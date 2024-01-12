Тамил встречает и заводит дружбу с инопланетянином с планеты Иддуи, которого он позже называет Тату. От него Тамил узнает, что сумасшедший ученый Арьян планирует добыть смертоносный газ нова, используя загадочный элемент под названием спарк, что подвергнет Землю опасности. Тамил и Тату отправляются в путь, чтобы остановить план Арьяна и спасти планету.