
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