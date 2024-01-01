Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Наследник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Astroscope. Смотрим на звезды
Киноафиша Фильмы Astroscope. Смотрим на звезды

Astroscope. Смотрим на звезды, 2023

2023 / Южная Корея
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2023
Премьера в России 1 января 2024
Премьера в мире 1 января 2024
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Постер фильма Astroscope. Смотрим на звезды 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Related video
Тест: вы оптимист или пессимист?
Миллионер вынудил дочь сделать грудь 5-го размера: как в итоге выглядит «силиконовая кукла»
Жена Бондаренко испортила внешность пластикой: вылитый Голлум
Женщины с этими 3 именами всегда получают то, что они хотят
Обладательница самой большой груди среди русских актрис снялась в провокационной позе
Нагиев обманул и воспользовался известной телеведущей: ахнете, узнав, какой он на самом деле
За эту закуску дети дрались в СССР: удивитесь, узнав состав
После вестей о распаде пары: Авербух считает, что по-другому было нельзя
Старят и полнят: от этих осенних вещей нужно избавиться всем женщинам в возрасте 50+
Такого приема на Западе не ожидал: на концерте Валерия Меладзе случилось непредвиденное
Начали за здравие, а кончили за упокой: в СССР сняли самый страшный мультфильм в истории
Потеряла роль из-за Боярского: не поверите, где должна была сниматься Фрейндлих
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше