Привлекательная девушка приезжает работать хостес в небольшой ресторан на живописный остров средиземноморья. Влюбившись в загадочного хозяина заведения, она теряет голову, и не замечает исходящей от него опасности. Сможет ли она вовремя разгадать тайну своего любовника и преодолеть свои собственные страхи?
|31 октября 2024
|Россия
|Наше кино
|23 августа 2024
|Испания
|12
|5 сентября 2024
|Катар
|19 сентября 2024
|Колумбия
|5 сентября 2024
|ОАЭ
|TBC
|2 января 2025
|Португалия
|M/12
Третье сотрудничество Фернандо Труэбы и Аиды Фольч — после «Очарования Шанхая» (2002) и «Художника и модели» (2012). В каждой из этих картин она играет испанскую героиню, но в «Художнике и модели» она в основном говорит по‑французски, а в этой — по‑английски.