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Постер фильма Дикий алмаз
Постер фильма Дикий алмаз
Постер фильма Дикий алмаз
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 6.3
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3 постера
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Киноафиша Фильмы Дикий алмаз

Дикий алмаз

Драма о юной блогерше и обратной стороне успеха Diamant brut 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 2
Не пойду 1

О фильме

19-летняя Лиана живет на юге Франции, она одержима красотой, ведет свой блог и мечтает стать знаменитой. Однажды ей наконец улыбается удача – ее отбирают для участия в популярном реалити-шоу. Нетерпеливая звёздочка уже предвкушает любовь миллионов.

Дикий алмаз - дублированный трейлер
Дикий алмаз  дублированный трейлер
Страна Франция
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 10 июля 2025
Премьера в мире 15 мая 2024
Дата выхода
5 декабря 2024 Россия U Films
12 декабря 2024 Германия
9 января 2025 Израиль 14
20 июня 2025 Испания
11 апреля 2025 Латвия N12
7 марта 2025 Литва N13
30 января 2025 Нидерланды 12
13 декабря 2024 Польша
26 октября 2024 Румыния o.A.
13 марта 2025 Сербия o.A.
20 ноября 2024 Франция TP
13 марта 2025 Черногория o.A.
24 апреля 2025 Чехия
9 октября 2024 Швейцария
9 мая 2025 Эстония
Сборы в мире $376 186
Производство Silex Films, France 2 Cinéma, Germaine Films
Другие названия
Diamant brut, Wild Diamond, Diamante Bruto, Csiszolatlan gyémánt, Diamant brut (2024), Diamante en bruto, Diamante salvaje, Divlji dijamant, Dziki diament, En oslipad diamant, Vahşi Elmas, Wilder Diamant, Yahalom Pa'roo'ah, Дикий алмаз
Режиссер
Agathe Riedinger
В ролях
Malou Khebizi
Андреа Бескон
Алексис Маненти
Алексис Маненти
Антония Буреси
Гийом Вердье
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
6.3 IMDb
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Дикий алмаз
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21 ноября 2024 14:39
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Дикий алмаз - дублированный трейлер
Дикий алмаз Дублированный трейлер
Дикий алмаз - trailer
Дикий алмаз Trailer
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