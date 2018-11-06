Наша рецензия

Ближе к развязке в фильме «Мстители: Финал» есть такой момент: главный злодей Танос поворачивается к одному из своих соперников со словами «А ты вообще кто?» Даже суперзлодей может оказаться забывчивым, поскольку на протяжении последних 11 лет студия Marvel выстроила настоящий пантеон персонажей из разных франшиз, черпая вдохновение из комиксов как о звёздах вроде Тора, Человека-паука, Железного человека…