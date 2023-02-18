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Постер фильма Реальная история Уиннер
7.4
Реальная история Уиннер - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Реальная история Уиннер
7.4

Реальная история Уиннер

, 2023
Reality
США / драма / 18+
Драма, основанная на реальных событиях, о вмешательстве России в выборы президента США
Трейлеры
Постер фильма Реальная история Уиннер
7.4
Реальная история Уиннер - Дублированный трейлер
Реальная история Уиннер  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм является режиссерским дебютом театральной постановщицы Тины Саттер. Кроме того, она вместе с дебютантом Джеймсом Полом Далласом писала сценарий. Джеймс Пол Даллас знаком широкому зрителю в качестве продюсера биографической драмы «Холстон» об истории восхождения на олимп модельера Роя Холстона.

Центральную роль в фильме сыграла актриса Сидни Суини, которая запомнилась публике по картинам «Белый лотос», «Эйфория» и «Вуайеристы». В марте 2023 года вышла криминальная драма Тони Тоста «Государственный гимн», где она вместе с Полом Уолтером Хаузером и Заном Маккларноном исполнила главную роль.

Премьера состоялась 18 февраля 2023 года на Берлинском международном кинофестивале 2023 года.

Критики на Берлинале положительно оценили картину. В основном похвала была направлена на режиссуру Саттера, а также на игру актеров (особенно Суини). Также высоко оценили минимализм декораций и реалистичное воссоздание интерьера в доме Виннера.

Съемки проходили в мае 2022 года в течение 16 дней. Наружная съемка велась в начале съемок, а последние 9-10 дней были посвящены съемкам внутри помещения. Вся последовательность допросов была снята по порядку, что Суини сочла необычным из-за того, что большинство постановок, над которыми она работала, снимались хаотично.

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о допросе сотрудницы АНБ по имени Реалити Виннер. В 2018 году её приговорили к длительному сроку за передачу секретной информации СМИ о вмешательстве России в проведение выборов в США в 2016 году.

В ролях

Сидни Суини
Сидни Суини
Reality Winner
Джош Хэмилтон
Джош Хэмилтон
Agent Garrick
Марчант Дэвис
Марчант Дэвис
Agent Taylor
Бенни Элледж
Бенни Элледж
Joe (Unknown Male)
Джон Уэй
Джон Уэй
FBI Agent
Darby
Mickey
Arlo
Mina
Kristoffe Brodeur
FBI Agent
Allan Anthony Smith
FBI Agent
Режиссер Тина Саттер
Сценарист Тина Саттер, James Paul Dallas
Композитор Nathan Micay
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 29 мая 2023
Премьера в мире 18 февраля 2023
Дата выхода
2 мая 2024 Россия Артмейнстрим
29 июня 2023 Австралия M
25 апреля 2024 Азербайджан
2 июня 2023 Бельгия 16
2 июня 2023 Великобритания 12A
8 февраля 2024 Германия 12
29 июня 2023 Греция
2 июня 2023 Дания 7
18 июля 2024 Израиль All
2 июня 2023 Ирландия 12A
8 февраля 2024 Кыргызстан
2 ноября 2023 Мексика
8 февраля 2024 Молдавия
2 ноября 2023 Нидерланды AL
2 июня 2023 Норвегия 6
11 августа 2023 Польша
6 октября 2023 Румыния
8 февраля 2024 Таджикистан
27 октября 2023 Финляндия Tulossa
16 августа 2023 Франция
1 декабря 2023 Швеция 7
18 ноября 2023 Япония

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $1 417 622
Производство Seaview Productions, Burn These Words, 2 Sq Ft
Другие названия
Reality, Sorgu, Реалити, Реаліті, Реальная история Уиннер, リアリティ, 告密者, 洩密者的一天, Reality - Wahrheit hat ihren Preis, Reality: Wahrheit hat ihren Preis

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 17 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Реальная история Уиннер - Дублированный трейлер
Реальная история Уиннер Дублированный трейлер
Реальная история Уиннер - Трейлер
Реальная история Уиннер Трейлер
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Реальная история Уиннер

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