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Бриллиантовая рука Бриллиантовая рука
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Бриллиантовая рука, 1968

1968 / СССР
8.6 Оцените
117 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Геннадий Петрович Козодоев, злостный мошенник и контрабандист, отправляется в круиз на теплоходе «Михаил Светлов», чтобы доставить в Советский Союз партию золота и бриллиантов. Для получения товара в Стамбуле ему нужно проделать кодовый ритуал, который вместо него по ошибке воспроизводит его сосед по каюте, простой экономист Семен Семенович Горбунков. Перед Козодоевым встает задача извлечь из гипса Горбункова контрабандный товар, а тот, в свою очередь, пытается вычислить преступников при помощи милиционера Михаила Ивановича. Ситуация осложняется тем, что жена Горбункова, Надежда Ивановна, начинает подозревать мужа в измене…

  • Идея фильма основана на реальном происшествии, о котором сценарист фильма Яков Костюковский прочитал в журнале «За рубежом». Такая завязка сюжета показалась интересной режиссеру Леониду Гайдаю, который уже устал от тиражирования образов Балбеса, Труса и Бывалого, и в соавторстве началась разработка сценария картины. 
  • На главную роль не рассматривался никто, кроме Юрия Никулина, любимца Гайдая и советской публики. Чтобы заполучить знаменитого актера, режиссер лично обратился к директору Московского цирка с просьбой предоставить ему полугодовой отпуск. 
  • Большая часть картины снималась в мосфильмовских павильонах. Натурные сцены Турции были сняты в Баку, а морские – у крымского побережья.

Эксцентрическая комедия о скромном труженике Семене Семеныче Горбункове, вступившим в героический поединок с шайкой контрабандистов-валютчиков, уже более четверти века остается одним из любимейших в народе кинопроизведений. Феерический каскад трюков, шуток, музыкальных номеров в исполнении блистательных комедийных актеров неизменно "поражает" смехом любую аудиторию...

8.6 Оцените
117 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 2 февраля 1968
Возраст 0+
Режиссер
Леонид Гайдай
Леонид Гайдай
В ролях
Юрий Никулин
Юрий Никулин
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Андрей Миронов
Андрей Миронов
Нина Гребешкова
Нина Гребешкова
Нонна Мордюкова
Нонна Мордюкова
Все актеры и съемочная группа
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Бриллиантовая рука
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