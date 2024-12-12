Главная героиня Стефания — сообразительная и настойчивая девочка, которая не обходит стороной ни одно приключение. Участвуя в съемках новогоднего вестерна, она ведет блог об актерских буднях на площадке, который привлекает внимание нескольких юных поклонников — мечтающего стать звездой Алекса, замкнутой отличницы Маши, технического гения Тимы и предприимчивого Вани. В один из съемочных дней происходит похищение главного героя фильма — пони Геннадия. Стефания решает взять дело в свои руки и обращается к подписчикам. Маше, Тиме, Алексу и Ване предстоит объединиться, чтобы найти пони и помочь завершить съемки новогоднего хита.
|12 декабря 2024
|Россия
|RWV Film