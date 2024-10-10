Возлюбленные Костя и Маша решают пожениться. Но сразу же возникают проблемы с родственниками. Отец Кости - военный на пенсии, волевой русский мужик, который планирует снять для семейного торжества Дом Офицеров, пригласить всю родню до пятого колена и отметить по традициям российского застолья. Папа Маши - владелец крупного бизнеса, ему нельзя ударить в грязь лицом перед партнерами, поэтому свадьбу нужно устроить с шиком где-нибудь в Дубаях. Обоим папам совершенно наплевать, что хотят их дети и что думают остальные родственники. Свадьба становится настоящим полем боя между двумя такими разными, но одинаково упрямыми отцами…