Бриллиантовая рука, 1968

Геннадий Петрович Козодоев, злостный мошенник и контрабандист, отправляется в круиз на теплоходе «Михаил Светлов», чтобы доставить в Советский Союз партию золота и бриллиантов. Для получения товара в Стамбуле ему нужно проделать кодовый ритуал, который вместо него по ошибке воспроизводит его сосед по каюте, простой экономист Семен Семенович Горбунков. Перед Козодоевым встает задача извлечь из гипса Горбункова контрабандный товар, а тот, в свою очередь, пытается вычислить преступников при помощи милиционера Михаила Ивановича. Ситуация осложняется тем, что жена Горбункова, Надежда Ивановна, начинает подозревать мужа в измене…