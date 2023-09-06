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Постер фильма Я — капитан
7.2
Я — капитан - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Я — капитан
7.2

Я — капитан

, 2023
Io capitano
Бельгия, Франция, Италия, Люксембург / драма / 18+
Драма о подростках из Сенегала, которые сбегают из дома за лучшей жизнью
Трейлеры
Постер фильма Я — капитан
7.2
Я — капитан - Дублированный трейлер
Я — капитан  Дублированный трейлер

О фильме

Два подростка из Сенегала решают сбежать из дома и отправиться в Европу за лучшей жизнью. Однако путь к мечте лежит через суровую пустыню и недружелюбное море, где им придется столкнуться не только с полицией, но и с охотниками за рабами. Им может помочь только чудо.

В ролях

Хайсем Якуби
Ahmed
Аффиф Бен Бадра
Умар Диау
Sisko
Бамар Кане
Хайсем Якуби
Ahmed
Seydou Sarr
Seydou
Moustapha Fall
Moussa
Иссала Савадого
Martin
Doodou Sagna
Charlatan
Ndeye Khady Sy
Madre di Seydou
Venus Gueye
Sorellina di Seydou
Joe Lassana
Passport man
Режиссер Маттео Гарроне
Сценарист Маттео Гарроне, Массимо Гаудиозо, Массимо Чеккерини, Андреа Тальяферри
Композитор Андреа Фарри
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Франция / Италия / Люксембург
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 10 апреля 2024
Премьера в мире 6 сентября 2023
Дата выхода
28 марта 2024 Россия Экспонента
28 марта 2024 Азербайджан
10 января 2024 Бельгия 16
23 февраля 2024 Болгария
29 февраля 2024 Бразилия 16
5 апреля 2024 Великобритания 12A
4 апреля 2024 Германия 16
18 апреля 2024 Гонконг IIB
5 декабря 2024 Израиль 16
3 января 2024 Испания
7 сентября 2023 Италия T
23 февраля 2024 Кыргызстан
14 марта 2024 Литва N13
3 января 2024 Марокко
7 марта 2024 Мексика
23 февраля 2024 Молдавия
15 февраля 2024 Нидерланды
29 февраля 2024 Португалия M/14
22 марта 2024 Румыния
23 февраля 2024 США
24 февраля 2024 Сербия
23 февраля 2024 Таджикистан
3 мая 2024 Тайвань
26 января 2024 Турция
23 февраля 2024 Узбекистан
14 марта 2024 Украина
3 января 2024 Франция
14 марта 2024 Черногория
4 апреля 2024 Чехия
3 января 2024 Швейцария
5 апреля 2024 Швеция 15
7 августа 2024 Южная Корея 15
Бюджет €12 113 000
Сборы в мире $7 636 951
Производство Archimede, Rai Cinema, Tarantula
Другие названия
Io capitano, Yo capitán, Ich Capitano, Capitano, Én vagyok a kapitány, Eu căpitan, Eu Capitão, Eu, Capitão, Ja, kapitan, Kaptan Benim!, Kaptenen, Mina kapten, Moi Capitaine, Moi, capitaine, Tôi Là Thuyền Trưởng, Εγώ, καπετάνιος, Я - капитан, Я - капітан!, 僕はキャプテン, 少年的漂浪旅程, 我是船长, Kaptan Benim, Eu, căpitan, I, Captain, Я - капітан, من کاپیتان هستم, 尋找彼岸的少年

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 16 голосов
7.6 IMDb
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Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Я — капитан - Дублированный трейлер
Я — капитан Дублированный трейлер
Я — капитан - Трейлер
Я — капитан Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

[последние слова]
Seydou Я — капитан! Я — капитан! Я сделал это! Я сделал это! Я всех спас! Никто не умер, никто! Я — капитан! Я — капитан!

Наша рецензия

История про африканских мигрантов для белых людей.
История про африканских мигрантов для белых людей. «Серебряный лев» за лучшую режиссерскую работу, «Премия Марчелло Мастроянни», «Премия Пазинетти» за лучший фильм — список можно продолжать, потому что «Я — Капитан» Маттео Гарроне покорил сердца жюри, критиков и зрителей на 80-м Венецианском кинофестивале. Иначе бы не могло быть, потому что итальянский режиссер рассказывает непростую историю о сенегальских беженцах, желающих найти новую жизнь на просторах Европы. Актуально, страшно и…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Юные сенегальцы отправляются в погоню за мечтой в трейлере фильма «Я — капитан»
4 марта 2024 16:02 Юные сенегальцы отправляются в погоню за мечтой в трейлере фильма «Я — капитан» Мировая премьера состоялась в прошлом году на Венецианском кинофестивале, где картина получила двенадцать призов.
Сенегальский парень совершает одиссею через Африку в трейлере фильма «Я — капитан»
28 ноября 2023 15:20 Сенегальский парень совершает одиссею через Африку в трейлере фильма «Я — капитан» Новый проект признанного итальянского режиссера Маттео Гарроне.

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