По сюжету накануне Нового года Павел по ошибке берёт чужое пальто, в котором находит дорогое украшение. Дома он понимает, что письмо дочери Деду Морозу осталось в кармане его утерянного пальто. Отец семейства вместе с супругой пытается выяснить, что именно загадала девочка. Но шестилетняя Варя боится рассказывать о своей мечте, иначе она не сбудется. Чтобы сохранить веру в чудо у ребёнка, родителям предстоит найти письмо, которое затерялось в огромной Москве, а заодно вернуть найденный подарок.
|1 января 2024
|Россия
|16+