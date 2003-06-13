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История двух сестер
Киноафиша Фильмы История двух сестер
Tale of Two Sisters, A

История двух сестер, 2003

2003 / Корея
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
Две сестры возвращаются в семью после больницы, в которой они провели некоторое время. Дома их ожидает отец и мачеха-ведьма.
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 13 июня 2003
Режиссер
Ким Джи Ун
В ролях
Со Чжон Лим
Гын Ён Мун
Чон А Ём
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма История двух сестер 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Пересмотрела с удовольствием и будто впервые, так свежо и жутко показалось.
Поразительная сыгранность у актеров, кажется, что они читают мысли друг… Читать дальше…
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13 голосов
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