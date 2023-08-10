Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Последний дракон
5.9
Последний дракон - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Последний дракон
5.9

Последний дракон

, 2024
Dragonkeeper
Китай, Испания / анимация / 18+
Мультфильм об опасных приключениях отважной девочки и говорящего дракона
Трейлеры
Постер мультфильма Последний дракон
5.9
Последний дракон - Дублированный трейлер
Последний дракон  Дублированный трейлер

О фильме

Когда-то давно говорящие драконы жили в гармонии с людьми. Но теперь их род в опасности, и только одна отважная девочка может спасти магических существ. Вместе со своенравным драконом они отправляются в полное опасностей путешествие, которое навсегда изменит их обоих.

В ролях

Билл Найи
Билл Найи
Danzi
Энтони Хауэлл
Энтони Хауэлл
Diao
Билл Бэйли
Wang Chao
Mayalinee Griffiths
Ping
Альваро Наварро
Andrew Leung
Kwan
Andrew Leung
Kwan
Тони Джайавардена
Master Lan
Тони Джайавардена
Master Lan
Сара Лам
Lao Ma
Сара Лам
Lao Ma
Felix Rosen
Prince
Режиссер Сальвадор Симо, Ли Цзяньпин
Сценарист Игнасио Феррерас, Carole Wilkinson, Pablo I. Castrillo, Rosanna Cecchini
Композитор Артуро Карделус
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Китай / Испания
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 12 августа 2024
Премьера в мире 10 августа 2023
Дата выхода
6 июня 2024 Россия Вольга
16 января 2025 Австралия PG
6 июня 2024 Азербайджан 6+
19 апреля 2024 Андорра
24 октября 2024 Аргентина ATP
6 июня 2024 Беларусь
2 августа 2024 Болгария
19 сентября 2024 Бразилия L
27 сентября 2024 Великобритания PG
7 ноября 2024 Венгрия 12
31 октября 2024 Гватемала
24 октября 2024 Германия 6
16 января 2025 Гонконг
18 июля 2024 Греция
6 июня 2024 Грузия PG
18 апреля 2024 Израиль
27 сентября 2024 Ирландия PG
19 апреля 2024 Испания
25 июля 2024 Казахстан 6+
17 августа 2024 Китай
24 октября 2024 Колумбия
10 августа 2023 Кыргызстан
7 июня 2024 Латвия U
19 апреля 2024 Литва V
10 октября 2024 Мексика A
30 мая 2024 Молдавия AG
6 июня 2024 ОАЭ TBC
24 октября 2024 Перу
24 мая 2024 Польша
19 апреля 2024 Румыния o.A.
3 мая 2024 США PG
18 апреля 2024 Словакия U
10 августа 2023 Узбекистан
11 апреля 2024 Украина
18 апреля 2024 Чехия
Сборы в мире $6 758 867
Производство China Film Animation, Guardián De Dragones A.I.E., Atresmedia Cine
Другие названия
Dragonkeeper, La leyenda del dragón, A Menina e o Dragão, A sárkányőrző, Dragens vogter, Dragonkeeper - Ping e o Dragão, Dragonkeeper (Guardiana de dragones), Lohehoidja, Micuța Ping și dragonul, Shomeret Ha'Drakonim, Strażniczka smoków, Η φύλακας των δράκων, Последний дракон, Приборкувачка драконів, 守龍者, Dragon Keeper, 养龙人, نگهبان اژدها

Рейтинг мультфильма

5.9
Оцените 21 голос
5.8 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3403 В жанре «анимация»  388 В фильмах Китая  39 В фильмах Испании  56 В фильмах 2024 года  202
Обновлено 20 августа 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Последний дракон - Дублированный трейлер
Последний дракон Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о мультфильме

Татьяна Петрова 13 июня 2024, 16:48
Чудесный мультик, очень интересно... Древняя легенда о драконах и людях держит в напряжении
Киноафиша.инфо 13 июня 2024, 18:08
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Последний дракон

Как приручить дракона
Как приручить дракона боевик, приключения, семейный
2025, США
8.0
Райя и последний дракон
Райя и последний дракон анимация
2021, США
7.0
Как приручить дракона 3
Как приручить дракона 3 анимация, семейный, комедия, приключения
2018, США
8.0
Сердце дракона: Битва за огненное сердце
Сердце дракона: Битва за огненное сердце фэнтези
2017, США
5.0
Пит и его дракон
Пит и его дракон приключения, семейный, фэнтези
2016, США
7.0
Как приручить дракона 2
Как приручить дракона 2 комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения
2014, США
8.0
Последний дракон: В поисках магической жемчужины
Последний дракон: В поисках магической жемчужины фэнтези, приключения, семейный
2011, Австралия
4.0
Охотники на драконов
Охотники на драконов приключения, анимация
2008, Франция
6.0
Эрагон
Эрагон семейный, приключения, сказка, боевик
2006, США
6.0
Унесенные призраками
Унесенные призраками аниме , семейный, анимация, приключения
2001, Япония
8.0
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Ковры — прошлый век и колхоз: на осень и зиму лучше выбрать 3 покрытия — тёплые, стильные и без вечной пыли
Можно ли запускать стиральную машину подряд по пять раз на дню: запомните раз и навсегда, расскажите друзьям
С первыми холодами закупаю на Ozon 2–3 метра таких ковриков — незаменимая вещь для дачи и дома
Нашла 5 криминальных российских сериалов, чтобы не отлипать от экрана в сентябре: в №1 особенно хорош Устюгов
«Буквы разные писать, кино в тесте узнавать»: вспомните 7 фильмов СССР про школу по кадру
«Что такое осень? Это тесты»: угадайте мульт СССР по меланхоличному кадру — на 5 из 5 ответят только знатоки
Немцы сняли фильм о Второй мировой — и сразили всех наповал: «западает в душу», хотя в прокате собрал всего 3,7 млн долларов
«Мне понравилось, но…»: Безруков посмотрел «Одиссею», но россиянам – не советует (у шедевра Нолана есть одна серьезная проблема)
5 сцен, ради которых я жду 4 сезон «Магической битвы»: если MAPPA их вырежет — можно смело хоронить
Если бы «Любовь и голуби» пересняли в 2026 году: нашли новых Василия, Надюху и даже Раису Захаровну (не угадаете, кого сыграла бы Михалкова!)
«Блич» заканчивается, а на замену ему уже нашли 5 аниме: некоторые считают их даже круче (готовьтесь спорить)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше