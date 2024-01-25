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Демон, приди: Новый ритуал
Chuyen Ma Gan Nhà
Демон, приди: Новый ритуал, 2022
2022 / Вьетнам
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Жанр:
ужасы
триллер
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Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2022
Премьера в России
25 января 2024
Премьера в мире
25 января 2024
Возраст
18+
Прокатчик
World Pictures
Режиссер
Чан Хуу Тан
В ролях
Мак Кан
Нгок Хьеп Нгуен
Кха Ню
Хуу Тьен
Ван Чанг
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
4.2
IMDb
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