Как из провинциального мальчишки, мечтающего впечатлить девушку робкими песнями о любви, стать одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения? Музыкальный блокбастер об уникальном творческом пути Сергея Жукова и истории становления культовой группы «Руки Вверх!».
Как зажигалась звезда.
2018 год. Сергей Жуков попадает в больницу. Его жизни угрожает большая опасность. В этот момент прошлое буквально оживает в его памяти. Музыкант заново смотрит на начало своего пути, творчество, фанатов и огромный успех, который свалился на его голову. За эти годы, кажется, он прожил не одну жизнь и точно сможет понять, куда ему двигаться дальше.
Мы начинаем с детства: первая неудача с девушкой, непростые отношения со сверстниками и желание добиться чего-то большего. Мир глазами ребенка…
Отзывы зрителей о фильме Руки вверх!
Киноафиша ИИ11 сентября 2025, 16:40
Зрители отмечают ностальгию по 90-м, музыкальные номера и тепло воспоминаний о группе. Сильные стороны — живое звучание песен, эмоциональная искренность в рассказе о начале пути. Слабые — упрощённый сюжет, местами слабая актёрская игра, спорные эпизоды. Общая оценка положительная, особенно у фанатов и тем, кому интересна история коллектива. Фильм подойдёт поклонникам группы и тем, кто ценит биографические истории.
Саммари составлено ИИ на основе 89 отзывов.
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