Селебрята, 2023

Злая семейка Жирновых, владеющая лагерем «Рога и Копыта» решает строить козни своим конкурентам и стать монополистами. Когда их проделки не дают результат семейка идет в ва-банк, похищая дочь конкурентов. Узнав о пропаже своей подруги селебрята начинают масштабную операцию по спасению всех детей из лагеря «Рога и копыта». Остаётся лишь один не решённый вопрос: как убрать семейку Жирновых стоящих у них на пути?
|5 сентября 2024
|Россия
|Cinemaus Studio
Не советую к просмотру. Отвратительная съёмка, звук, игра актёров, сюжет, шутки.
Шутки это вообще отдельная тема.… Читать дальше…