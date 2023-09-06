Два подростка из Сенегала решают сбежать из дома и отправиться в Европу за лучшей жизнью. Однако путь к мечте лежит через суровую пустыню и недружелюбное море, где им придется столкнуться не только с полицией, но и с охотниками за рабами. Им может помочь только чудо.