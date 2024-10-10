Оповещения от Киноафиши
Битва пап
Битва пап

Битва пап

Два упрямых отца превращают свадьбу детей в поле боя Bitva pap 18+
О фильме

Возлюбленные Костя и Маша решают пожениться. Но сразу же возникают проблемы с родственниками. Отец Кости - военный на пенсии, волевой русский мужик, который планирует снять для семейного торжества Дом Офицеров, пригласить всю родню до пятого колена и отметить по традициям российского застолья. Папа Маши - владелец крупного бизнеса, ему нельзя ударить в грязь лицом перед партнерами, поэтому свадьбу нужно устроить с шиком где-нибудь в Дубаях. Обоим папам совершенно наплевать, что хотят их дети и что думают остальные родственники. Свадьба становится настоящим полем боя между двумя такими разными, но одинаково упрямыми отцами…

Битва пап - трейлер
Битва пап  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 28 ноября 2024
Премьера в мире 10 октября 2024
Дата выхода
10 октября 2024 Россия Атмосфера Кино
10 октября 2024 Беларусь
17 октября 2024 Казахстан 12+
Сборы в мире $386 795
Производство Goldfield Entertainment, Phoenix Cinema
Другие названия
Bitva pap, Битва пап
Режиссер
Иван Архипов
В ролях
Максим Лагашкин
Александр Златопольский
Ирина Пегова
Людмила Артемьева
Наталия Рудова
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.8
Оцените 19 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Битва пап - смотреть в онлайн-кинотеатре

