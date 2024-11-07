Посреди снежных просторов Якутии разыгрывается драма. Немолодой мужчина Хабый с двумя подручными должен доставить своему господину юную Килук — невесту для старого князя. Вырванная из родительской юрты за хороший калым, она всем сердцем хочет бежать обратно, но Хабый суров и безжалостен. Лишь юный Ньукус пытается облегчить участь невесты. В дороге между ними возникают чувства. В долгом и тяжелом путешествии Хабый начинает чувствовать нарастание угрозы. Ньукус ради Килук готов пойти на крайние меры, но волей судьбы их заносит в давно заброшенный балаган, до сих пор хранящий секрет Хабыя…
|7 ноября 2024
|Россия