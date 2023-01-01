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Селебрята
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Селебрята, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Объявлена ежегодная юбилейная премия «Ребенок года», и селебрята со всей страны отправляются на слет в резиденцию CMG в Москве. Объективы десятков камер будут прикованы к ребятам, чья задача – показать свои таланты, навыки и умения, приобретенные за год. Их ждут интересные задания и захватывающие приключения. И, конечно же, самый лучший участник конкурса получит награду – суперприз. Не обойдется и без препятствий – свои хитроумные козни строит директриса продюсерского центра «Рога и Копыта» Тракторина Жирнова со своими приспешниками. Злодеи тоже хотят взять главный приз, всеми силами будут пытаться испортить хорошее настроение селебрят и сорвать церемонию награждения. Какое оружие у ребят против зла? Правильно, посмеяться над ним! Смогут ли наши герои обойти ловушки и подставы злобной Жирновой? Смотрите в новой детской комедии «Селебрята»!

Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Александр Сюткин
В ролях
Анна Асташкина
Виктор Пашкин
Милана Некрасова
Златослава Максимова
Екатерина Максимова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Селебрята 1 постер
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Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
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