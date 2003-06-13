История двух сестер, 2003

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о выходе в прокат О фильме Две сестры возвращаются в семью после больницы, в которой они провели некоторое время. Дома их ожидает отец и мачеха-ведьма. Развернуть 7.2 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 55 минут Год выпуска 2003 Премьера в мире 13 июня 2003 Режиссер Ким Джи Ун В ролях Со Чжон Лим Гын Ён Мун Чон А Ём Все актеры и съемочная группа 2 постера

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