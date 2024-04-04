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Золото Умальты
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Zoloto Umalty

Золото Умальты, 2024

2024 / Россия
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О фильме

Приключенческий фильм расскажет реальную историю самого крупного ограбления 20 века.

Год выпуска 2024
Премьера в России 4 апреля 2024
Премьера в мире 4 апреля 2024
Возраст 18+
Режиссер
Андрей Богатырев
Андрей Богатырев
В ролях
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Вольфганг Черни
Вольфганг Черни
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Александр Самойленко
Александр Самойленко
Все актеры и съемочная группа
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