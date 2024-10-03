Группа студентов приезжает в средневековый замок на практику. Его владелица – герцогиня, которая, по слухам, заключила сделку с дьяволом. Друзья боятся оставаться в этом мрачном месте надолго и решают наутро уехать. Но от их страхов дьявольская сила растет. Чтобы пережить эту ночь, им придется узнать историю замка и победить чары ведьмы.