В народе говорят, человек увидевший танец стерхов обретает счастье, внутренний покой и гармонию. Маленький Ваня, вернувшийся спустя 10 лет домой инвалидом, впервые знакомится с самым родным человеком- мамой. Как гром среди ясного неба- в дверь семьи стучится смерть, и разлучает сына с матерью. Танец стерха- только он, на мгновенье может воссоединить семью, и храбрый Ваня делает то, что сделал бы каждый из нас на его месте- собирается сделать невозможное, чтобы увидеть маму. Сказка, вплетённая в суровую реальность, скоро на больших экранах!