Главный актёр фильма прошёл обучение обращению с реальным действующим автоматом вместе со своей командой актёров и назвал этот опыт физически тяжёлым. Фильм также снимали на натуре, в том числе в тех местах, где майор Мукунд Варадараджан жил во время службы в составе своего полка.