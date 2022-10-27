Astroscope. Смотрим на звезды, 2023

Фильм-концерт k-pop группы ASTRO “АСТРОСКОП. СМОТРИМ НА ЗВЕЗДЫ”. Большое событие в жизни поклонников k-pop. Важное событие в жизни группы - 1-ый концерт за 3 года, поворотный в карьере. Концерт памяти участника группы Мунбина - последний концерт с его участием. Золотой состав, лучшие хиты, а также возможность заглянуть за сцену - интервью с айдолами, репетиции, фотосессии и другие эксклюзивные моменты подготовки группы к большому концерту. Для зрителей это возможность приобщиться к атмосфере большого концерта - полное погружение, концертный звук, большой экран. Поем и танцуем вместе с многотысячной аудиторией концерта!
|1 января 2024
|Россия
|Кинологистика
|6+
|1 января 2024
|Азербайджан
|1 января 2024
|Болгария
|1 января 2024
|Кыргызстан
|1 января 2024
|Молдавия
|1 января 2024
|Таджикистан
|1 января 2024
|Узбекистан
|27 октября 2022
|Южная Корея