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Дон Кихот, 2022

2022 / Аргентина / Бразилия / Бельгия
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Переосмысление классического сюжета Мигеля де Сервантеса о Дон Кихоте. На сей раз подвиги совершают наследники всем известных компаньонов.

В сторону живописного региона в Ла-Манче движется ужасный шторм, сметающий на своём пути всё живое. Граждане окрестных городков решают покинуть свои дома и отправляются в неизвестность, подальше от жестокой стихии.

Только 11-летний Панчо, потомок знаменитого Санчо Пансы, наивно полагает, что смерч можно остановить, если сразиться с ним, как с живым врагом. Его лучшая подруга, смелая и решительная девочка Виктория, соглашается помочь. Вдвоём они мчатся к единственному человеку, который может знать, как справиться с непогодой и спасти города от разрушений. Имя новому Дон Кихоту — Альфонсо Ламанчский.

После непростых поисков Панчо и Виктория находят Альфонсо, застенчивого мальчика, обладающего способностью видеть то, чего не замечают остальные. Подросток жил один, грезя воссоединиться с отцом. Но папа так и не вернулся домой. Никто не знает, что из рассказов Альфонсо фантазия, а что реальность. Юноша убеждён: в катастрофах виноваты гигантские великаны, которые скрывают свою истинную сущность под видом стихий.

Панчо и Виктория верят рассказу Альфонсо. Они считают, что, зная правду, смогут вступить в бой с неведомыми созданиями и спасти поселения. Вскочив на свои велосипеды, компания молодых героев отправляется навстречу сумасшедшим приключениям, в которых им предстоит разоблачить монстров и открыть для себя неизмеримую ценность настоящей дружбы. 

— Первая экранизация знаменитого романа «Дон Кихот» появилась ещё в 1903 году. Её сняли пионеры кинематографа Люсьен Нонге и Фернан Зекка. С тех пор адаптировать произведение для кино пытались разные режиссёры мира. Например, в 1957 году на советских экранах демонстрировалась версия постановщика Григория Козинцева. А вот фильм Орсона Уэллса вышел в свет лишь спустя семь лет после смерти автора, в 1992 году, и считается неоконченным. 

— Как и в случае с британским фильмом «Человек, который убил Дон Кихота», латиноамериканский «Донкихот» — не экранизация романа, а фантазия по мотивам. Например, главным героем оказывается не знаменитый Санчо Панса, а его дальний потомок.

— Продюсером мультфильма «Донкихот» выступил Бенжамин Эй, прежде работавший над такими проектами, как «Пчёлка Майя» (2014) и «Викинг Вик» (2019). Также он широко известен как постановщик визуальных эффектов в блокбастерах «Стартрек: Возмездие» (2013), «Самый опасный человек» (2014), «Четвертая власть» (2011) и других.

— Режиссёрское кресло занял Гонзало Гутьеррес, который, как и продюсер Бенжамин Эй, прославился благодаря спецэффектам. Среди его наиболее ярких работ криминальный триллер «Обвиняемая» (2018), ромком «Львиное сердце» (2013) и эротическая драма «Икс-Икс-Игрек» (2007). В качестве режиссёра он поставил фантастический фильм «Пасифико». Таким образом, «Донкихот» — дебют Гутьерреса в анимации.

— Сценарий написал Карлос Коткин, известный по мультфильмам «Рио 2», «Сезон охоты: Байки из леса», «Путеводная звезда».

Год выпуска 2022
Премьера в России 23 декабря 2022
Премьера в мире 23 декабря 2022
Прокатчик Ten Letters
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