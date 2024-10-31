Отзывы о фильме
«Амаран» — это биографический фильм, рассказывающий о личной и профессиональной жизни майора Мукунда Варадараджана, награждённого орденом «За выдающиеся заслуги» и погибшего во время операции «Казипатхи» в Шопиане 25 апреля 2014 года.
|31 октября 2024
|Россия
|Indian Films
|31 октября 2024
|Великобритания
|15
|31 октября 2024
|Индия
|UA
|31 октября 2024
|Ирландия
|15A
|31 октября 2024
|ОАЭ
|TBC
|31 октября 2024
|Франция
|TP
Главный актёр фильма прошёл обучение обращению с реальным действующим автоматом вместе со своей командой актёров и назвал этот опыт физически тяжёлым. Фильм также снимали на натуре, в том числе в тех местах, где майор Мукунд Варадараджан жил во время службы в составе своего полка.