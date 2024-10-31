Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Возвращение попугая Кеши
1 постер
Пойду 71
Не пойду 23
Киноафиша Фильмы Возвращение попугая Кеши

Возвращение попугая Кеши

Учитель географии и говорящий попугай помогают друг другу вернуть любимых Vozvrashchenie popugaya Keshi 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 71
Не пойду 23

О фильме

В руках у Митяя, школьного учителя географии из Сочи, оказывается не просто говорящий, а умный попугай из древнего рода. Его зовут Иннокентий — или просто Кеша для своих. Попугай оказывается у Митяя в сложный момент жизни  — его девушка Лера ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Зато может попугай. Точнее, он может «прокачать» Митяя так, чтобы тот начал много зарабатывать. Новые друзья заключают договор — Кеша поможет вернуть Митяю Леру, а Митяй поможет попугаю найти и вернуть его возлюбленную, с которой их разлучили.

Возвращение попугая Кеши - трейлер
Возвращение попугая Кеши  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 31 октября 2024
Дата выхода
31 октября 2024 Россия КароПрокат
31 октября 2024 Беларусь
Сборы в мире $1 350 459
Производство Кинотека
Другие названия
Vozvrashchenie popugaya Keshi, Возвращение попугая Кеши
Режиссер
Олег Асадулин
Олег Асадулин
В ролях
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Марк Юсеф
Роман Курцын
Роман Курцын
Ефим Шифрин
Ефим Шифрин
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Возвращение попугая Кеши
Удивительное путешествие Доктора Дулиттла 6.6
Удивительное путешествие Доктора Дулиттла (2020)
Мой парень из зоопарка 6.3
Мой парень из зоопарка (2011)
Месть пушистых 5.7
Месть пушистых (2010)
Элвин и бурундуки 2 6.1
Элвин и бурундуки 2 (2009)
Элвин и бурундуки 6.2
Элвин и бурундуки (2007)
Стюарт Литтл 2 5.5
Стюарт Литтл 2 (2002)
Стюарт Литтл 6.0
Стюарт Литтл (1999)
Доктор Дулиттл 6.7
Доктор Дулиттл (1998)
Эйс Вентура: Когда зовет природа 6.5
Эйс Вентура: Когда зовет природа (1995)
Эйс Вентура: розыск домашних животных 7.2
Эйс Вентура: розыск домашних животных (1994)
Фильм находится в подборках
Лучшие комедии про семью Лучшие комедии про семью
Лучшие российские семейные фильмы Лучшие российские семейные фильмы
Фильмы про домашних животных Фильмы про домашних животных
Лучшие фильмы про учителей, школу и учеников Лучшие фильмы про учителей, школу и учеников

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 25 голосов
2.5 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3552 В жанре «комедия»  992 В фильмах России  611
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Возвращение попугая Кеши
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Артём Зеленков 1 ноября 2024, 22:06
- Голос Харламова не лучший для попогая:(
Яна Касьянова 3 ноября 2024, 16:49
Фильм классный 👍
Но я добавила бы больше спецэффектов
Отзывы Написать
Новости о фильме
В компанию к Чебурашке: какие еще советские мультики станут фильмами
В компанию к Чебурашке: какие еще советские мультики станут фильмами Невиданный успех «Чебурашки» (фильм возглавил список самых кассовых фильмов российского проката, опередив «Холопа») показал, что переосмысление советской классики привлекает к экранам не только маленьких зрителей и имеет большой коммерческий потенциал. Рассказываем, какие еще герои советских мультфильмов в ближайшие годы вернутся на большие экраны.
Написать
14 ноября 2024 10:04
Никита Кологривый заводит говорящего питомца в трейлере фильма «Возвращение попугая Кеши»
Никита Кологривый заводит говорящего питомца в трейлере фильма «Возвращение попугая Кеши» Пернатого озвучил Гарик Харламов.
Написать
15 августа 2024 14:50
Начались съемки фильма «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым и Оксаной Акиньшиной
Начались съемки фильма «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым и Оксаной Акиньшиной Доступны первые фото.
Написать
5 февраля 2024 13:24
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Возвращение попугая Кеши - трейлер
Возвращение попугая Кеши Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше