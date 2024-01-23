В далеком будущем люди смогут совершать межзвездные путешествия через звездные врата. Космический корабль случайно оказывается в ловушке в Звездной бездне, и только малая часть пассажиров могут войти в капсулы гибернации и иметь шанс на выживание. Среди хаоса кто-то освобождает плененного инопланетного монстра в отчаянной попытке манипулировать им, чтобы убить остальных, пытаясь обеспечить себе шанс на выживание. Окутанная мраком космоса, начинает разворачиваться битва за выживание.