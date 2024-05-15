19-летняя Лиана живет на юге Франции, она одержима красотой, ведет свой блог и мечтает стать знаменитой. Однажды ей наконец улыбается удача – ее отбирают для участия в популярном реалити-шоу. Нетерпеливая звёздочка уже предвкушает любовь миллионов.
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