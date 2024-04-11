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Постер фильма Андрей Рублев. Воспоминания о фильме
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Киноафиша Фильмы Андрей Рублев. Воспоминания о фильме

Андрей Рублев. Воспоминания о фильме

Документальный фильм о съёмках «Андрея Рублёва» Тарковского Andrey Rublev. Vospominaniya o filme 18+
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О фильме

«Андрей Рублёв», один из самых известных фильмов Андрея Тарковского, полноправно вошёл в сокровищницу мирового кинематографа. С момента выхода на экраны и вот уже на протяжении более 50 лет этот фильм находится в списке 100 лучших фильмов мира, составленном крупнейшими мировыми режиссёрами и кинокритиками. Все слышали, многие видели «Андрея Рублёва», но мало кто знает историю создания киноленты, сложный и тернистый путь, выпавший на долю его создателей. Картина рассказывает о создании фильма, о его глубоком философском и художественном смысле, о фигуре самого Андрея Рублёва и о влиянии великого иконописца на творчество Андрея Тарковского. В фильме приняли участие Андрей Кончаловский, Николай Бурляев, Игорь Евлампиев, Юрий Назаров, Марианна Чугунова, Божена Масленникова При создании фильма использовалась хроника и фотографии из архива Музея кино, материалы из личного архива режиссера, а также уникальные фрагменты из режиссерской версии «Андрея Рублёва», которые зрители увидят впервые.

Андрей Рублев. Воспоминания о фильме - трейлер
Андрей Рублев. Воспоминания о фильме  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 11 апреля 2024
Дата выхода
11 апреля 2024 Россия Reflexion Films
Производство Международный институт Андрея Тарковского, Производственный центр Дмитрия Клепацкого
Другие названия
Andrey Rublev. Vospominaniya o filme, Андрей Рублев. Воспоминания о фильме
Режиссер
Андрей Тарковский мл.
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
7 IMDb
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Андрей Рублев. Воспоминания о фильме
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Андрей Рублев. Воспоминания о фильме - трейлер
Андрей Рублев. Воспоминания о фильме Трейлер
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