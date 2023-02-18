Фильм является режиссерским дебютом театральной постановщицы Тины Саттер. Кроме того, она вместе с дебютантом Джеймсом Полом Далласом писала сценарий. Джеймс Пол Даллас знаком широкому зрителю в качестве продюсера биографической драмы «Холстон» об истории восхождения на олимп модельера Роя Холстона.
Центральную роль в фильме сыграла актриса Сидни Суини, которая запомнилась публике по картинам «Белый лотос», «Эйфория» и «Вуайеристы». В марте 2023 года вышла криминальная драма Тони Тоста «Государственный гимн», где она вместе с Полом Уолтером Хаузером и Заном Маккларноном исполнила главную роль.
Премьера состоялась 18 февраля 2023 года на Берлинском международном кинофестивале 2023 года.
Критики на Берлинале положительно оценили картину. В основном похвала была направлена на режиссуру Саттера, а также на игру актеров (особенно Суини). Также высоко оценили минимализм декораций и реалистичное воссоздание интерьера в доме Виннера.
Съемки проходили в мае 2022 года в течение 16 дней. Наружная съемка велась в начале съемок, а последние 9-10 дней были посвящены съемкам внутри помещения. Вся последовательность допросов была снята по порядку, что Суини сочла необычным из-за того, что большинство постановок, над которыми она работала, снимались хаотично.
Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о допросе сотрудницы АНБ по имени Реалити Виннер. В 2018 году её приговорили к длительному сроку за передачу секретной информации СМИ о вмешательстве России в проведение выборов в США в 2016 году.
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