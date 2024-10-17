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Киноафиша Фильмы Триумф

Триумф

Triumf 18+
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О фильме

Это вдохновляющая история о силе воли и упорстве, демонстрирующая, что никакие препятствия не могут остановить человека на пути к достижению своих целей, особенно если он окружен поддержкой друзей и наставника. Основанный на реальных событиях 1976 года, фильм "Триумф" повествует историю восхождения на олимп якутских борцов – Романа Дмитриева, Павла Пинигина и Александра Иванова, чьи имена прогремели на весь мир. Их путь к успеху неразрывно связан с личностью выдающегося тренера Дмитрия Коркина – легендарного человека, прирожденного педагога, новатора и воспитателя. Имя Коркина навсегда вписано в историю зарождения и триумфального становления вольной борьбы в Якутии.

Триумф - трейлер с русскими субтитрами
Триумф  трейлер с русскими субтитрами
Страна Россия
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 17 октября 2024
Дата выхода
17 октября 2024 Россия
Производство Saisary Cinema, Сахафильм
Другие названия
Triumf, Триумф
Режиссер
Михаил Лукачевский
В ролях
Иннокентий Луковцев
Иннокентий Луковцев
Гаврил Менкяров
Семен Лукин
Петр Баснаев
Петр Баснаев
Дьулусхан Андросов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb
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Триумф - трейлер с русскими субтитрами
Триумф Трейлер с русскими субтитрами
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Кадры из фильма
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