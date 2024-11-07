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Киноафиша Фильмы Легенды вечных снегов

Легенды вечных снегов

Мрачная сага о запретной любви и искуплении в снегах Якутии Khaar kuyaar nomokhtoro 18+
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О фильме

Посреди снежных просторов Якутии разыгрывается драма. Немолодой мужчина Хабый с двумя подручными должен доставить своему господину юную Килук — невесту для старого князя. Вырванная из родительской юрты за хороший калым, она всем сердцем хочет бежать обратно, но Хабый суров и безжалостен. Лишь юный Ньукус пытается облегчить участь невесты. В дороге между ними возникают чувства. В долгом и тяжелом путешествии Хабый начинает чувствовать нарастание угрозы. Ньукус ради Килук готов пойти на крайние меры, но волей судьбы их заносит в давно заброшенный балаган, до сих пор хранящий секрет Хабыя…

Легенды вечных снегов - трейлер с русскими субтитрами
Легенды вечных снегов  трейлер с русскими субтитрами
Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 7 ноября 2024
Дата выхода
7 ноября 2024 Россия
Сборы в мире $53 105
Производство Сахафильм
Другие названия
Khaar kuyaar nomokhtoro, Легенды вечных снегов, Хаар куйаар номохторо
Режиссер
Алексей Романов
В ролях
Федот Львов
Федот Львов
Гаврил Менкяров
Иван Константинов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 11 голосов
7.7 IMDb
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Легенды вечных снегов - трейлер с русскими субтитрами
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