Хеллбой: Горбун,

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Постер фильма Хеллбой: Проклятие Горбуна
4.6
Хеллбой: Проклятие Горбуна - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Хеллбой: Проклятие Горбуна
4.6

Хеллбой: Проклятие Горбуна

, 2024
Hellboy: The Crooked Man
США / боевик / 18+
Супергерой сражается с таинственным злодеем и собственными демонами
Трейлеры
Постер фильма Хеллбой: Проклятие Горбуна
4.6
Хеллбой: Проклятие Горбуна - Дублированный трейлер
Хеллбой: Проклятие Горбуна  Дублированный трейлер

О фильме

Агент Хеллбой вместе с напарницей из Бюро Расследований Паранормальной Деятельности возвращаются с очередного задания. Они только что предотвратили мистический ритуал, который должен был призвать опасных существ из других измерений в наш мир. И хотя само задание прошло гладко, по крайней мере по меркам Хеллбоя, их самолет терпит крушение. Команда оказывается в заброшенной деревушке, отрезанной от цивилизации. Здесь некий Горбун терроризирует местных жителей: заключая кровавые контракты с людьми, он собирает их души и подчиняет своей воле. Что ж, Хеллбой не привык вести переговоры с демонами. Но на этот раз, чтобы победить, ему придется заглянуть в самое сердце ада – свою собственную душу.

В ролях

Джек Кеси
Джек Кеси
Hellboy
Джефферсон Уайт
Tom Ferrell
Аделин Рудольф
Аделин Рудольф
Bobbie Jo Song
Леа МакНамара
Effie Kolb
Нэйтан Купер
Сюзэнн Бертиш
Grammy Oakum
Джозеф Марселл
Джозеф Марселл
Reverend Watts
Martin Bassindale
The Crooked Man
Hannah Margetson
Cora Fisher
Bogdan Haralambov
Young Tom
Carola Colombo
Sarah Hughes
Режиссер Брайан Тейлор
Сценарист Chris Golden, Кристофер Голден, Майк Миньола, Брайан Тейлор
Композитор Свен Фолконер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 8 октября 2024
Премьера в мире 29 августа 2024
Дата выхода
19 сентября 2024 Россия КароПрокат
10 октября 2024 Австралия MA 15+
19 сентября 2024 Азербайджан 18+
26 сентября 2024 Аргентина
19 сентября 2024 Беларусь
5 сентября 2024 Бразилия 16
27 сентября 2024 Великобритания 15
30 августа 2024 Вьетнам
26 сентября 2024 Гватемала
19 сентября 2024 Грузия R
19 сентября 2024 Доминиканская Республика
10 октября 2024 Израиль
20 сентября 2024 Индонезия 17+
27 сентября 2024 Ирландия 16
6 июня 2025 Испания
6 августа 2025 Италия
19 сентября 2024 Казахстан 18+
17 октября 2024 Колумбия
26 сентября 2024 Коста-Рика
19 сентября 2024 Кыргызстан 16+
13 сентября 2024 Латвия N12
13 сентября 2024 Литва N
19 сентября 2024 Мексика B-15
19 сентября 2024 Молдавия N 16
26 сентября 2024 ОАЭ 18TC
10 октября 2024 Перу
1 ноября 2024 Польша
29 августа 2024 Португалия M/14
14 ноября 2024 Сербия o.A.
12 декабря 2024 Сингапур NC16
4 октября 2024 Тайвань 15+
6 сентября 2024 Турция
19 сентября 2024 Узбекистан
19 сентября 2024 Украина
14 ноября 2024 Хорватия o.A.
14 ноября 2024 Черногория o.A.
24 октября 2024 Чили
27 сентября 2024 ЮАР
18 декабря 2024 Южная Корея 15
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $2 088 239
Производство Bulgarian National Film Center, Campbell Grobman Films, Dark Horse Comics
Другие названия
Hellboy: The Crooked Man, Hellboy e o Homem Torto, Hellboy: El Hombre Retorcido, Хеллбой: Проклятие Горбуна, Helboi: keurukdeu maen, Hellboy: Az ördög embere, Hellboy: Đại Chiến Quỷ Dữ, Hellboy: Ha'Adam Ha'Akoom, Hellboy: L'uomo deforme, Hellboy: Murtud Mees, Hellboy: Wzgórza nawiedzonych, Hellboy. El Hombre Retorcido, Pragaro Vaikis: Sukčius, Геллбой: Горбань, हेलबॉय: द क्रुकेड मेन, 地獄怪客：歪曲人的詛咒, 天魔特攻：歪曲人的詛咒, ヘルボーイ／ザ・クルキッドマン, Hellboy et l’Homme Tordu, 地狱怪客：歪曲人的诅咒

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 47 голосов
4.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3887 В жанре «боевик»  824 В фильмах США  2194 В фильмах 2024 года  266
Обновлено 23 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Хеллбой: Проклятие Горбуна - Дублированный трейлер
Хеллбой: Проклятие Горбуна Дублированный трейлер
Хеллбой: Проклятие Горбуна - Тизер-трейлер
Хеллбой: Проклятие Горбуна Тизер-трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Хеллбой: Проклятие Горбуна

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Мнения зрителей разделились. Некоторые отмечают, что первые части были сильнее, и новый фильм не оправдывает ожидания по сюжету и актёрской подаче. Сильные стороны: качественные визуальные эффекты и атмосферная часть. Слабые стороны: слабая проработка сюжета, неподходящий подбор актёров, отсутствие юмора. Общая оценка умеренная. Фильм может подойти поклонникам оригинала и любителям ужаса, ищущим зрелищное, без ярко выраженного юмора.
Саммари составлено ИИ на основе 14 отзывов.
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Новости о фильме

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