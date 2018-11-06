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Мстители: Финал Мстители: Финал
Киноафиша Фильмы Мстители: Финал Отзывы о фильме «Мстители: Финал»
Avengers: Endgame Мстители: Финал 2019 / США
8.5 Оцените
605 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Отзывы о фильме «Мстители: Финал»

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Наша рецензия

Ближе к развязке в фильме «Мстители: Финал» есть такой момент: главный злодей Танос поворачивается к одному из своих соперников со словами «А ты вообще кто?» Даже суперзлодей может оказаться забывчивым, поскольку на протяжении последних 11 лет студия Marvel выстроила настоящий пантеон персонажей из разных франшиз, черпая вдохновение из комиксов как о звёздах вроде Тора, Человека-паука, Железного человека…

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Александр Копылов 6 ноября 2018, 14:57
Оценка
Оч жду очень держу кулочки чтоб крутым был
6 ноября 2018, 14:57 Ответить
Артур Зарипов 4 февраля 2019, 11:41
Надо тренироваться больше, и не хвастатся этим! Как в боевых единоборств!!!!
4 февраля 2019, 11:41 Ответить
Nail Movsumov 6 февраля 2019, 19:09
Круто
6 февраля 2019, 19:09 Ответить
Майа Вин 26 февраля 2019, 16:51
Фильм будет идти 3 часа ! До премьеры ещё месяц и пара дней. Я просто в восторге. Мстюнах ждите меня. Кэп ты особенно ))😈
26 февраля 2019, 16:51 Ответить
Севастьян Марков 15 марта 2019, 13:57
Почему премьера 2мая? Сначала была 25 апреля, потом перенесли на 29апреля, сейчас уже 2мая? Что за издевательство?
15 марта 2019, 13:57 Ответить
Иван Маслов 17 марта 2019, 23:17
в ответ на сообщение Севастьян Марков от 15 марта 2019, 13:57
Мировая премьера вроде перенесена на 24 апреля, а у нас, наверно, будет в мае.
17 марта 2019, 23:17 Ответить
Эдуард Хачикян 20 марта 2019, 23:48
У нас будет 29 апреля
20 марта 2019, 23:48 Ответить
p.ol198135 28 марта 2019, 07:48
в ответ на сообщение Севастьян Марков от 15 марта 2019, 13:57
Оценка
В некоторых городах так и осталось 29 апреля. (но к сожалению не с 25-го..)
28 марта 2019, 07:48 Ответить
annarazumova02 29 марта 2019, 00:01
Вопрос, так какая дата выхода фильма Мстители?) ответьте уже точно !
29 марта 2019, 00:01 Ответить
Екатерина Казакова 29 марта 2019, 08:37
в ответ на сообщение annarazumova02 от 29 марта 2019, 00:01
С 29 апреля выпустят только в Imax-формате, а со 2 мая уже широкий прокат. Но все же может измениться - в прошлом году несколько раз дату премьеры "Войны бесконечности" меняли :((
29 марта 2019, 08:37 Ответить
p.ol198135 29 марта 2019, 14:44
в ответ на сообщение Екатерина Казакова от 29 марта 2019, 08:37
Оценка
В некоторых городах я видел и в 2d с 29 апреля.
29 марта 2019, 14:44 Ответить
Илья Большаков 4 апреля 2019, 07:43
А не 25 в России только из-за поддержки Вараввы
4 апреля 2019, 07:43 Ответить
Mf_mf_13 8 апреля 2019, 19:41
А скакого числа можно будет купить билеты??
8 апреля 2019, 19:41 Ответить
Alexsey Sakhniy 10 апреля 2019, 20:22
с какого числа и сколько будет стоить билет?
10 апреля 2019, 20:22 Ответить
Вячеслав Мустафин 15 апреля 2019, 15:08
как у вас купит билет в тц эдем?
15 апреля 2019, 15:08 Ответить
diana_xon 17 апреля 2019, 07:56
Как и откуда приобрести билет?
17 апреля 2019, 07:56 Ответить
Киноафиша.инфо 17 апреля 2019, 08:33
в ответ на сообщение Mf_mf_13 от 8 апреля 2019, 19:41
Оценка
во вкладке "расписание" в карточке фильма вы найдете всю актуальную информацию
17 апреля 2019, 08:33 Ответить
Киноафиша.инфо 17 апреля 2019, 08:34
в ответ на сообщение Alexsey Sakhniy от 10 апреля 2019, 20:22
Оценка
"Мстители: Финал" в прокате с 29 апреля. Стоимость билетов в разных кинотеатрах варьируется.
17 апреля 2019, 08:34 Ответить
Киноафиша.инфо 17 апреля 2019, 08:36
в ответ на сообщение Вячеслав Мустафин от 15 апреля 2019, 15:08
Оценка
Если вы про Новосибирск, то вот ссылка на кинотеатр и билеты: https://nsk.kinoafisha.info/cinema/8325689/?date=20190429&order=movie
17 апреля 2019, 08:36 Ответить
Киноафиша.инфо 17 апреля 2019, 08:37
в ответ на сообщение diana_xon от 17 апреля 2019, 07:56
Оценка
Билеты можно приобрести онлайн или в кассе кинотеатра.
17 апреля 2019, 08:37 Ответить
Разиль Валиев 18 апреля 2019, 16:01
Как оформить предзаказ билета?
18 апреля 2019, 16:01 Ответить
Киноафиша.инфо 19 апреля 2019, 15:43
в ответ на сообщение Разиль Валиев от 18 апреля 2019, 16:01
Оценка
Во вкладке "расписание" в карточке фильма вы найдете всю необходимую информацию
19 апреля 2019, 15:43 Ответить
vladosss0372 19 апреля 2019, 16:33
Когда можно бронировать билеты?
19 апреля 2019, 16:33 Ответить
Avgustin Newman 21 апреля 2019, 13:20
Можно в шарыпово купить заранее билеты ?
21 апреля 2019, 13:20 Ответить
Илья Романенко 24 апреля 2019, 14:19
Оценка
Почему нету брони в Прокопьевске все сеансы недоступны ?
24 апреля 2019, 14:19 Ответить
Киноафиша.инфо 24 апреля 2019, 15:35
в ответ на сообщение vladosss0372 от 19 апреля 2019, 16:33
Оценка
Следите за обновлением расписания в кинотеатрах вашего города
24 апреля 2019, 15:35 Ответить
Киноафиша.инфо 24 апреля 2019, 15:40
в ответ на сообщение Avgustin Newman от 21 апреля 2019, 13:20
Оценка
К сожалению, онлайн-продажа билетов в кинотеатр города Шарыпово на нашем сайте невозможна.
24 апреля 2019, 15:40 Ответить
Киноафиша.инфо 24 апреля 2019, 15:44
в ответ на сообщение Илья Романенко от 24 апреля 2019, 14:19
Оценка
Здравствуйте, доступна онлайн-покупка билетов на сеансы в кинотеатр Планета Кино Чайка https://prokopjevsk.kinoafisha.info/movies/8319689/
24 апреля 2019, 15:44 Ответить
solievmurod617 24 апреля 2019, 20:48
Оценка
Когда выйдут билеты!
24 апреля 2019, 20:48 Ответить
Иван Фролов 25 апреля 2019, 16:44
Вопрос, почему в Нефтеюганск даже на 1 мая нету "Мстителей"?
25 апреля 2019, 16:44 Ответить
Полина Лысобык 27 апреля 2019, 14:15
мда,цена конечно... как-будто легенда выходит. Нет,спасибо,дождусь в онлайн кинотеатре.
27 апреля 2019, 14:15 Ответить
Один Такой 28 апреля 2019, 10:35
Я не понимаю людей, которые рвутся на премьеру. Я пару недель подожду, и схожу, тем более я спокоен ко всему этому.
28 апреля 2019, 10:35 Ответить
p.ol198135 28 апреля 2019, 11:20
в ответ на сообщение Один Такой от 28 апреля 2019, 10:35
Оценка
Та уже половина сюжета известна, а если ещё подождать, то вообще не будет смысла идти на фильм
28 апреля 2019, 11:20 Ответить
Александр Миносян 28 апреля 2019, 14:47
Оценка
почему в Апшеронске данный фильм в 3Д, все сеансы кроме 10:00 это что? не все любят 3Д. один вечерний хотя бы сделайте 2Д.
28 апреля 2019, 14:47 Ответить
Дмитрий Николаевич 28 апреля 2019, 22:02
Сколько будет стоить билеты
28 апреля 2019, 22:02 Ответить
Граф Монте-Кристо 29 апреля 2019, 15:04
Оценка
Кусок говна, теперь это вселенная для меня мертва.
29 апреля 2019, 15:04 Ответить
Екатерина Казакова 29 апреля 2019, 15:32
Мрачно, тоскливо, но смотреть обязательно! Это же конец эпохи и последнее камео Стэна Ли. Честно говоря, ожидала большего, мало задора и юмора. Но обстановка конца света к этому, конечно, не располагает.
29 апреля 2019, 15:32 Ответить
diana_xon 29 апреля 2019, 17:51
Не ожидала такого(((((((( жаль что так вышло с главными героями :'(
29 апреля 2019, 17:51 Ответить
Максим Березовецкий 29 апреля 2019, 19:21
Оценка
Конец.... это точно конец... это полный конец. Сплошное разочарование, нудятина и бредятина. И все ради мордобоя на 30 мин и после еще 20 мин соплей... Не стоит вообще всего раздутого пафоса, всех хвалебных эпитетов выданных авансом.
29 апреля 2019, 19:21 Ответить
Mirshakar Uldzhaev 29 апреля 2019, 20:10
Оценка
Народ давайте без сполеров люди ждут этого фильма годами всем совутую смотрет 👍👍👍👍
29 апреля 2019, 20:10 Ответить
ferula2011 29 апреля 2019, 21:06
Посмотрев капитан марвел-думал это самый унылый кусок фекалий во всей франшизе марвел,-ан нет.Мстители Финал все же переплюнул
29 апреля 2019, 21:06 Ответить
Филипп Лисов 29 апреля 2019, 21:39
Добрый вечер! Есть ли с субтитрами кинотеатр Мстители? 1 мая
29 апреля 2019, 21:39 Ответить
Roman Svetlov 29 апреля 2019, 22:09
Оценка
Ну и ерунда же весь этот сериал... Под эмоции 9-=летних пацанов и пацанок. А смотрит, увы, народ из друго
29 апреля 2019, 22:09 Ответить
Roman Svetlov 29 апреля 2019, 22:11
Оценка
Ну и ерунда же весь этот сериал... Под эмоции 9-летних пацанов и пацанок. А смотрит, увы, народ из другой возрастной группы. Так и хочется сказать - повзрослейте за пределами кинозала!
29 апреля 2019, 22:11 Ответить
Лия Сашкина 29 апреля 2019, 23:05
Оценка
Фильм просто БОМБА 💣💥🔥👍🏻 Комедия с моментами грусти, я бы так сказала😂😒
29 апреля 2019, 23:05 Ответить
Сергей Трубицын 29 апреля 2019, 23:07
Оценка
Разочарование... К войне бесконечности вообще вопросов нет,но тут... Много нудного и ненужного.
Да, хорошо раскрыта психологическая составляющая каждого из героев,но это смотрелось долго и без особого энтузиазма. Есть несколько классных моментов ,которые тебя просто захватывают,но увы, их несколько.. много вопросов остаётся даже после окончания саги ((( лучше смотреть дома.
29 апреля 2019, 23:07 Ответить
Artru Asha 30 апреля 2019, 18:36
Оценка
Пока Вы тут булки трёте и думаете когда фильм, его 29 все уже посмотрели...
30 апреля 2019, 18:36 Ответить
Андрей 30 апреля 2019, 22:46
Оценка
Знаю, что много поклонников у фильма и сюжета, но скажу как думаю - разочаровал, очень скучно/нудно, перемудрили с сюжетом, но с юмором!
3 балла из 10ти!
С удовольствием смотрю некоторые другие части, а предыдущую пересмотрю ещё и не раз, а эту часть даже не рекомендую смотреть тем, кто не смотрел!
Как я и предполагал - капитан Марвел бесполезная, вначале и в конце появилась, а ставки были только на неё, как на главную героиню.
Сюжет разочаровал полностью! Поражение в прошлой части было реальным, нужно было бороться теми силами, что остались - игры с "назад в будущее" не реальны и смешны! Исчез смысл, теперь можно пробовать играть с перемещениями и не проигрывать никогда!
Испорчен образ Таноса - у него была идея, рассудительность, смысл был в том, что он делал и говорил...
Неоправданно долго идёт фильм, 3 часа 2 минуты,если не ошибаюсь - половину эпизодов можно было просто вырезать.
Пожалуй, понравилось только начало, нравственные рассуждения оставшихся в живых.
30 апреля 2019, 22:46 Ответить
igorexa828 30 апреля 2019, 23:49
Оценка
Фильм полное гавно !не советую вообще ходить !очень скучный !пожелел что сходил!
30 апреля 2019, 23:49 Ответить
igorexa828 30 апреля 2019, 23:50
Оценка
Стрем стрем стрем
30 апреля 2019, 23:50 Ответить
Олег Микулин 1 мая 2019, 11:37
Оценка
Ходил на фильм, полная шняга....
Сюжет- высосаная муть из пальца и куча ошибок, все больше напоминает мелодраму. Не зря уже ни кто из актёров не хочет там сниматься. Продолжение само по себе уже не логично.
1 мая 2019, 11:37 Ответить
JAYSON 1 мая 2019, 12:17
Оценка
Очень, ОЧЕНЬ.... ЗАНУДНЫЙ СЮЖЕТ.
НИКАКОГО НАПРЯГА.
ПОЧЕМУ СТОЛЬКО ПИСКА, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ- НЕ ПОНЯТНО!?!?
ОЖИДАЛ БОЛЬШЕГО.
1 мая 2019, 12:17 Ответить
masha.krasotka80 1 мая 2019, 13:37
Оценка
Мы посещали данный кинотеатр 2 раза. Сами картины нам понравились, но было одно очень важное но-сервис. В первый раз пришли на 3D сеанс, очки нам раздавали во время показа трейлеров, а не на входе как в любых нормальных кинотеатрах. Также изображение в 3D очках двоилось. Затем мы приходили на сеанс в 2D, фильм начался на несколько минут раньше чем должен был, также мы хотели остаться на титрах,так как после них была заявлена сцена. В описании к фильму указано, что он длится 3 часа 1 минуту, но сотрудники пытались нас выгнать. Мы остались. Они просто-напросто оборвали титры, и мы не смогли досмотреть концовку. Две здезды поставил только из-за комфортного зала и впечатлений от этой данного фильма.
1 мая 2019, 13:37 Ответить
poshehonec 1 мая 2019, 15:04
Оценка
Соплей многовато, а так вполне смотрибельно) точно не самый худший фильм из серии)
1 мая 2019, 15:04 Ответить
ramrat26042010 1 мая 2019, 15:58
Оценка
Очень крутой! Сходила 2 раза
1 мая 2019, 15:58 Ответить
fajkal86 2 мая 2019, 00:03
Оценка
Это лучшее что я видел! Шедевр! Печально что таких фильмов больше не будет, лишь жалкое породие
2 мая 2019, 00:03 Ответить
Александр Богомазов 2 мая 2019, 17:08
Просто каеф
2 мая 2019, 17:08 Ответить
Сергей Разумный 2 мая 2019, 19:35
Оценка
Хоть и 3 часа идет ,того стоит!!!Советуем всем смотреть:)Взяли пару пицц и мак дака на весь фильм зватило,все вкусно и 3 D хороший🥳👍❤️
2 мая 2019, 19:35 Ответить
Алексей Севостьянов 3 мая 2019, 02:04
Оценка
Фильм оставил больше отрицательных эмоций и вопросов, чем положительных. Сценарий читаемый. Почему танос без камней сильнее, чем с ними? зачем капитану молот? Зачем из могучего Тора, который первым рвался в бой и без каких либо усилий в войне бесконечности справился с Таносом, сделали посмешиде и размазню? Почему при великой силе камней нельзя было вернуть всех, ведь камни обладают безграничной мощностью? Почему танос перчатка не убивала в прошлом фильме, а в этом никто не смог нормально её одеть? Что мешало, изначально вернуться и грохнуть таноса, а потом отменять щелчек? Зачем столько глупой лирики и слез? Это же супергеройский фильм
3 мая 2019, 02:04 Ответить
Роман Абрамов 3 мая 2019, 22:00
Оценка
Фильм отличный, советую всем. Но будет один грустный момент..
3 мая 2019, 22:00 Ответить
Август Мартовский 4 мая 2019, 06:56
Здравствуйте, на сайте указано оренбургское время?
4 мая 2019, 06:56 Ответить
brazhnikov 4 мая 2019, 20:13
Оценка
Мне понравился, Марвел весь нравится.
4 мая 2019, 20:13 Ответить
rafik.ivanov.85 4 мая 2019, 21:28
Оценка
Я не специалист , но как помне преведущая часть была намного интересней .
4 мая 2019, 21:28 Ответить
dk 5 мая 2019, 07:55
Оценка
Стандартные мстители, все на месте как в бигмаке. Шуточек есть, драмы есть, картинку положили. Все строго по рецептуре. Смотрится норм, попкорн жуется, сидеть не скучно, голову не забивает. На 1 раз посмотреть и забыть.
5 мая 2019, 07:55 Ответить
Yura Akimov 5 мая 2019, 14:36
до какого числа он будет идти
5 мая 2019, 14:36 Ответить
appstore323 5 мая 2019, 17:29
Оценка
Фильм ОЧЕНЬ разочаровал! Не советую тратить деньги
5 мая 2019, 17:29 Ответить
Коля Дудков 5 мая 2019, 17:35
Оценка
Предыдущий фильм пересматривал раз 5 не меньше ну просто слов критики нет шедеврально снято. А насчёт данного произведения могу сказать одно - -пол фильма нудных копаний и исканий таких что выспаться можно. В финальной битве столько всяких косяков что выругаться хочется. Молот и секиру тора хватают все кому не лень.Танос настолько силен без всяких перчаток что разбрасывает мстителей как детей. Если бы по этой логике ему бы и перчатка с камнями перепала то ему бы не было равных вообще без вариантов. Сама финальная битва по зрелищности по спец эффектам на порядок уступает предыдущей части. Моё мнение финал не оправдал ожиданий однозначно.
5 мая 2019, 17:35 Ответить
shukad4 5 мая 2019, 18:41
Оценка
Это очень классный и эпичный фильм.Мне очень он понравился.Но трагичный конец,меня это очень разочаровало.Ведь в конце Тони Старк жертвует собой и команда мстителей выиграёт и Кэп становиться старым:(
5 мая 2019, 18:41 Ответить
Andranik Khndzrtsyan 6 мая 2019, 12:20
Оценка
конец это часть пути
всегда приходет конец если честно мне не хочеться попрощатся с марвелом но что можем делать? только скажу огромное спасибо за эти 11 прекрасних годам что подарили нам я буду вспомнить и смотреть эти 22 фильма до моей смерти...
память о тебе не умрёт Нат моя Черная Вдова
6 мая 2019, 12:20 Ответить
zvso 9 мая 2019, 01:13
Оценка
Очень понравился фильм, но как ярый фанат фильмов про путешествие во времени могу поставить жирный минус. Объясню почему!

1) как известно, и если логически подумать, можно придти к выводу, что изменяя прошлое - изменяется и будущее, о чем и говорилось в самом фильме, но почему то данный факт не учли.

2) главные герои, вернувшись в прошлое и собрав камни бесконечности, и вернувшись обратно в свое время - должны были изменить будущее УЖЕ ВЕРНУВШИСЬ В НЕГО. Объясню почему. Забрав камни бесконечности из прошлого, они не оставили возможности собрать камни Таносу, так как в прошлом камней уже нету, и из этого следует, что большой войны не было, и Танос 5 лет назад не мог щелчком пальцев уничтожить половину живых существ, так как камней у него просто напросто не было и не могло быть. А значит, собрав камни из прошлого, и забрав их в будущее, щелчка Таноса не было, а вернувшись из прошлого в свое время - ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ИСЧЕЗНУЛИ ПО ЩЕЛЧКУ - УЖЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫТЬ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ ГЕРОЕВ. Но почему то, когда они вернулись из прошлого, половина населения земли не было, и им пришлось щёлкнуть пальцами чтобы их вернуть.

ПРИВЕДУ ПРИМЕР:
В 2014 ГОДУ В АВТОКАТОСТРОФЕ ПОГИБ ВАСЯ ПУПКИН, ЕСЛИ ИЗ 2019 ГОДА ВЕРНУТЬСЯ В 2014 ГОД И НЕ ДАТЬ ПОГИБНУТЬ ПУПКИНУ, ТО ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ В 2019 ГОД ВАСЯ ПУПКИН УЖЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЖИВ.

ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ, ПОЧЕМУ ВСЕ СДЕЛАНО ТАК - НЕПОНЯТНО
9 мая 2019, 01:13 Ответить
Андрей Косяков 13 мая 2019, 22:32
Оценка
Фильм бомба, смотрите и наслаждайтесь. Все кто говорит что он "не очень/разочаровал и т.д", просто не смотрели всей цепочки. Настоящие фанаты марвел, которые пересматривали все 20 фильмов всматриваясь и вдумываясь в происходящее (я из таких) не останутся равнодушными. Так называемые "сопли", как это называют некоторые, очень даже уместны. Лучший фильм последних лет.
13 мая 2019, 22:32 Ответить
Серж Ольха 15 мая 2019, 09:23
Оценка
Очень крутой!!!! Марвел как всегда на высоте, обязательно схожу пересмотреть))
15 мая 2019, 09:23 Ответить
Виктория Справедливая 19 мая 2019, 14:04
Оценка
Достойное завершение.
19 мая 2019, 14:04 Ответить
melkor4 23 мая 2019, 19:13
Оценка
Разочарован, Руссо просто подоили зрителей, слепили халтуру а не фильм, Стен Ли им бы в лицо плюнул.
23 мая 2019, 19:13 Ответить
yuliaanna2011 25 мая 2019, 21:07
Оценка
Ходили с дочкой на фильм. В целом фильм неплох. Кинотеатр удобный. Но было одно большое НО. Всю первую половину фильма зрители жрали шурша своими пакетами чипсов и прочего. Ощущение было что сидишь в крысятнике каком-то. Со всех сторон шуршат и шуршат как специально. На замечания не реагируют вообще никак. Как будто в кино ходят только пожрать, а не фильм смотреть. Не понимают что другим мешают.
Фильму 10 баллов.
25 мая 2019, 21:07 Ответить
alfiya7163 28 июня 2019, 10:54
Оценка
Интересный фильм, впечатлило... но начало нудное и мутное...из-за чего по времени долгое...концовка круче всех...
28 июня 2019, 10:54 Ответить
Екатерина Уткина 29 июня 2019, 10:41
Пора поставить точку
Ну вот и всё, финальный финал. Завершилась, можно сказать, целая эпоха любимых всеми фильмов про мстителей. Об этом нам говорят прямо и конкретно - даже на постере фанаты видят слово "финал", которое громко заявляет о намерении авторов завершить историю. Я считаю, что это правильно. Безусловно, приятно вспоминать и иногда пересматривать фильмы про любимых героев, напоминать себе об их историях. Но всё рано или поздно заканчивается, на мой взгляд, уже давно пора размазывать эту, пусть и захватывающую, историю.

Оправдал ли фильм мои ожидания? Скорее нет, чем да. К тому моменту, когда мы с подругой нашли время и выбрались в кино, фильм был в прокате уже порядка 3-5 дней, и все настоящие фанаты уже давно его посмотрели и обсудили. Очень сложно было избегать спойлеров, которые сыпались отовсюду - в ленте социальных сетей, в обсуждениях одногруппников в коридорах и т.д. Но всё же, не зная сюжета, о фильме у меня сложилось определенное впечатление перед просмотром, и ожидания были явно завышены.

Многие говорили, что плакали во время просмотра, у меня же фильм не вызвал каких-то сильных эмоций. Конечно, я не являюсь большим фанатом Marvel. Однако я стараюсь смотреть все фильмы, которые выпускает студия, в кино. К сожалению, финал мстителей не произвел на меня того впечатления, которого я ожидала. Сложилось впечатление, что снят он исключительно для фанатов. Если вы не знакомы с героями комиксов или не смотрели предыдущие части мстителей, то вам, скорее всего, будет многое неясно и в процессе просмотра будет просто скучно.

Но я могу понять восхищение фанатов, поскольку в фильме каждому любимому персонажу уделено достаточное количество времени, нам будто дают возможность попрощаться с ними, мысленно сказать всё, что мы о них думаем. Какой-то "эмоциональной мясорубки", о которой говорили в своих отзывах посмотревшие фильм, я не ощутила. Возможно, дело в том, что у меня нет особой эмоциональной привязанности к героям.

С сюжетом в фильме всё хорошо. На редкость спокойно, размерено, и вроде бы даже логично. Рассказывать что либо о героях или их поведении будет неправильно, поскольку для многих будет спойлером, поэтому следует просто отметить, что в фильме вы встретите практически каждого, кто так или иначе появлялся в сериях фильмах про мстителей, а также других фильмах студии. Здесь всё связывается вместе, в одну большую, финальную битву, в которой, конечно, должны присутствовать все, иначе никак, ведь это не история одного героя. При этом всё равно остаются местами небольшие дыры и провисания, с которыми особенно трудно справиться, если не смотрел предыдущих частей или смотрел достаточно давно и не освежал их в памяти перед просмотром финальной части.

Всё очень зрелищно и красиво, картинка в фильме демонстрирует нам все достижения современных технологий в создании визуальных эффектов. Тем, кому важна зрелищность, в принципе любой фильм от marvel последних 5-7 лет должен понравиться.

Отдельно хочу сказать о сцене после титров, которой в данном фильме нет. Это, на мой взгляд, также очень хороший и правильный ход создателей, хороший способ поставить точку. В зале оставались люди, которые ждали её, как всегда остаются знакомые с marvel зрители, ну а я сразу узнала в инетрнете, что сцены не планировалось и не будет. В этих сценах нам обычно показывали фрагменты того, что будет в следующих фильмах, закидывали удочку в будущее и подогревали интерес. Но поскольку это финал, то ни о каком продолжении речи быть не может, соответственно и никакой сцены после титров.

Подводя итог, я бы поставила две разные оценки в зависимости от того, являетесь ли вы фанатов мситетелей или же просто зрителем. Со стороны фаната этот фильм на 9 или даже 10 из 10 (зависит от того, насколько вы готовы прощать фильму все его несовершенства в пользу любимых героев). Для простого зрителя оценка не больше 6 из 10. Смотреть этот фильм в отрыве от всей предыдущей истории неинтересно и, на мой вгляд, не имеет смысла.

​​​​​​​Моя оценка 7/10, поскольку я не могу причислить себя ни к фанатам серии, ни к простому зрителю.
29 июня 2019, 10:41 Ответить
Кирилл Солнышкин 2 июля 2019, 18:56
Я о} {уел второй раз
2 июля 2019, 18:56 Ответить
Александр Гулин 8 августа 2019, 06:47
Оценка
Фильм классный, но меня мучает один вопрос. Почему у Черного карлика отрезана рука? Ведь в финале он другой, это ляп или же какой-то сюжетный поворот?
8 августа 2019, 06:47 Ответить
Толя Кузив 15 сентября 2019, 19:54
Оценка
The new film "Avengers. Final" was very welcome for all Marvel lovers. Before you watch it, you need to review almost all the films from the Marvel Cinema Universe. Since in the last part of the Avengers, most of the heroes are present. For people who have not watched Marvel movies before, it will be very difficult to understand the plot. Although there are a lot of characters, but what is happening does not seem too mixed. The producers were able to show all the characters and not spoil the film. For me, it was one of the best films of this genre, since it contains everything that could be shown in the final. A very cool movie for those who are at least a little versed in Marvel.
15 сентября 2019, 19:54 Ответить
Асем Алексеева 30 апреля 2020, 10:50
Оценка
Лучший фильм, я просто плакала и радовалась
30 апреля 2020, 10:50 Ответить
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