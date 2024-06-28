Отзывы о фильме
Анастасия Поздеева 14 июля 2024, 14:39
Шикарно мне всё понравилось
Известного писателя Бена Монро приглашают в Берлин, чтобы помочь полиции с расследованием массового убийства членов тайного культа. Вскоре пропадает его дочь, которая познакомилась с молодым парнем. Чтобы разгадать тайну ее исчезновения, Бену придется понять, как связаны загадочные смерти с его произведениями.
|4 июля 2024
|Россия
|Капелла Фильм
|1 августа 2024
|Австрия
|1 августа 2024
|Германия
|27 сентября 2024
|Испания
|18
|4 июля 2024
|ОАЭ
|TBC
|28 июня 2024
|США
|R