Бакжан Рустемов 17 октября 2024, 06:48
Не интересная. Сюжет тоже не интересный совсем. Еще кринжовая
Группа студентов приезжает в средневековый замок на практику. Его владелица – герцогиня, которая, по слухам, заключила сделку с дьяволом. Друзья боятся оставаться в этом мрачном месте надолго и решают наутро уехать. Но от их страхов дьявольская сила растет. Чтобы пережить эту ночь, им придется узнать историю замка и победить чары ведьмы.
|3 октября 2024
|Россия
|Экспонента
|10 октября 2024
|Казахстан
|18+
|3 октября 2024
|Кыргызстан
|16+
|17 октября 2024
|Узбекистан
|18+