Хеллбой: Горбун,

Агент Хеллбой вместе с напарницей из Бюро Расследований Паранормальной Деятельности возвращаются с очередного задания. Они только что предотвратили мистический ритуал, который должен был призвать опасных существ из других измерений в наш мир. И хотя само задание прошло гладко, по крайней мере по меркам Хеллбоя, их самолет терпит крушение. Команда оказывается в заброшенной деревушке, отрезанной от цивилизации. Здесь некий Горбун терроризирует местных жителей: заключая кровавые контракты с людьми, он собирает их души и подчиняет своей воле. Что ж, Хеллбой не привык вести переговоры с демонами. Но на этот раз, чтобы победить, ему придется заглянуть в самое сердце ада – свою собственную душу.