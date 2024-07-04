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Постер фильма Там, где танцуют стерхи
Постер фильма Там, где танцуют стерхи
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
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Киноафиша Фильмы Там, где танцуют стерхи

Там, где танцуют стерхи

Драма о мальчике-инвалиде, в которой сказка вплетается в суровую реальность Tam, gde tantsuyut sterkhi 18+
Билеты от 750 ₽
Пойду 4
Не пойду 0

О фильме

В народе говорят, человек увидевший танец стерхов обретает счастье, внутренний покой и гармонию. Маленький Ваня, вернувшийся спустя 10 лет домой инвалидом, впервые знакомится с самым родным человеком- мамой. Как гром среди ясного неба- в дверь семьи стучится смерть, и разлучает сына с матерью. Танец стерха- только он, на мгновенье может воссоединить семью, и храбрый Ваня делает то, что сделал бы каждый из нас на его месте- собирается сделать невозможное, чтобы увидеть маму. Сказка, вплетённая в суровую реальность, скоро на больших экранах!

Там, где танцуют стерхи - трейлер
Там, где танцуют стерхи  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 4 июля 2024
Дата выхода
4 июля 2024 Россия
Производство Saisary Cinema
Другие названия
Tam, gde tantsuyut sterkhi, Tam, gdje tanzujut sterchi, Where the White Cranes Dance, Wo die weißen Kraniche tanzen, Там, где танцуют стерхи
Режиссер
Михаил Лукачевский
В ролях
Ньургун Бэчигэн
Алексей Егоров
Зоя Попова
Анатолий Стручков
Анатолий Стручков
Ньюргуяна Шадрина
Ньюргуяна Шадрина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
19:30 от 750 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
igor-prolis 3 июля 2024, 15:39
Сегодня посчастливилось посмотреть фильм «Там, где танцуют стерхи». После показа режиссёр Михаил Лукачевский ответил на вопросы… Читать дальше…
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«Там, где танцуют стерхи» в кинотеатрах

ср 24
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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