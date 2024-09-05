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Постер фильма Селебрята
5.6
Селебрята - Трейлер
Киноафиша Фильмы Селебрята
5.6

Селебрята

, 2023
Selebryata
Россия / комедия, приключения, семейный / 18+
Семейная комедия о противостоянии двух детских лагерей-конкурентов
Трейлеры
Постер фильма Селебрята
5.6
Селебрята - Трейлер
Селебрята  Трейлер

О фильме

Злая семейка Жирновых, владеющая лагерем «Рога и Копыта» решает строить козни своим конкурентам и стать монополистами. Когда их проделки не дают результат семейка идет в ва-банк, похищая дочь конкурентов. Узнав о пропаже своей подруги селебрята начинают масштабную операцию по спасению всех детей из лагеря «Рога и копыта». Остаётся лишь один не решённый вопрос: как убрать семейку Жирновых стоящих у них на пути?

В ролях

Анна Асташкина
Виктор Пашкин
Милана Некрасова
Златослава Максимова
Екатерина Максимова
Евгений Максимов
Иван Шмаков
Иван Шмаков
Амлия Хаметзянова
Амлия Хаметзянова
Irina Antonova
Ilya Buyakov
Aleksandra Frizen
Zarina Golubtsova
Режиссер Александр Сюткин, Aleksandr Sterkin
Сценарист Екатерина Максимова, Aleksandr Sterkin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 5 сентября 2024
Премьера в мире 5 сентября 2024
Дата выхода
5 сентября 2024 Россия Cinemaus Studio
Сборы в мире $13 416
Другие названия
Selebryata, Селебрята

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 34 голоса
3.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3584 В жанре «комедия»  996 В жанре «приключения»  673 В жанре «семейный»  358 В фильмах России  614 В фильмах 2023 года  230
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры фильма

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Селебрята - Трейлер
Селебрята Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Селебрята

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Большинство зрителей воспринимают фильм как лёгкую семейную комедию с доброй атмосферой и юмором. Сильные стороны: искренняя игра детей, лёгкая подача сюжета, приятные визуальные детали. Слабые стороны: слабая проработка сценария и диалогов, у части зрителей – неубедительная актерская игра. Подходит для семейного просмотра, детям и подросткам, а также взрослым, ищущим спокойный вечер.
Саммари составлено ИИ на основе 50 отзывов.

Отзывы о фильме

hamt1985 30 декабря 2023, 09:56
Ждем выхода
Вешняков Мирослав 2 сентября 2024, 18:46
Это убожество, а не фильм.
Не советую к просмотру. Отвратительная съёмка, звук, игра актёров, сюжет, шутки.
Шутки это вообще отдельная тема.… Читать дальше…
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