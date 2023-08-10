Когда-то давно говорящие драконы жили в гармонии с людьми. Но теперь их род в опасности, и только одна отважная девочка может спасти магических существ. Вместе со своенравным драконом они отправляются в полное опасностей путешествие, которое навсегда изменит их обоих.
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