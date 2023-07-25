Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Паранормальное явление. Сеул» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Выжившие. Бетонная утопия
6.8
Выжившие. Бетонная утопия - дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Выжившие. Бетонная утопия
6.8

Выжившие. Бетонная утопия

, 2023
Konkeuriteu yutopia
Южная Корея / боевик, приключения, драма / 18+
Корейский боевик о создании идеального общества после катаклизма
Трейлеры
Постер фильма Выжившие. Бетонная утопия
6.8
Выжившие. Бетонная утопия - дублированный трейлер
Выжившие. Бетонная утопия  дублированный трейлер

О фильме

Сеул почти полностью разрушен мощным землетрясением, но один жилой комплекс оказывается невредимым. Спасительный островок надёжности заполоняют толпы выживших, и местные жители вскоре решают избавиться от незваных гостей. Они избирают лидера, проводят тайное голосование, по результатам которого выгоняют всех нерезидентов и устраивают идеальное общество с отрядами поддержания порядка, медперсоналом и снабженцами.

В ролях

Пак Со-джун
Пак Со-джун
Ли Бен-хон
Ли Бен-хон
Ким Сон-ён
Ким Сон-ён
Ким До-юн
Пак Чи-ху
Пак По-ён
Режиссер Ом Тхэ-хва
Сценарист Ом Тхэ-хва, Ли Синджи, Kim Soong-nyung
Композитор Hae-won Kim
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 26 сентября 2023
Премьера в мире 25 июля 2023
Дата выхода
14 февраля 2024 Россия Кино.Арт.Про
14 февраля 2024 Азербайджан
28 декабря 2023 Аргентина
15 декабря 2023 Болгария
28 декабря 2023 Бразилия
17 августа 2023 Гонконг
23 августа 2023 Индонезия
2 февраля 2024 Испания
28 декабря 2023 Колумбия
14 февраля 2024 Кыргызстан
28 декабря 2023 Мексика B-15
14 февраля 2024 Молдавия
28 декабря 2023 Парагвай
28 декабря 2023 Перу
26 октября 2023 США
24 августа 2023 Сингапур PG13
14 февраля 2024 Таджикистан
31 августа 2023 Таиланд
10 августа 2023 Тайвань
15 декабря 2023 Узбекистан
20 сентября 2023 Филиппины
28 января 2024 Франция
28 декабря 2023 Чили
28 декабря 2023 Эквадор
9 августа 2023 Южная Корея 15

Где посмотреть фильм

ОККО
Бюджет $18 000 000
Сборы в мире $30 077 348
Производство Climax Studio, BH Entertainment Co. Ltd.
Другие названия
Konkeuriteu yutopia, Concrete Utopia, Sobrevivientes: Después del terremoto, Sobrevivientes después del terremoto, Betoonvaremed, Concrete Utopía, Địa Đàng Sụp Đổ, Sobreviventes - Depois do Terremoto, Sobrevivientes, Wstrząsy, Бетонна утопія, Бетонная утопия, Выжившие. Бетонная утопия, コンクリート・ユートピア, 水泥烏托邦, 水泥烏托邦：末日浩劫, 烏托邦浩劫

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 22 голоса
6.6 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2213 В жанре «боевик»  496 В жанре «приключения»  442 В жанре «драма»  958 В фильмах Южной Кореи  41 В фильмах 2023 года  126

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Выжившие. Бетонная утопия - дублированный трейлер
Выжившие. Бетонная утопия Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о фильме Выжившие. Бетонная утопия

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
Сильные стороны: динамичный сюжет и качественные визуальные эффекты разрушений, правдоподобная атмосфера кризиса в многоэтажном жилом комплексе. Слабые стороны: заезженный сюжет и слабая проработка некоторых мотивов. Общая оценка зрителей близка к 7 из 10; фильм держит внимание, не тянет на шедевр. Подойдет зрителям, интересующим драму о выживании и социальных конфликтах в экстремальных условиях.
Саммари составлено ИИ на основе 8 отзывов.

Отзывы о фильме

Weteran Mc 28 августа 2024, 00:14
"Выжившие. Бетонная утопия" - южнокорейский драматический фильм-катастрофа 2023 года, выдвинутый на "Оскар".
Сюжет повествует… Читать дальше…
cool.igor-1969 16 февраля 2024, 15:37
"Прикольный фильм" - с этим можно согласиться, но на "Оскар"??? По-моему совсем не стоит выдвигать! Сюжет изъезженный,… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Выжившие. Бетонная утопия - смотреть в онлайн-кинотеатре

Выжившие. Бетонная утопия
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Семь вёрст до рассвета
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Вверх по волшебному дереву
Вверх по волшебному дереву
2025, США, приключения, семейный
Ждун 2
Ждун 2
2026, Россия, комедия, семейный
Хокум
Хокум
2026, Ирландия, ужасы
Литвяк
Литвяк
2026, Россия, боевик, драма, исторический, военный
Отец
Отец
2026, Россия, драма, военный
Грузовички
Грузовички
2026, Россия, анимация
Сыплю соль в зелёный чай и пью литрами в жару: соседи смотрели как на сумасшедшего – пока не попробовали
Руки будут, как у 80-летней бабушки: эти 3 популярных варианта маникюра вас нещадно старят – скорее приглядитесь к ноготкам
Всего 10 капель в воду — и за все лето не увидите ни одного клеща: рецепт проще некуда
На самом деле Короля Ночи создали хоббиты: неожиданная фанатская теория связывает «Властелин колец» и «Игру престолов»
Позор в прямом эфире – сериал с Колесниковым убрали с Первого канала в разгар сезона: «Хватит ментовских сериалов, хватит кровищи!»
Кто сказал? Узнайте героиню фильма СССР по цитате — справляются только знатоки кино
«Берегись автомобиля», но не в этом тесте: посмотрите на 7 кадров с машиной — узнаете, из какого они советского фильма?
После «Первого отдела» включайте криминальную драму со звездой «Триггера»: «смотрится на одном дыхании» – 120+ тысяч зрителей уже оценили
Всего 6 серий — и один бешеный финал: в конце этого мини-сериала вам захочется разгромить квартиру и вот почему (нервным лучше не включать)
Иностранец включил наш «Иди и смотри»: глянул целиком, хоть и «пришлось сделать перерыв на 20 минут» – вот что думает
«По одной простой причине»: Бортко предсказал провал «Мастера и Маргариты» из Голливуда — и дело не в Воланде Деппа
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше