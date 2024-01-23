Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Миссия: Чужой
5.5 Рейтинг IMDb: 3.8
Миссия: Чужой

Космический хоррор о выживании среди звёзд Star Abyss 18+
О фильме

В далеком будущем люди смогут совершать межзвездные путешествия через звездные врата. Космический корабль случайно оказывается в ловушке в Звездной бездне, и только малая часть пассажиров могут войти в капсулы гибернации и иметь шанс на выживание. Среди хаоса кто-то освобождает плененного инопланетного монстра в отчаянной попытке манипулировать им, чтобы убить остальных, пытаясь обеспечить себе шанс на выживание. Окутанная мраком космоса, начинает разворачиваться битва за выживание.

 

Миссия: Чужой - дублированный трейлер
Миссия: Чужой  дублированный трейлер
Страна Китай
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 23 января 2024
Премьера в мире 23 января 2024
Дата выхода
12 сентября 2024 Россия КИНОА
12 сентября 2024 Германия 16
Другие названия
Xing men shenyuan, Star Abyss, Koletiserünnak kosmoses, Monsterangriff im All, Миссия: Чужой, 星门深渊
Режиссер
Чжан Сяобей
В ролях
Zhiting Gao
Хой Линь
Ziyu Ming
Guo Mai Qian
Рейтинг фильма

5.5
3.8 IMDb
Миссия: Чужой - смотреть в онлайн-кинотеатре

Миссия: Чужой

Миссия: Чужой - дублированный трейлер
Миссия: Чужой Дублированный трейлер
