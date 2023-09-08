В поисках своей второй половинки Шерил Брэдшоу отправляется на популярное телешоу «Игра в свидание». Ее избранником становятся остроумный и харизматичный холостяк Родни Алькала. Но за его очаровательной внешностью скрывается смертельно опасный секрет: Родни — хладнокровный серийный убийца и психопат, готовый на все.