Постер фильма Команда зачистки
Рейтинги
4.5 Рейтинг IMDb: 4.2
Оцените
Команда зачистки

Криминальный боевик с Антонио Бандерасом об опасной игре с преступниками The Clean Up Crew 18+
О фильме

Шивон и Алекс работают в команде по зачистке мест преступлений. Выполняя очередное задание, они неожиданно обнаруживают портфель, забитый деньгами. Необычная находка, разумеется, не проходит незамеченной, в результате чего парочка оказывается в заварушке с участием сурового гангстера Габриэля, группы хладнокровных головорезов и коррумпированных правительственных агентов. Все они хотят заполучить чемодан с состоянием.

Команда зачистки - дублированный трейлер
Команда зачистки  дублированный трейлер
Страна Ирландия / США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 19 августа 2024
Премьера в мире 19 августа 2024
Дата выхода
10 октября 2024 Россия Пионер
17 октября 2024 Италия
12 сентября 2024 Катар
12 сентября 2024 ОАЭ TBC
24 июля 2025 Украина
Сборы в мире $94 262
Производство Yale Productions, LB Entertainment, BondIt Media Capital
Другие названия
The Clean Up Crew, A feltakarító brigád, Clean Up Crew - Specialisti in lavori sporchi, Dinero sucio, Limpeza Perigosa, The Clean Up Crew - A Descoberta Fatal, The Clean Up Crew - Dreckige Jobs, saubere Arbeit, Брудна робота, Команда зачистки, クリーンアップ　最強の掃除人
Режиссер
Джон Кейес
Джон Кейес
В ролях
Джонатан Риз Майерс
Джонатан Риз Майерс
Свен Теммел
Мелисса Лео
Мелисса Лео
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Мэттью Томпкинс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.5
11 голосов
4.2 IMDb
Команда зачистки - смотреть в онлайн-кинотеатре

Команда зачистки

Отзывы о фильме

Команда зачистки - дублированный трейлер
Команда зачистки Дублированный трейлер
