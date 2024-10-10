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Постер фильма Руки вверх!
7.2
Руки вверх! - Трейлер
Киноафиша Фильмы Руки вверх!
7.2

Руки вверх!

, 2024
Ruki vverkh!
Россия / биография, комедия, музыка / 18+
История становления культовой группы «Руки Вверх!»
Трейлеры
Постер фильма Руки вверх!
7.2
Руки вверх! - Трейлер
Руки вверх!  Трейлер

О фильме

Как из провинциального мальчишки, мечтающего впечатлить девушку робкими песнями о любви, стать одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения? Музыкальный блокбастер об уникальном творческом пути Сергея Жукова и истории становления культовой группы «Руки Вверх!».  

В ролях

Энджел Жуков
Анастасия Светличная
Анастасия Светличная
Александр Обласов
Александр Обласов
Dmitriy
Сергей Жуков
Сергей Жуков
Sergey Zhukov
Федор Лавров
Федор Лавров
Andrey Shalaev
Валентина Ляпина
Валентина Ляпина
Sveta
Анна Котова
Анна Котова
Ira Kovaleva
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Glavvrach
Виктория Полторак
Виктория Полторак
Mat Seryozhi
Roman Melders
Mladshiy brat Seryozhi
Артем Осипов
Артем Осипов
Dyadya Marat
Олег Алмазов
Олег Алмазов
Otets Seryozhi
Режиссер Аскар Узабаев
Сценарист Михаил Погосов, Сергей Жуков, Вадим Бакунев, Алексей Екс, Сергей Калужанов, Klavdiya Golts
Композитор Сергей Жуков
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 28 ноября 2024
Премьера в мире 10 октября 2024
Дата выхода
10 октября 2024 Россия Централ Партнершип
14 ноября 2024 Казахстан

Где посмотреть фильм

START
Бюджет 390 000 000 RUR
Сборы в мире $11 024 035
Производство Berg Sound, Кинокомпания Темп, Производство "Руки вверху"
Другие названия
Ruki vverkh!, Руки вверх!

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 194 голоса
5.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1530 В жанре «биография»  67 В жанре «комедия»  357 В жанре «музыка»  25 В фильмах России  130 В фильмах 2024 года  79
Обновлено 2 сентября 2026

Трейлеры фильма

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Руки вверх! - Трейлер
Руки вверх! Трейлер
Руки вверх! - Тизер-трейлер
Руки вверх! Тизер-трейлер
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Наша рецензия

Как зажигалась звезда.
Как зажигалась звезда. 2018 год. Сергей Жуков попадает в больницу. Его жизни угрожает большая опасность. В этот момент прошлое буквально оживает в его памяти. Музыкант заново смотрит на начало своего пути, творчество, фанатов и огромный успех, который свалился на его голову. За эти годы, кажется, он прожил не одну жизнь и точно сможет понять, куда ему двигаться дальше. Мы начинаем с детства: первая неудача с девушкой, непростые отношения со сверстниками и желание добиться чего-то большего. Мир глазами ребенка…

Отзывы зрителей о фильме Руки вверх!

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
Зрители отмечают ностальгию по 90-м, музыкальные номера и тепло воспоминаний о группе. Сильные стороны — живое звучание песен, эмоциональная искренность в рассказе о начале пути. Слабые — упрощённый сюжет, местами слабая актёрская игра, спорные эпизоды. Общая оценка положительная, особенно у фанатов и тем, кому интересна история коллектива. Фильм подойдёт поклонникам группы и тем, кто ценит биографические истории.
Саммари составлено ИИ на основе 89 отзывов.

Отзывы о фильме

Сергей Матвеев 10 октября 2024, 13:38
Фильм тронул! Все кто прошол через крутые девеностые поймут каждый на своей шкуре испытал. Я в конце даже слезу пустил. Спасибо всем кто принимал… Читать дальше…
Галима Литвинова (Хасенова) 11 октября 2024, 01:26
Сто звёзд ставлю за этот фильм!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Руки вверх! - смотреть в онлайн-кинотеатре

Руки вверх!

Новости о фильме

Музыкальный байопик «Руки Вверх!» получит сиквел
29 января 2025 11:16 Музыкальный байопик «Руки Вверх!» получит сиквел Релиз предварительно намечен на 2026 год.
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8 августа 2024 14:15 История легендарной группы: вышел трейлер байопика «Руки вверх!» В прокат картина выйдет 10 октября.
Появились первые кадры со съемок байопика о поп-группе «Руки вверх!»
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