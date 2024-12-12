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Постер фильма Одна дома: Великолепная пятерка
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Киноафиша Фильмы Одна дома: Великолепная пятерка

Одна дома: Великолепная пятерка

Девочка-актриса и её поклонники ищут украденного пони Odna doma. Velikolepnaya pyatyorka 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 17
Не пойду 6

О фильме

Главная героиня Стефания — сообразительная и настойчивая девочка, которая не обходит стороной ни одно приключение. Участвуя в съемках новогоднего вестерна, она ведет блог об актерских буднях на площадке, который привлекает внимание нескольких юных поклонников — мечтающего стать звездой Алекса, замкнутой отличницы Маши, технического гения Тимы и предприимчивого Вани. В один из съемочных дней происходит похищение главного героя фильма — пони Геннадия. Стефания решает взять дело в свои руки и обращается к подписчикам. Маше, Тиме, Алексу и Ване предстоит объединиться, чтобы найти пони и помочь завершить съемки новогоднего хита.

 

Одна дома: Великолепная пятерка - трейлер
Одна дома: Великолепная пятерка  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 26 декабря 2024
Премьера в мире 12 декабря 2024
Дата выхода
12 декабря 2024 Россия RWV Film
Сборы в мире $32 248
Производство Berg Sound, Russian World Vision
Другие названия
Odna doma. Velikolepnaya pyatyorka, Одна дома. Великолепная пятёрка
Режиссер
Руслан Паушу
Руслан Паушу
В ролях
Виталия Корниенко
Виталия Корниенко
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
Галина Стаханова
Галина Стаханова
Алика Смехова
Алика Смехова
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Рейтинг фильма

4.0
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4 IMDb
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Одна дома: Великолепная пятерка
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Новости о фильме
Виталия Корниенко бросается на поиски пони в трейлере комедии «Одна дома. Великолепная пятерка»
Виталия Корниенко бросается на поиски пони в трейлере комедии «Одна дома. Великолепная пятерка» Добрая семейная комедия о силе дружбы и взаимопомощи.
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13 ноября 2024 16:08
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