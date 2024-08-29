Хеллбой: Горбун,

Агент Хеллбой вместе с напарницей из Бюро Расследований Паранормальной Деятельности возвращаются с очередного задания. Они только что предотвратили мистический ритуал, который должен был призвать опасных существ из других измерений в наш мир. И хотя само задание прошло гладко, по крайней мере по меркам Хеллбоя, их самолет терпит крушение. Команда оказывается в заброшенной деревушке, отрезанной от цивилизации. Здесь некий Горбун терроризирует местных жителей: заключая кровавые контракты с людьми, он собирает их души и подчиняет своей воле. Что ж, Хеллбой не привык вести переговоры с демонами. Но на этот раз, чтобы победить, ему придется заглянуть в самое сердце ада – свою собственную душу.
|19 сентября 2024
|Россия
|КароПрокат
|10 октября 2024
|Австралия
|MA 15+
|19 сентября 2024
|Азербайджан
|18+
|26 сентября 2024
|Аргентина
|19 сентября 2024
|Беларусь
|5 сентября 2024
|Бразилия
|16
|27 сентября 2024
|Великобритания
|15
|30 августа 2024
|Вьетнам
|26 сентября 2024
|Гватемала
|19 сентября 2024
|Грузия
|R
|19 сентября 2024
|Доминиканская Республика
|10 октября 2024
|Израиль
|20 сентября 2024
|Индонезия
|17+
|27 сентября 2024
|Ирландия
|16
|6 июня 2025
|Испания
|6 августа 2025
|Италия
|19 сентября 2024
|Казахстан
|18+
|17 октября 2024
|Колумбия
|26 сентября 2024
|Коста-Рика
|19 сентября 2024
|Кыргызстан
|16+
|13 сентября 2024
|Латвия
|N12
|13 сентября 2024
|Литва
|N
|19 сентября 2024
|Мексика
|B-15
|19 сентября 2024
|Молдавия
|N 16
|26 сентября 2024
|ОАЭ
|18TC
|10 октября 2024
|Перу
|1 ноября 2024
|Польша
|29 августа 2024
|Португалия
|M/14
|14 ноября 2024
|Сербия
|o.A.
|12 декабря 2024
|Сингапур
|NC16
|4 октября 2024
|Тайвань
|15+
|6 сентября 2024
|Турция
|19 сентября 2024
|Узбекистан
|19 сентября 2024
|Украина
|14 ноября 2024
|Хорватия
|o.A.
|14 ноября 2024
|Черногория
|o.A.
|24 октября 2024
|Чили
|27 сентября 2024
|ЮАР
|18 декабря 2024
|Южная Корея
|15