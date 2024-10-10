Отзывы о фильме
vasilisabyvalceva 16 октября 2024, 17:34
Мне понравилось, было интересно и в некоторых моментах смешно😌💗
Киноафиша.инфо 16 октября 2024, 19:04
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
Возлюбленные Костя и Маша решают пожениться. Но сразу же возникают проблемы с родственниками. Отец Кости - военный на пенсии, волевой русский мужик, который планирует снять для семейного торжества Дом Офицеров, пригласить всю родню до пятого колена и отметить по традициям российского застолья. Папа Маши - владелец крупного бизнеса, ему нельзя ударить в грязь лицом перед партнерами, поэтому свадьбу нужно устроить с шиком где-нибудь в Дубаях. Обоим папам совершенно наплевать, что хотят их дети и что думают остальные родственники. Свадьба становится настоящим полем боя между двумя такими разными, но одинаково упрямыми отцами…
|10 октября 2024
|Россия
|Атмосфера Кино
|10 октября 2024
|Беларусь
|17 октября 2024
|Казахстан
|12+