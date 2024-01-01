Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Наследник"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Astroscope. Смотрим на звезды
Astroscope. Смотрим на звезды, 2023
2023 / Южная Корея
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
концерт
Пойду
0
Не пойду
0
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность
1 час 59 минут
Год выпуска
2023
Премьера в России
1 января 2024
Премьера в мире
1 января 2024
Возраст
18+
Прокатчик
Кинологистика
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
В прокате
Премьеры
Онлайн
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Дочь болотного царя
Отзывы
2023, США, драма, триллер
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Отзывы
2023, Россия, комедия, криминал
Страшилка и тайна города света
Отзывы
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Смешарики снимают кино
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Тест: вы оптимист или пессимист?
Миллионер вынудил дочь сделать грудь 5-го размера: как в итоге выглядит «силиконовая кукла»
Жена Бондаренко испортила внешность пластикой: вылитый Голлум
Женщины с этими 3 именами всегда получают то, что они хотят
Обладательница самой большой груди среди русских актрис снялась в провокационной позе
Нагиев обманул и воспользовался известной телеведущей: ахнете, узнав, какой он на самом деле
За эту закуску дети дрались в СССР: удивитесь, узнав состав
После вестей о распаде пары: Авербух считает, что по-другому было нельзя
Старят и полнят: от этих осенних вещей нужно избавиться всем женщинам в возрасте 50+
Такого приема на Западе не ожидал: на концерте Валерия Меладзе случилось непредвиденное
Начали за здравие, а кончили за упокой: в СССР сняли самый страшный мультфильм в истории
Потеряла роль из-за Боярского: не поверите, где должна была сниматься Фрейндлих
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить