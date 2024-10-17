Это вдохновляющая история о силе воли и упорстве, демонстрирующая, что никакие препятствия не могут остановить человека на пути к достижению своих целей, особенно если он окружен поддержкой друзей и наставника. Основанный на реальных событиях 1976 года, фильм "Триумф" повествует историю восхождения на олимп якутских борцов – Романа Дмитриева, Павла Пинигина и Александра Иванова, чьи имена прогремели на весь мир. Их путь к успеху неразрывно связан с личностью выдающегося тренера Дмитрия Коркина – легендарного человека, прирожденного педагога, новатора и воспитателя. Имя Коркина навсегда вписано в историю зарождения и триумфального становления вольной борьбы в Якутии.