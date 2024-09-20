Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Юдхра
Рейтинги
Рейтинг IMDb: 4.9
Оцените
Юдхра

Юдхра

Yudhra 18+
О фильме

Рожденный в мире крови и предательства, Юдха - это сила природы. Теперь он проникает в самое сердце чудовища, которое забрало его семью. Он призрак в картеле, призрак в подземном мире. С каждым убийством он все ближе к главному злодею, но тени прячутся за ним. Его преследует предательство. В результате кровавой засады операция проваливается, но он остается жив. Теперь он раненый

лев, загнанный в угол и борющийся за выживание. Юдха вынужден столкнуться с лабиринтом обмана, каждый поворот раскрывает новый ужас. С каждым шагом, приближающим его к истине, он сталкивается лицом к лицу с прошлым, более зловещим, чем он мог себе представить. Решающая битва будет за его душу, поскольку он погружается в мир, где нравственность - роскошь, а выживание - кровавая авантюра.

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 1 ноября 2024
Премьера в мире 20 сентября 2024
Дата выхода
20 сентября 2024 Россия Indian Films
20 сентября 2024 Великобритания 15
20 сентября 2024 Индия UA
20 сентября 2024 ОАЭ TBC
22 сентября 2024 Финляндия Tulossa
Сборы в мире $82 749
Производство Excel Entertainment
Другие названия
Yudhra, Юдхра
Режиссер
Рави Удьявар
В ролях
Raghav Juyal
Малавика Моханан
Сиддхант Чатурведи
Шилпа Шукла
Радж Арджун
Рейтинг фильма

6.6
15 голосов
4.9 IMDb
