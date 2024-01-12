Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
Мой сосед — пришелец

Мальчик и инопланетянин объединяются, чтобы спасти Землю от злодея-учёного Ayalaan 18+
О фильме

Тамил встречает и заводит дружбу с инопланетянином с планеты Иддуи, которого он позже называет Тату. От него Тамил узнает, что сумасшедший ученый Арьян планирует добыть смертоносный газ нова, используя загадочный элемент под названием спарк, что подвергнет Землю опасности. Тамил и Тату отправляются в путь, чтобы остановить план Арьяна и спасти планету.

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 30 ноября 2025
Премьера в мире 12 января 2024
Дата выхода
17 октября 2024 Россия СБ Фильм
12 января 2024 Великобритания 12A
12 января 2024 Индия U
12 января 2024 Ирландия 12A
10 октября 2024 Казахстан 12+
26 сентября 2024 Кыргызстан 16+
12 января 2024 Норвегия 12
12 января 2024 ОАЭ TBC
12 января 2024 Франция TP
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $459 316
Производство 24AM Studios, Aadhi Brahma Productions, KJR Studios
Другие названия
Ayalaan, Ayalaan - Destination: Earth, Minu naaber tulnukas, Sk13, Мой сосед - пришелец, エイリアン
Режиссер
R. Ravikumar
В ролях
Сива Картикеян
Ракул Прит Сингх
Ракул Прит Сингх
Шарад Келкар
Иша Коппикар
Йоги Бабу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
Мой сосед — пришелец - смотреть в онлайн-кинотеатре

Мой сосед — пришелец

