Постер фильма Что скрывает любовь
4.8 Рейтинг IMDb: 4.7
2 постера
Что скрывает любовь

Что скрывает любовь

Опасная связь хостес с владельцем ресторана на живописном острове Haunted Heart 18+
О фильме

Привлекательная девушка приезжает работать хостес в небольшой ресторан на живописный остров средиземноморья. Влюбившись в загадочного хозяина заведения, она теряет голову, и не замечает исходящей от него опасности. Сможет ли она вовремя разгадать тайну своего любовника и преодолеть свои собственные страхи?

Что скрывает любовь - дублированный трейлер
Страна Испания
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 23 сентября 2024
Премьера в мире 23 августа 2024
31 октября 2024 Россия Наше кино
23 августа 2024 Испания 12
5 сентября 2024 Катар
19 сентября 2024 Колумбия
5 сентября 2024 ОАЭ TBC
2 января 2025 Португалия M/12
Сборы в мире $359 865
Производство Atlántika Films, Atlántika Films, Caracol Televisión
Другие названия
Haunted Heart, Isla perdida, Kalbim Senin, O Meu Amor Que Não Conheço, The Island, Στοιχειωμένη καρδιά, Что скрывает любовь
Режиссер
Фернандо Труэба
В ролях
Мэтт Диллон
Хуан Пабло Уррего
Аида Фольч
Полидорос Воятзис
Кика Джорджиу
Фильм находится в подборках
Фильмы про острова Фильмы про острова
Фильмы про безответную любовь Фильмы про безответную любовь
Психологические триллеры Психологические триллеры

Рейтинг фильма

4.8
4.7 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3700
Что скрывает любовь - смотреть в онлайн-кинотеатре

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Интересные факты

Третье сотрудничество Фернандо Труэбы и Аиды Фольч — после «Очарования Шанхая» (2002) и «Художника и модели» (2012). В каждой из этих картин она играет испанскую героиню, но в «Художнике и модели» она в основном говорит по‑французски, а в этой — по‑английски.

Новости о фильме
В прокат вышел триллер с Мэттом Диллоном «Что скрывает любовь»
В прокат вышел триллер с Мэттом Диллоном «Что скрывает любовь» Романтическая история на фоне живописной природы превращается в разгадку опасной тайны.
31 октября 2024 18:48
Мэтт Диллон утаивает правду в трейлере триллера «Что скрывает любовь»
Мэтт Диллон утаивает правду в трейлере триллера «Что скрывает любовь» Фильм, в котором мелодрама сочетается с нуаром.
4 октября 2024 10:36
Что скрывает любовь - дублированный трейлер
Кадры из фильма
