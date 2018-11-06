Ближе к развязке в фильме «Мстители: Финал» есть такой момент: главный злодей Танос поворачивается к одному из своих соперников со словами «А ты вообще кто?» Даже суперзлодей может оказаться забывчивым, поскольку на протяжении последних 11 лет студия Marvel выстроила настоящий пантеон персонажей из разных франшиз, черпая вдохновение из комиксов как о звёздах вроде Тора, Человека-паука, Железного человека…
Да, хорошо раскрыта психологическая составляющая каждого из героев,но это смотрелось долго и без особого энтузиазма. Есть несколько классных моментов ,которые тебя просто захватывают,но увы, их несколько.. много вопросов остаётся даже после окончания саги ((( лучше смотреть дома.
3 балла из 10ти!
С удовольствием смотрю некоторые другие части, а предыдущую пересмотрю ещё и не раз, а эту часть даже не рекомендую смотреть тем, кто не смотрел!
Как я и предполагал - капитан Марвел бесполезная, вначале и в конце появилась, а ставки были только на неё, как на главную героиню.
Сюжет разочаровал полностью! Поражение в прошлой части было реальным, нужно было бороться теми силами, что остались - игры с "назад в будущее" не реальны и смешны! Исчез смысл, теперь можно пробовать играть с перемещениями и не проигрывать никогда!
Испорчен образ Таноса - у него была идея, рассудительность, смысл был в том, что он делал и говорил...
Неоправданно долго идёт фильм, 3 часа 2 минуты,если не ошибаюсь - половину эпизодов можно было просто вырезать.
Пожалуй, понравилось только начало, нравственные рассуждения оставшихся в живых.
Сюжет- высосаная муть из пальца и куча ошибок, все больше напоминает мелодраму. Не зря уже ни кто из актёров не хочет там сниматься. Продолжение само по себе уже не логично.
НИКАКОГО НАПРЯГА.
ПОЧЕМУ СТОЛЬКО ПИСКА, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ- НЕ ПОНЯТНО!?!?
ОЖИДАЛ БОЛЬШЕГО.
всегда приходет конец если честно мне не хочеться попрощатся с марвелом но что можем делать? только скажу огромное спасибо за эти 11 прекрасних годам что подарили нам я буду вспомнить и смотреть эти 22 фильма до моей смерти...
память о тебе не умрёт Нат моя Черная Вдова
1) как известно, и если логически подумать, можно придти к выводу, что изменяя прошлое - изменяется и будущее, о чем и говорилось в самом фильме, но почему то данный факт не учли.
2) главные герои, вернувшись в прошлое и собрав камни бесконечности, и вернувшись обратно в свое время - должны были изменить будущее УЖЕ ВЕРНУВШИСЬ В НЕГО. Объясню почему. Забрав камни бесконечности из прошлого, они не оставили возможности собрать камни Таносу, так как в прошлом камней уже нету, и из этого следует, что большой войны не было, и Танос 5 лет назад не мог щелчком пальцев уничтожить половину живых существ, так как камней у него просто напросто не было и не могло быть. А значит, собрав камни из прошлого, и забрав их в будущее, щелчка Таноса не было, а вернувшись из прошлого в свое время - ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ИСЧЕЗНУЛИ ПО ЩЕЛЧКУ - УЖЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫТЬ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ ГЕРОЕВ. Но почему то, когда они вернулись из прошлого, половина населения земли не было, и им пришлось щёлкнуть пальцами чтобы их вернуть.
ПРИВЕДУ ПРИМЕР:
В 2014 ГОДУ В АВТОКАТОСТРОФЕ ПОГИБ ВАСЯ ПУПКИН, ЕСЛИ ИЗ 2019 ГОДА ВЕРНУТЬСЯ В 2014 ГОД И НЕ ДАТЬ ПОГИБНУТЬ ПУПКИНУ, ТО ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ В 2019 ГОД ВАСЯ ПУПКИН УЖЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЖИВ.
ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ, ПОЧЕМУ ВСЕ СДЕЛАНО ТАК - НЕПОНЯТНО
Фильму 10 баллов.
Ну вот и всё, финальный финал. Завершилась, можно сказать, целая эпоха любимых всеми фильмов про мстителей. Об этом нам говорят прямо и конкретно - даже на постере фанаты видят слово "финал", которое громко заявляет о намерении авторов завершить историю. Я считаю, что это правильно. Безусловно, приятно вспоминать и иногда пересматривать фильмы про любимых героев, напоминать себе об их историях. Но всё рано или поздно заканчивается, на мой взгляд, уже давно пора размазывать эту, пусть и захватывающую, историю.
Оправдал ли фильм мои ожидания? Скорее нет, чем да. К тому моменту, когда мы с подругой нашли время и выбрались в кино, фильм был в прокате уже порядка 3-5 дней, и все настоящие фанаты уже давно его посмотрели и обсудили. Очень сложно было избегать спойлеров, которые сыпались отовсюду - в ленте социальных сетей, в обсуждениях одногруппников в коридорах и т.д. Но всё же, не зная сюжета, о фильме у меня сложилось определенное впечатление перед просмотром, и ожидания были явно завышены.
Многие говорили, что плакали во время просмотра, у меня же фильм не вызвал каких-то сильных эмоций. Конечно, я не являюсь большим фанатом Marvel. Однако я стараюсь смотреть все фильмы, которые выпускает студия, в кино. К сожалению, финал мстителей не произвел на меня того впечатления, которого я ожидала. Сложилось впечатление, что снят он исключительно для фанатов. Если вы не знакомы с героями комиксов или не смотрели предыдущие части мстителей, то вам, скорее всего, будет многое неясно и в процессе просмотра будет просто скучно.
Но я могу понять восхищение фанатов, поскольку в фильме каждому любимому персонажу уделено достаточное количество времени, нам будто дают возможность попрощаться с ними, мысленно сказать всё, что мы о них думаем. Какой-то "эмоциональной мясорубки", о которой говорили в своих отзывах посмотревшие фильм, я не ощутила. Возможно, дело в том, что у меня нет особой эмоциональной привязанности к героям.
С сюжетом в фильме всё хорошо. На редкость спокойно, размерено, и вроде бы даже логично. Рассказывать что либо о героях или их поведении будет неправильно, поскольку для многих будет спойлером, поэтому следует просто отметить, что в фильме вы встретите практически каждого, кто так или иначе появлялся в сериях фильмах про мстителей, а также других фильмах студии. Здесь всё связывается вместе, в одну большую, финальную битву, в которой, конечно, должны присутствовать все, иначе никак, ведь это не история одного героя. При этом всё равно остаются местами небольшие дыры и провисания, с которыми особенно трудно справиться, если не смотрел предыдущих частей или смотрел достаточно давно и не освежал их в памяти перед просмотром финальной части.
Всё очень зрелищно и красиво, картинка в фильме демонстрирует нам все достижения современных технологий в создании визуальных эффектов. Тем, кому важна зрелищность, в принципе любой фильм от marvel последних 5-7 лет должен понравиться.
Отдельно хочу сказать о сцене после титров, которой в данном фильме нет. Это, на мой взгляд, также очень хороший и правильный ход создателей, хороший способ поставить точку. В зале оставались люди, которые ждали её, как всегда остаются знакомые с marvel зрители, ну а я сразу узнала в инетрнете, что сцены не планировалось и не будет. В этих сценах нам обычно показывали фрагменты того, что будет в следующих фильмах, закидывали удочку в будущее и подогревали интерес. Но поскольку это финал, то ни о каком продолжении речи быть не может, соответственно и никакой сцены после титров.
Подводя итог, я бы поставила две разные оценки в зависимости от того, являетесь ли вы фанатов мситетелей или же просто зрителем. Со стороны фаната этот фильм на 9 или даже 10 из 10 (зависит от того, насколько вы готовы прощать фильму все его несовершенства в пользу любимых героев). Для простого зрителя оценка не больше 6 из 10. Смотреть этот фильм в отрыве от всей предыдущей истории неинтересно и, на мой вгляд, не имеет смысла.
Моя оценка 7/10, поскольку я не могу причислить себя ни к фанатам серии, ни к простому зрителю.
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