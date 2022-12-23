Дон Кихот, 2022

Переосмысление классического сюжета Мигеля де Сервантеса о Дон Кихоте. На сей раз подвиги совершают наследники всем известных компаньонов.

В сторону живописного региона в Ла-Манче движется ужасный шторм, сметающий на своём пути всё живое. Граждане окрестных городков решают покинуть свои дома и отправляются в неизвестность, подальше от жестокой стихии.

Только 11-летний Панчо, потомок знаменитого Санчо Пансы, наивно полагает, что смерч можно остановить, если сразиться с ним, как с живым врагом. Его лучшая подруга, смелая и решительная девочка Виктория, соглашается помочь. Вдвоём они мчатся к единственному человеку, который может знать, как справиться с непогодой и спасти города от разрушений. Имя новому Дон Кихоту — Альфонсо Ламанчский.

После непростых поисков Панчо и Виктория находят Альфонсо, застенчивого мальчика, обладающего способностью видеть то, чего не замечают остальные. Подросток жил один, грезя воссоединиться с отцом. Но папа так и не вернулся домой. Никто не знает, что из рассказов Альфонсо фантазия, а что реальность. Юноша убеждён: в катастрофах виноваты гигантские великаны, которые скрывают свою истинную сущность под видом стихий.

Панчо и Виктория верят рассказу Альфонсо. Они считают, что, зная правду, смогут вступить в бой с неведомыми созданиями и спасти поселения. Вскочив на свои велосипеды, компания молодых героев отправляется навстречу сумасшедшим приключениям, в которых им предстоит разоблачить монстров и открыть для себя неизмеримую ценность настоящей дружбы.