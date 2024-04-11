«Андрей Рублёв», один из самых известных фильмов Андрея Тарковского, полноправно вошёл в сокровищницу мирового кинематографа. С момента выхода на экраны и вот уже на протяжении более 50 лет этот фильм находится в списке 100 лучших фильмов мира, составленном крупнейшими мировыми режиссёрами и кинокритиками. Все слышали, многие видели «Андрея Рублёва», но мало кто знает историю создания киноленты, сложный и тернистый путь, выпавший на долю его создателей. Картина рассказывает о создании фильма, о его глубоком философском и художественном смысле, о фигуре самого Андрея Рублёва и о влиянии великого иконописца на творчество Андрея Тарковского. В фильме приняли участие Андрей Кончаловский, Николай Бурляев, Игорь Евлампиев, Юрий Назаров, Марианна Чугунова, Божена Масленникова При создании фильма использовалась хроника и фотографии из архива Музея кино, материалы из личного архива режиссера, а также уникальные фрагменты из режиссерской версии «Андрея Рублёва», которые зрители увидят впервые.