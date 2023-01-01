Селебрята, 2023

Объявлена ежегодная юбилейная премия «Ребенок года», и селебрята со всей страны отправляются на слет в резиденцию CMG в Москве. Объективы десятков камер будут прикованы к ребятам, чья задача – показать свои таланты, навыки и умения, приобретенные за год. Их ждут интересные задания и захватывающие приключения. И, конечно же, самый лучший участник конкурса получит награду – суперприз. Не обойдется и без препятствий – свои хитроумные козни строит директриса продюсерского центра «Рога и Копыта» Тракторина Жирнова со своими приспешниками. Злодеи тоже хотят взять главный приз, всеми силами будут пытаться испортить хорошее настроение селебрят и сорвать церемонию награждения. Какое оружие у ребят против зла? Правильно, посмеяться над ним! Смогут ли наши герои обойти ловушки и подставы злобной Жирновой? Смотрите в новой детской комедии «Селебрята»!