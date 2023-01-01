В потоке трех стихий, 2023

Профессиональный спортсмен и участник олимпийских игр Влад Фокин переживает кризис карьеры. Его отец, являющийся еще и тренером Влада, никак не может повлиять на эмоциональное состояние сына. Апатия длится до того момента, пока в один из дней к Владу не приходят следователи с очень странной просьбой. Они предлагают ему поучаствовать в соревнованиях по клифф-дайвингу, организатором которых является его бывший партнёр по прыжкам в воду — Семен Царев. Среди участников соревнований будут не только известные спортсмены из мира клифф-дайвинга, но и экстремалы любители, среди которых следователи надеются вычислить давно разыскиваемых грабителей.