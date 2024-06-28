Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Город страха
Киноафиша Фильмы Город страха

Город страха

Триллер о писателе, который расследует массовое убийство сектантов A Sacrifice 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Известного писателя Бена Монро приглашают в Берлин, чтобы помочь полиции с расследованием массового убийства членов тайного культа. Вскоре пропадает его дочь, которая познакомилась с молодым парнем. Чтобы разгадать тайну ее исчезновения, Бену придется понять, как связаны загадочные смерти с его произведениями.

Город страха - дублированный трейлер
Город страха  дублированный трейлер
Страна Франция / Германия / США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 28 июня 2024
Премьера в мире 28 июня 2024
Дата выхода
4 июля 2024 Россия Капелла Фильм
1 августа 2024 Австрия
1 августа 2024 Германия
27 сентября 2024 Испания 18
4 июля 2024 ОАЭ TBC
28 июня 2024 США R
Сборы в мире $130 017
Производство Scott Free Productions, Augenschein Filmproduktion, Logical Content Ventures
Другие названия
Berlin Nobody, A Sacrifice, A Seita, Áldozat, La Secta, Ohverdus, Sacrifiée, Tarikat, Un sacrificiu, Город страха
Режиссер
Джордан Скотт
В ролях
Сэди Синк
Сэди Синк
Сильвия Хукс
Сильвия Хукс
Эрик Бана
Эрик Бана
Йонас Дасслер
Йонас Дасслер
Штефан Кампвирт
Штефан Кампвирт
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.6
Оцените 23 голоса
5 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3453
Город страха - смотреть в онлайн-кинотеатре

Город страха

Трейлеры фильма
Город страха - дублированный трейлер
Город страха Дублированный трейлер
Город страха - trailer
Город страха Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
