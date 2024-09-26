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Беляковы в отпуске

Комедия с Сергеем Светлаковым о приключениях русских в Турции Belyakovy v otpuske 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 106
Не пойду 15

О фильме

Обычная семья Беляковых из города Таганрога приезжает на отдых в Турцию и попадает в затруднительную ситуацию: по ошибке главы семейства Сергея Белякова номера отеля оказались оплаченными на следующий год, а денег на обратную дорогу нет. Но беда не приходит одна. В отеле Беляковы встречают обеспеченную семью Дубравиных, которым они смертельно завидуют со школьных лет и во всем пытаются с ними конкурировать. Беляковы не могут признаться в своем провале «заклятым друзьям» и идут ва-банк: начинают изображать из себя представителей элиты, закапываясь в своем вранье все глубже. А разоблачение — все ближе. Ведь Беляковы живут в отеле нелегально: ночуют, где придется. И по их следам уже идет главный менеджер отеля — непримиримый борец с русскими нарушителями по имени Али. В такой напряженной ситуации конфликты между Беляковыми неизбежно развиваются до критической точки. Но, возможно, это именно то приключение, которое Беляковым необходимо пережить, чтобы разрешить эти конфликты раз и навсегда.

Беляковы в отпуске - трейлер
Беляковы в отпуске  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 9 ноября 2024
Премьера в мире 26 сентября 2024
Дата выхода
26 сентября 2024 Россия Централ Партнершип
26 сентября 2024 Беларусь
Сборы в мире $2 354 420
Производство Студия "Свердловск"
Другие названия
Belyakovy v otpuske, Беляковы в отпуске
Режиссер
Александр Назаров
Александр Назаров
В ролях
Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
Светлана Листова
Светлана Листова
Александр Новиков
Александр Новиков
Мария Горбань
Мария Горбань
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 46 голосов
4.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2662 В жанре «комедия»  700 В фильмах России  340
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Беляковы в отпуске
Отзывы о фильме Обсудить в чате
tanushkgorshkova 29 сентября 2024, 21:57
Прикольно фильм . и посмеялись и поплакали.
Целестина Горская 2 октября 2024, 23:25
Замечательный фильм! Вряд ли может не понравиться! Как глоток свежего летнего воздуха!
Снято красиво. Юмор редко совсем уж тупой. Есть на что… Читать дальше…
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Новости о фильме
Сергей Светлаков разруливает всё в трейлере комедии «Беляковы в отпуске»
Сергей Светлаков разруливает всё в трейлере комедии «Беляковы в отпуске» Легкий летний фильм о семейных ценностях.
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28 августа 2024 14:03
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