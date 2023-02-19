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Постер фильма Прошлые жизни
7.5
Прошлые жизни - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Прошлые жизни
7.5

Прошлые жизни

, 2023
Past Lives
Южная Корея, США / драма, мелодрама / 18+
Мелодрама о первой любви, которая вновь вспыхивает через 20 лет
Трейлеры
Постер фильма Прошлые жизни
7.5
Прошлые жизни - Дублированный трейлер
Прошлые жизни  Дублированный трейлер

О фильме

Нора c детства была влюблена в своего лучшего друга. Но связь между ними прервалась, когда девушка уехала из родного города. Она вышла замуж, стала писательницей и теперь живет в Нью-Йорке. Однажды покой Норы нарушает сообщение в социальной сети – ее первая любовь появляется на горизонте спустя 20 лет. Теперь им предстоит провести вместе неделю и решить, кто они друг для друга.

В ролях

Грета Ли
Грета Ли
Nora
Тео Ю
Тео Ю
Hae Sung
Джон Магаро
Джон Магаро
Arthur
Мун Сын а
Young Nora
Leem Seung-min
Young Hae Sung
Юн Джи-хе
Nora's Mom
Чхве Вон-ён
Nora's Dad
Ан Мин-ён
Hae Sung's Mom
Seo Yeon-Woo
Young Si Young
Джанг Киха
Hae Sung's Friend #1
Режиссер Селин Сон
Сценарист Кристин Вачон, Селин Сон
Композитор Кристофер Бэр, Daniel Rossen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея / США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 22 августа 2023
Премьера в мире 19 февраля 2023
Дата выхода
29 февраля 2024 Россия Экспонента
31 августа 2023 Австралия M
29 февраля 2024 Азербайджан
29 февраля 2024 Аргентина ATP
7 марта 2024 Болгария
25 января 2024 Бразилия
7 сентября 2023 Великобритания 12A
29 сентября 2023 Вьетнам
17 августа 2023 Германия 0
24 августа 2023 Гонконг
12 октября 2023 Греция
10 августа 2023 Израиль All
15 ноября 2023 Индонезия
8 сентября 2023 Ирландия 12A
1 ноября 2023 Испания
14 февраля 2024 Италия
7 марта 2024 Казахстан 16+
16 июня 2023 Канада 18A
7 марта 2024 Кыргызстан
24 ноября 2023 Латвия 12+
24 ноября 2023 Литва N13
1 февраля 2024 Мексика B
7 марта 2024 Молдавия
5 октября 2023 Нидерланды 12
31 августа 2023 Новая Зеландия
13 октября 2023 Польша
8 февраля 2024 Португалия M/12
22 сентября 2023 Румыния
23 июня 2023 США PG-13
19 октября 2023 Сербия
24 августа 2023 Сингапур PG13
7 марта 2024 Таджикистан
6 июля 2023 Таиланд 13
4 августа 2023 Тайвань
26 января 2024 Узбекистан
30 августа 2023 Филиппины PG
3 ноября 2023 Финляндия S
13 декабря 2023 Франция
19 октября 2023 Черногория
27 июля 2023 Чехия 12+
13 декабря 2023 Швейцария 10
22 сентября 2023 Швеция Btl
24 ноября 2023 Эстония
6 марта 2024 Южная Корея 12
MPAA PG-13
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $42 748 888
Производство A24, CJ ENM, Killer Films
Другие названия
Past Lives, Vidas pasadas, Minulé životy, Vidas Passadas, Прошлые жизни, Başka Bir Hayatta, Din alte vieți, Eelmised elud, Előző életek, In einem anderen Leben, Kha'yim Shlemim, Muôn Kiếp Nhân Duyên, Pagājušās dzīves, Past Lives - In einem anderen Leben, Past lives - Nos vies d'avant, Poprzednie życie, Praėję gyvenimai, Prošli životi, Vides passades, Vieți anterioare, Vieți trecute, Περασμένες ζωές, Минуле не вмирає, Өткен өмірлер, Прошли животи, パスト ライブス　再会, 之前的我們, 前世因缘, 前世姻缘, 前度人生, 從前的我們, 过往人生, Keçmiş Yaşamlar, Mga Nakaraang Buhay, الحيوات السابقة, Nos vies d'avant, Past Lives (Vidas pasadas), パスト・ライブス, 過去の人生, 패스트 라이브즈, Geçmiş Yaşamlar, ครั้งหนึ่ง...ซึ่งคิดถึงตลอดไป, زندگی‌های گذشته, 怕死來福

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 28 голосов
7.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1003 В жанре «драма»  465 В жанре «мелодрама»  135 В фильмах Южной Кореи  27 В фильмах США  636 В фильмах 2023 года  51
Обновлено 14 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Прошлые жизни - Дублированный трейлер
Прошлые жизни Дублированный трейлер
Прошлые жизни - Трейлер
Прошлые жизни Трейлер
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Отзывы о фильме

тг feelmaa 2 марта 2024, 06:37
\"Прошлые жизни\" (США, год 2023) – до чего же живой и теплый фильм! И это дебют в кресле режиссера...\
У южнокорейских создателей,… Читать дальше…
belkadura 7 марта 2024, 12:37
Рейтинг завышен. Фильм скорее бабский.
Как бы любой фильм, предполагает ставить себя на место главного героя. В фильме их два.
И женщине, это… Читать дальше…
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Новости о фильме

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