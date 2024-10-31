Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Амаран
Постер фильма Амаран
Постер фильма Амаран
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Амаран

Амаран

История индийского офицера, отдавшего жизнь за Родину в Шопиане Amaran 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

«Амаран» — это биографический фильм, рассказывающий о личной и профессиональной жизни майора Мукунда Варадараджана, награждённого орденом «За выдающиеся заслуги» и погибшего во время операции «Казипатхи» в Шопиане 25 апреля 2014 года.

Амаран - trailer
Амаран  trailer
Страна Индия
Продолжительность 2 часа 47 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 31 октября 2024
Дата выхода
31 октября 2024 Россия Indian Films
31 октября 2024 Великобритания 15
31 октября 2024 Индия UA
31 октября 2024 Ирландия 15A
31 октября 2024 ОАЭ TBC
31 октября 2024 Франция TP
Сборы в мире $1 738 671
Производство Raajkamal Films International, Sony Pictures Films India, Turmeric Media
Другие названия
Amaran, L'Immortel, Pakistani vastu, Амаран, अमरन
Режиссер
Rajkumar Periasamy
В ролях
Сива Картикеян
Рахул Бозе
Geetha Kailasam
Бхуван Арора
Sai Pallavi
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.5
Оцените 15 голосов
8.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

Интересные факты

Главный актёр фильма прошёл обучение обращению с реальным действующим автоматом вместе со своей командой актёров и назвал этот опыт физически тяжёлым. Фильм также снимали на натуре, в том числе в тех местах, где майор Мукунд Варадараджан жил во время службы в составе своего полка.

Трейлеры фильма Все трейлеры
Амаран - trailer
Амаран Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше