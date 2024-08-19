Отзывы о фильме
Шивон и Алекс работают в команде по зачистке мест преступлений. Выполняя очередное задание, они неожиданно обнаруживают портфель, забитый деньгами. Необычная находка, разумеется, не проходит незамеченной, в результате чего парочка оказывается в заварушке с участием сурового гангстера Габриэля, группы хладнокровных головорезов и коррумпированных правительственных агентов. Все они хотят заполучить чемодан с состоянием.
|10 октября 2024
|Россия
|Пионер
|17 октября 2024
|Италия
|12 сентября 2024
|Катар
|12 сентября 2024
|ОАЭ
|TBC
|24 июля 2025
|Украина