Ле-Ман '55. Тайная катастрофа

, 2024
Le Mans 55
Франция / документальный / 18+
Документальный фильм о трагических событиях на автогонках
Сенсационные автомобильные гонки во французском городке Ле-Мане в 1955 году привлекли внимание всего мира. Острое соперничество команд «Феррари», «Мерседес» и «Ягуар» привело к глобальной автокатастрофе – в ходе рискованного маневра одна из машин вылетела за пределы трассы и врезалась в толпу, в результате чего 83 человека погибли и более 120 получили ранение. Спустя многие годы кинорежиссер Эмманюэль Рейе пытается разобраться в причинах трагедии, жертвами которой стали члены его большой семьи. В ходе расследования история, политика, спорт и человеческие судьбы оказываются в центре конспирологических теорий и сенсационных догадок.

Режиссер Эмманюэль Рейе
Сценарист Aurore Aubin, Эмманюэль Рейе
Страна Франция
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 10 октября 2024
Дата выхода
10 октября 2024 Россия Русский репортаж

ОККО
Сборы в мире $5 914
Производство Federation Entertainment
Le Mans 55, Le Mans 1955, une tragédie française, Le Mans 55: The Unauthorized Investigation, Ле-Ман '55. Тайная катастрофа, Ле-Ман 55

Оцените 13 голосов
7.6 IMDb

