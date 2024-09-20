Рожденный в мире крови и предательства, Юдха - это сила природы. Теперь он проникает в самое сердце чудовища, которое забрало его семью. Он призрак в картеле, призрак в подземном мире. С каждым убийством он все ближе к главному злодею, но тени прячутся за ним. Его преследует предательство. В результате кровавой засады операция проваливается, но он остается жив. Теперь он раненый

лев, загнанный в угол и борющийся за выживание. Юдха вынужден столкнуться с лабиринтом обмана, каждый поворот раскрывает новый ужас. С каждым шагом, приближающим его к истине, он сталкивается лицом к лицу с прошлым, более зловещим, чем он мог себе представить. Решающая битва будет за его душу, поскольку он погружается в мир, где нравственность - роскошь, а выживание - кровавая авантюра.