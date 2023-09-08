Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Свидание с монстром
6.7 Рейтинг IMDb: 6.6
Свидание с монстром

Девушка выбирает на телешоу «идеального» мужчину, который оказывается маньяком Woman of the Hour 18+
О фильме

В поисках своей второй половинки Шерил Брэдшоу отправляется на популярное телешоу «Игра в свидание». Ее избранником становятся остроумный и харизматичный холостяк Родни Алькала. Но за его очаровательной внешностью скрывается смертельно опасный секрет: Родни — хладнокровный серийный убийца и психопат, готовый на все.

Свидание с монстром  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 17 октября 2024
Премьера в мире 8 сентября 2023
Дата выхода
17 октября 2024 Россия Централ Партнершип
10 октября 2024 Аргентина +16
17 октября 2024 Беларусь
10 октября 2024 Бразилия 16
4 октября 2024 Вьетнам
10 октября 2024 Гватемала
3 октября 2024 Израиль
11 октября 2024 Канада 14A
21 ноября 2024 Колумбия
10 октября 2024 Коста-Рика
11 октября 2024 Латвия N16
11 октября 2024 Литва N16
3 октября 2024 Малайзия
10 октября 2024 Мексика
11 октября 2024 Польша
17 октября 2024 Таиланд 15
29 ноября 2024 Финляндия
24 октября 2024 Чили 14
8 ноября 2024 Швеция 15
Сборы в мире $836 057
Производство AGC Studios, BondIt Media Capital, Vertigo Entertainment
Другие названия
Woman of the Hour, El asesino del juego de citas, アイズ・オン・ユー, 慌心配對, A Garota da Vez, Günün Kadını, Hẹn Hò Với Sát Nhân, La femme de l'heure, La mujer del momento, Nő a reflektorfényben, Psihopāta skūpsts, Psühhopaadi suudlus, Randka w ciemno, Ravak Mispar 3, Rodney & Sheryl, The Dating Game, The Dating Game Killer, Une femme en jeu, Ραντεβού με έναν serial killer, Жінка години, Свидание с монстром
Режиссер
Анна Кендрик
В ролях
Анна Кендрик
Тони Хейл
Дэниэл Дзоватто
Джедидайя Гудакр
Kelley Jakle
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 17 голосов
6.6 IMDb
Свидание с монстром - смотреть в онлайн-кинотеатре

Свидание с монстром
Свидание с монстром - дублированный трейлер
Свидание с монстром Дублированный трейлер
Свидание с монстром - trailer
Свидание с монстром Trailer
Кадры из фильма
