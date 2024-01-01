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Постер фильма Не скажу
4.9
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4.9

Не скажу

, 2023
Ne skazhu
Россия / комедия / 18+
Постер фильма Не скажу
4.9

О фильме

По сюжету накануне Нового года Павел по ошибке берёт чужое пальто, в котором находит дорогое украшение. Дома он понимает, что письмо дочери Деду Морозу осталось в кармане его утерянного пальто. Отец семейства вместе с супругой пытается выяснить, что именно загадала девочка. Но шестилетняя Варя боится рассказывать о своей мечте, иначе она не сбудется. Чтобы сохранить веру в чудо у ребёнка, родителям предстоит найти письмо, которое затерялось в огромной Москве, а заодно вернуть найденный подарок.

В ролях

Мария Андреева
Мария Андреева
Masha
Анна Рыцарева
Анна Рыцарева
Степан Девонин
Степан Девонин
Pasha
Антон Васильев
Антон Васильев
Борис Дейков
Борис Дейков
Kolya
Илья Борисов
Илья Борисов
Lifter
Tatyana Dorofeeva
Prodavshchitsa 1
Ekaterina Efimova
Prodavshchitsa 2
Mikhail Karpov
Saksofonist
Антон Косточкин
Muzhik v taksi
Aleksandr Kurnjajev
Ded Moroz
Денис Кузнецов
Pyanyy sosed
Режиссер Пётр Яковлев
Сценарист Екатерина Сазонова
Композитор Nikolay Anokhin, Антоненко, Андрей Евгеньевич
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 1 января 2024
Дата выхода
1 января 2024 Россия 16+
Производство Look Film
Другие названия
Ne skazhu, I Won't Tell, Не скажу

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

Лидия Матвеева 1 января 2024, 22:58
ВООБЩЕМ НЕ ПЛОХО...НО МУЗЫКА ОТСТОЙ Кто придумал в не плохой фильм вставить такую убогую музыку.И как можно было забыть про щенка ...купили ,подарили… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 2 января 2024, 20:35
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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