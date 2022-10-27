Astroscope. Смотрим на звезды, 2023

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Постер фильма Астроскоп. Смотрим на звезды
8.2
Астроскоп. Смотрим на звезды - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Астроскоп. Смотрим на звезды
8.2

Астроскоп. Смотрим на звезды

, 2023
Stargazer: Astroscope
Южная Корея / концерт / 18+
Фильм-концерт для поклонников k-pop
Трейлеры
Постер фильма Астроскоп. Смотрим на звезды
8.2
Астроскоп. Смотрим на звезды - Дублированный трейлер
Астроскоп. Смотрим на звезды  Дублированный трейлер

О фильме

Фильм-концерт k-pop группы ASTRO “АСТРОСКОП. СМОТРИМ НА ЗВЕЗДЫ”. Большое событие в жизни поклонников k-pop. Важное событие в жизни группы - 1-ый концерт за 3 года, поворотный в карьере. Концерт памяти участника группы Мунбина - последний концерт с его участием. Золотой состав, лучшие хиты, а также возможность заглянуть за сцену - интервью с айдолами, репетиции, фотосессии и другие эксклюзивные моменты подготовки группы к большому концерту. Для зрителей это возможность приобщиться к атмосфере большого концерта - полное погружение, концертный звук, большой экран. Поем и танцуем вместе с многотысячной аудиторией концерта!

В ролях

Чха Ын-у
Self
Юн Сан-ха
Self
Мун Бин
Self
Чин Джин
Self
Мджей
Self
Astro
Rocky
Self
Режиссер Доха
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 1 февраля 2024
Премьера в мире 27 октября 2022
Дата выхода
1 января 2024 Россия Кинологистика 6+
1 января 2024 Азербайджан
1 января 2024 Болгария
1 января 2024 Кыргызстан
1 января 2024 Молдавия
1 января 2024 Таджикистан
1 января 2024 Узбекистан
27 октября 2022 Южная Корея
Сборы в мире $46 914
Производство Wys En Scene
Другие названия
Stargazer: Astroscope, Astroscope, Astroscope: Bir Konser Filmi, Астроскоп: Смотрим на звёзды

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 24 голоса
9.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  167 В жанре «концерт»  3 В фильмах Южной Кореи  14 В фильмах 2023 года  11
Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Астроскоп. Смотрим на звезды - Дублированный трейлер
Астроскоп. Смотрим на звезды Дублированный трейлер
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