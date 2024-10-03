Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убежище» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Замок дьявола
Постер фильма Замок дьявола
Рейтинги
3.9 Рейтинг IMDb: 3.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Замок дьявола

Замок дьявола

Студенты сражаются с дьявольскими силами в замке ведьмы-герцогини The Elite of Devils 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Группа студентов приезжает в средневековый замок на практику. Его владелица – герцогиня, которая, по слухам, заключила сделку с дьяволом. Друзья боятся оставаться  в этом мрачном месте надолго и решают наутро уехать. Но от их страхов дьявольская сила растет. Чтобы пережить эту ночь, им придется узнать историю замка и победить чары ведьмы.

Замок дьявола - дублированный трейлер
Замок дьявола  дублированный трейлер
Страна Таиланд
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 3 октября 2024
Дата выхода
3 октября 2024 Россия Экспонента
10 октября 2024 Казахстан 18+
3 октября 2024 Кыргызстан 16+
17 октября 2024 Узбекистан 18+
Сборы в мире $278 666
Производство Tham Studio19, Hollywood Thailand
Другие названия
The Elite of Devils, Quỷ Cái, Замок дьявола, Элита дьяволов, 鬼面女
Режиссер
Артистая Арриявонгса
Тхиракхахатхеп Арриявонгса
В ролях
Анчали Сайсунторн
Ятупорн Дангурай
Саданан Тхипчан
Hataichat Eurkittiroj
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

3.9
Оцените 19 голосов
3.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Замок дьявола - смотреть в онлайн-кинотеатре

Замок дьявола
Трейлеры фильма Все трейлеры
Замок дьявола - дублированный трейлер
Замок дьявола Дублированный трейлер
Замок дьявола - trailer
Замок дьявола Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше