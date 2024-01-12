Отзывы о фильме
Тамил встречает и заводит дружбу с инопланетянином с планеты Иддуи, которого он позже называет Тату. От него Тамил узнает, что сумасшедший ученый Арьян планирует добыть смертоносный газ нова, используя загадочный элемент под названием спарк, что подвергнет Землю опасности. Тамил и Тату отправляются в путь, чтобы остановить план Арьяна и спасти планету.
|17 октября 2024
|Россия
|СБ Фильм
|12 января 2024
|Великобритания
|12A
|12 января 2024
|Индия
|U
|12 января 2024
|Ирландия
|12A
|10 октября 2024
|Казахстан
|12+
|26 сентября 2024
|Кыргызстан
|16+
|12 января 2024
|Норвегия
|12
|12 января 2024
|ОАЭ
|TBC
|12 января 2024
|Франция
|TP
В хинди-версии с дубляжом голоса Сивакартикейана и Сиддхарта (Tattoo) озвучили соответственно Аашиш Чаудхари и Али Асгар.