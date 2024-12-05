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Постер фильма Мое собачье дело
Постер фильма Мое собачье дело
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 5.3
Оцените
2 постера
Пойду 29
Не пойду 5
Киноафиша Фильмы Мое собачье дело

Мое собачье дело

Новогодние приключения верного пса в большом городе Moyo sobache delo 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 29
Не пойду 5

О фильме

Михаил — бывший конструктор самолетов, а ныне просто дедушка, который постоянно попадает в нелепые ситуации. Однажды 31 декабря они с внуком Сережей приютили пса, который прятался от новогодних салютов. Псу дали имя Степка. Вскоре после того, как внука забрали родители, Михаилу становится плохо. И теперь у Степки есть совсем немного времени, чтобы позвать на помощь и спасти жизнь своему хозяину. Но сделать это не так-то просто, ведь никто из людей не знает собачьего языка. Единственный выход — найти Сережу, который, как кажется Степке, понимает его. И тогда четырехлапый герой отправляется на другой конец города навстречу невероятным приключениям.

 

Мое собачье дело - тизер-трейлер
Мое собачье дело  тизер-трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 5 декабря 2024
Дата выхода
5 декабря 2024 Россия Наше кино
5 декабря 2024 Беларусь
5 декабря 2024 Кыргызстан
5 декабря 2024 Узбекистан
Бюджет 97 270 000 RUR
Сборы в мире $251 229
Производство Кинофирма
Другие названия
Moyo sobache delo, Моё собачье дело
Режиссер
Александр Бабаев
Александр Бабаев
В ролях
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Андрей Андреев
Андрей Андреев
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Анатолий Васильев
Анатолий Васильев
Юлия Сулес
Юлия Сулес
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 12 голосов
5.3 IMDb
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Мое собачье дело
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Weteran Mc 7 декабря 2024, 00:10
Сегодня, по-настоящему в зимний и уже слегка морозный день, я вновь поехал в любимый кинотеатр «Буревестник», чтобы посмотреть премьеру отечественной… Читать дальше…
Натали Минченко 7 декабря 2024, 22:29
Могу сказать одно - фильм ПРЕЛЕСТЬ
Собаки - просто чудо
Поющий бульдог - теперь моя любовь
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Новости о фильме
Режиссер уникальной новогодней комедии «Мое собачье дело» Александр Бабаев: «Мы попытались понять внутренний мир домашних питомцев»
Режиссер уникальной новогодней комедии «Мое собачье дело» Александр Бабаев: «Мы попытались понять внутренний мир домашних питомцев» 5 декабря в широкий прокат выходит новогодняя комедия для всей семьи «Мое собачье дело». Приключенческая картина, главные роли в которой исполнили Максим Лагашкин, Ирина Пегова, Анатолий Васильев и Андрей Андреев, рассказывает о псе, который отправится навстречу невероятным приключениям, чтобы спасти своего хозяина. 
Написать
5 декабря 2024 12:07
Говорящий пес переживает массу приключений в трейлере новогоднего фильма «Мое собачье дело»
Говорящий пес переживает массу приключений в трейлере новогоднего фильма «Мое собачье дело» Релиз в кинотеатрах состоится 5 декабря.
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8 ноября 2024 11:02
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